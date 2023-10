Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2023

"Барселона" и "Атлетик" ни разу не вылетали из Примеры с момента ее образования в 1929 году, так что матч между ними - тоже Эль Класико. Не пропустите его! В этот раз оно обещает быть даже более конкурентным, чем обычно, из-за колоссальных кадровых проблем у чемпиона.

"Барселона" в 9 турах пропустила 10 голов, а в последних трех турах расписали две ничьи с "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). Нечемпионский график.

Главная проблема команды Хави - травмы. Их у "Барсы" больше, чем у любой другой команды в Испании. Прямо сейчас лечатся Левандовский, де Йонг, Педри, Серхи Роберто, Кунде, Рафинья, а Ямаль и Бальде вернулись в группу лишь вчера. И как играть? Кем играть?

164 - FC Barcelona's Jules Koundé has amassed 164 progressive carries in LaLiga 2023/24, the most of any player in the Top 5 European Leagues this season (alongside Manchester City's Ruben Dias). Gazelle. pic.twitter.com/eYvYP6cOt3