Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2023

"Барселона" и "Атлетик" ни разу не вылетали из Примеры с момента ее образования в 1929 году, так что матч между ними - тоже Эль Класико. Не пропустите его! В этот раз оно обещает быть даже более конкурентным, чем обычно, из-за колоссальных кадровых проблем у чемпиона.

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Примера. 10-й тур

22 октября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" в 9 турах пропустила 10 голов, а в последних трех турах расписали две ничьи с "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). Нечемпионский график.

Главная проблема команды Хави - травмы. Их у "Барсы" больше, чем у любой другой команды в Испании. Прямо сейчас лечатся Левандовский, де Йонг, Педри, Серхи Роберто, Кунде, Рафинья, а Ямаль и Бальде вернулись в группу лишь вчера. И как играть? Кем играть?

164 - FC Barcelona's Jules Koundé has amassed 164 progressive carries in LaLiga 2023/24, the most of any player in the Top 5 European Leagues this season (alongside Manchester City's Ruben Dias). Gazelle. pic.twitter.com/eYvYP6cOt3 — OptaJose (@OptaJose) October 9, 2023

Понятно, что дома трибуны помогут, да и в соперниках пока не "Реал", но и с басками от "Барсы" сложно ждать блеска. Скорее, нас ждет жесткое, близкое противостояние, в котором успех каталонцев будет зависеть от качества их нападения. Защита раз-второй привезет, это уже тренд. Но Ферран и Феликс могут это перекрыть своими голами, если будут в ударе.

Новости "Атлетика"

"Атлетик" начал сезон очень хорошо по своим меркам и замыкает ТОП-5. Но страшен ли он для "Барсы"?

У басков видна тенденция. Слабаков ("Алавес", "Альмерию") они громят; с середняками ("Хетафе", "Мальорка") играют вничью; грандам ("Реал", "Реал Сосьедад") сливаются без шансов. Лучше "Атлетик" не может - его потенциал ограничен своими же правилами. Таким образом, все зависит от "Барсы". Будет она грандом завтра, или же без части основы превратится в середняка?

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У "Атлетика" солируют братья Уильямс (старший забивает, младший отдает); в неплохого бомбардира вырастает Горка Гурусета; под нападающими эффективен Оян Сансет. Если "Барса" даст слабину, этим ребятам под силу зацепиться за результат.

"Барселона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом, чемпионском сезоне "Барса" дважды победила "Атлетик" - 4:0 дома и 1:0 на "Сан-Мамесе".

Последний раз команды играли между собой вничью еще в августе 2021-го (1:1). Ну, а последней победе басков над каталонцами в Ла Лиге уже исполнилось четыре года.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" ждем на позиции центрфорварда Феррана Торреса. Также на уколах должны выйти Бальде и Ямаль, поскольку больше некому.

У "Атлетика" ситуация противоречивая. В новостях писали, что Нико Уильямс и Руис де Галларета - ключевой вингер и самый эффективный волнорез - травмированы, но позже оба были включены в заявку. Если они готовы играть, то это лучшая новость из возможных для Эрнесто Вальверде.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кристенсен, Араухо, Бальде - Гюндоган, Ромеу, Гави - Ямаль, Ферран Торрес, Жоау Феликс

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера, де Галларета - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс - Гурусета

"Барселона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Качество игры "Барселоны" в последних матчах с "Севильей", "Порту" и "Гранадой" было низким, и хороших новостей с тех пор Хави не получал - только новые травмы.

Отсюда и наша - ставка - на непроигрыш "Атлетика". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2 и выше.