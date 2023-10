Жирона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2023

"Жирона" идет на втором месте в Ла Лиге, а "Сельта" - на третьем с конца.

Вопрос о фаворите и аутсайдере здесь даже не стоит, все предельно ясно. Но не спешите хоронить "Кельтов" раньше времени - в этом сезоне они давали бой почти каждому сопернику и едва не победили саму "Барселону".

8 побед в 10 турах от "Жироны" - главная новость футбольной Испании. Никто не ожидал такой прыти, но, видимо, пора привыкать, ведь команда Мичела не останавливается.

В прошлом туре "Жирона" разбила "Альмерию" (5:2), отыграв 2 мяча за каких-то 10 минут. Голы даются каталонцам легко - в среднем они забивают почти 2,5 мяча за 90 минут. Артем Довбик отличился уже 5 раз, но главная звезда этой команды - экс-игрок "Сити" Алейш Гарсия. Он дирижирует игрой, и за ним уже выстроилась очередь из грандов.

22 - There were 22 passes in the build up to Sávio's goal against Almeria, equalling the longest passing sequence leading to a Girona goal in LaLiga ever (22, Cristhian Stuani v Espanyol in November 2018). Patience. pic.twitter.com/BuehHYWEjs