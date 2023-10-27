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Жирона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2023
Возвращение Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Жирона" идет на втором месте в Ла Лиге, а "Сельта" - на третьем с конца.
Вопрос о фаворите и аутсайдере здесь даже не стоит, все предельно ясно. Но не спешите хоронить "Кельтов" раньше времени - в этом сезоне они давали бой почти каждому сопернику и едва не победили саму "Барселону".
Дивіться матч Прімери Жирона - Сельта
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Примера. 11-й тур
27 октября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Сельта"
Арбитр: Исидро Диас де Мера
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
8 побед в 10 турах от "Жироны" - главная новость футбольной Испании. Никто не ожидал такой прыти, но, видимо, пора привыкать, ведь команда Мичела не останавливается.
В прошлом туре "Жирона" разбила "Альмерию" (5:2), отыграв 2 мяча за каких-то 10 минут. Голы даются каталонцам легко - в среднем они забивают почти 2,5 мяча за 90 минут. Артем Довбик отличился уже 5 раз, но главная звезда этой команды - экс-игрок "Сити" Алейш Гарсия. Он дирижирует игрой, и за ним уже выстроилась очередь из грандов.
22 - There were 22 passes in the build up to Sávio's goal against Almeria, equalling the longest passing sequence leading to a Girona goal in LaLiga ever (22, Cristhian Stuani v Espanyol in November 2018). Patience. pic.twitter.com/BuehHYWEjs— OptaJose (@OptaJose) October 23, 2023
Против "Сельты" каталонцы, естественно, сыграют в свой футбол - то есть, с длительным контролем мяча, наигранными стандартами, акцентом на левый фланг, где продает себя Савио. Слабые места? Оборона; особенно после потерь в средней зоне. Именно так "Жирону" ранее бил "Реал" (0:3).
Новости "Сельты"
К счастью для "Жироны", "Кельтам" до "Сливочных", как до Луны. Команда Рафы Бенитеса выиграла 1 матч из 10 на старте сезона, и мало кто понимает, почему тренер все еще на посту.
Ничего не работает у Рафы. "Сельта" пропускала во всех 10 турах; новички Бамба, Старфельт и Дувикас не дают результата; символ клуба Яго Аспас впервые в Виго идет без голов целых три месяца. На таком фоне неделю назад расклеился даже вратарь Иван Вильяр, заработавший красную уже на 25-й минуте игры с "Атлетико" (0:3).
Матч с "Жироной" покажет, готова "Сельта" еще пробовать под руководством Бенитеса, или же команда ментально сдалась. И если правдив второй вариант, то нас ждет разгром.
"Жирона" - "Сельта": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Жирона" крайне неудачно играла с "Сельтой" - дома проиграли 0:1, в гостях сыграли вничью 1:1.
Последней победе каталонцев над "Кельтами" исполнилось уже 5 лет - тогда, в сентябре 2018-го, на "Монтиливи" Стуани удалось перестрелять Аспаса (3:2).
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Сельты"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
В лазарете "Жироны" остаются Борха Гарсия и Тони Вилья, а вот Виктор Цыганков на 100% готов играть - это на пресс-конференции рассказал тренер Мичел.
В то же время у "Сельты" помимо дисквалифицированного вратаря Вильяра вне игры остаются центрбек Айду, латераль Ристич и вингер Карлес Перес.
"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто, Эррера, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Цыганков, Довбик, Савио
"Сельта": Гуаита - Васкес, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - Мингеса, Бельтран, де ла Торре - Странд Ларсен, Дувикас, Бамба
"Жирона" - "Сельта": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол
Судя по увиденному в последних турах, главная беда "Сельты" не ее соперники; она где-то внутри команды.
В таких обстоятельствах считаем разумным поставить на победу "Жироны". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,75 и выше.
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