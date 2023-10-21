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Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2023
Еще одно Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" и "Атлетик" ни разу не вылетали из Примеры с момента ее образования в 1929 году, так что матч между ними - тоже Эль Класико. Не пропустите его! В этот раз оно обещает быть даже более конкурентным, чем обычно, из-за колоссальных кадровых проблем у чемпиона.
Дивіться матч Прімери Барселона - Атлетік
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Примера. 10-й тур
22 октября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 22:00 "Атлетик"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барселона" в 9 турах пропустила 10 голов, а в последних трех турах расписали две ничьи с "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). Нечемпионский график.
Главная проблема команды Хави - травмы. Их у "Барсы" больше, чем у любой другой команды в Испании. Прямо сейчас лечатся Левандовский, де Йонг, Педри, Серхи Роберто, Кунде, Рафинья, а Ямаль и Бальде вернулись в группу лишь вчера. И как играть? Кем играть?
164 - FC Barcelona's Jules Koundé has amassed 164 progressive carries in LaLiga 2023/24, the most of any player in the Top 5 European Leagues this season (alongside Manchester City's Ruben Dias). Gazelle. pic.twitter.com/eYvYP6cOt3— OptaJose (@OptaJose) October 9, 2023
Понятно, что дома трибуны помогут, да и в соперниках пока не "Реал", но и с басками от "Барсы" сложно ждать блеска. Скорее, нас ждет жесткое, близкое противостояние, в котором успех каталонцев будет зависеть от качества их нападения. Защита раз-второй привезет, это уже тренд. Но Ферран и Феликс могут это перекрыть своими голами, если будут в ударе.
Новости "Атлетика"
"Атлетик" начал сезон очень хорошо по своим меркам и замыкает ТОП-5. Но страшен ли он для "Барсы"?
У басков видна тенденция. Слабаков ("Алавес", "Альмерию") они громят; с середняками ("Хетафе", "Мальорка") играют вничью; грандам ("Реал", "Реал Сосьедад") сливаются без шансов. Лучше "Атлетик" не может - его потенциал ограничен своими же правилами. Таким образом, все зависит от "Барсы". Будет она грандом завтра, или же без части основы превратится в середняка?
У "Атлетика" солируют братья Уильямс (старший забивает, младший отдает); в неплохого бомбардира вырастает Горка Гурусета; под нападающими эффективен Оян Сансет. Если "Барса" даст слабину, этим ребятам под силу зацепиться за результат.
"Барселона" - "Атлетик": статистика личных встреч
В прошлом, чемпионском сезоне "Барса" дважды победила "Атлетик" - 4:0 дома и 1:0 на "Сан-Мамесе".
Последний раз команды играли между собой вничью еще в августе 2021-го (1:1). Ну, а последней победе басков над каталонцами в Ла Лиге уже исполнилось четыре года.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Атлетика"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барсы" ждем на позиции центрфорварда Феррана Торреса. Также на уколах должны выйти Бальде и Ямаль, поскольку больше некому.
У "Атлетика" ситуация противоречивая. В новостях писали, что Нико Уильямс и Руис де Галларета - ключевой вингер и самый эффективный волнорез - травмированы, но позже оба были включены в заявку. Если они готовы играть, то это лучшая новость из возможных для Эрнесто Вальверде.
"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кристенсен, Араухо, Бальде - Гюндоган, Ромеу, Гави - Ямаль, Ферран Торрес, Жоау Феликс
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера, де Галларета - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс - Гурусета
"Барселона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол
Качество игры "Барселоны" в последних матчах с "Севильей", "Порту" и "Гранадой" было низким, и хороших новостей с тех пор Хави не получал - только новые травмы.
Отсюда и наша - ставка - на непроигрыш "Атлетика". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2 и выше.
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