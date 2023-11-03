Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.11.2023

"Барселона" после поражения в Эль Класико приедет в гости к "Реалу Сосьедад", который в этом сезоне дома еще не проигрывал.

Если кто-то считает каталонцев большим фаворитом, то зря - у басков, наверное, впервые с 80-х хватает таланта и качества, чтобы не просто дать бой чемпиону, но действовать с позиции силы.

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Примера. 12-й тур

4 ноября. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала Сосьедад"

"Реал Сосьедад" в этом сезоне проиграл только 2 матча - "Реалу" (1:2) и "Атлетико" (1:2), причем на выезде. В то же время на "Аноэте" у него 4 победы и 3 ничьи во всех турнирах.

Команда Иманола Альгуасиля успешна не только в Примере, но и в ЛЧ, где набрала 7 очков в 3 матчах. Также на этой неделе баски стартовали в Кубке короля, но матч резервом против любителей из 6-й лиги вряд ли можно считать потерей сил. Скорее, "Ла Реал" просто развлек глубинку, и "Барсе" это не поможет.

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Сила басков? Прежде всего, кулак в центре поля из Субименди и Мерино; они одинаково сильны в отборе и организации атак. Дальше - финты и скорость Таке Кубо на правом фланге. Слабости? Отсутствие центрфорварда, это осложняет подходы к воротам. И еще у "Ла Реала" короткая лавка, что приводит к падению интенсивности в конце матчей. "Интер", "Атлетико" и даже "Райо Вальекано" неделю назад этим пользовались.

Новости "Барселоны"

"Барса" после 11 туров идет 4-й в таблице после "Атлетико", "Реала" и "Жироны". Неделю назад команда Хави проиграла дома Класико "Реалу" (1:2), став дежурной жертвой Джуда Беллингема.

Разумеется, каталонцам надо реагировать. Сумеют ли? В этом сезоне "Барса" трижды играла вничью с командами низшего уровня, и все три раза на выезде - с "Хетафе" (0:0), "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). В 11 турах подопечные Хави пропустили 12 голов. Это очень, очень слабо.

17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.



Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78 — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2023

Из хороших новостей у "Барсы" выздоровления Рафиньи, Левандовского и Педри; с ними их игра прибавит в качестве. Также радует взросление Гави и яркие дебюты Фермина, Ямаля и Гуйю - новых талантов из Ла Масии. Дома с каким-нибудь "Лас-Пальмасом" этого бы точно хватило "Барсе" для успеха, но в гостях у "Сосьедада" шансы, пожалуй, 50 на 50.

"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в Ла Лиге, а в Кубке короля "Барса" дожала "Ла Реал" благодаря голу Усмана Дембеле (1:0).

Также отметим, что последняя домашняя победа басков над каталонцами датирована аж 2016 годом - тогда единственный мяч забил Микель Оярсабаль.

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры остаются Френки де Йонг и Серхи Роберто. Педри вернулся в заявку, но, вероятно, сможет отбегать не более получаса.

У "Реала Сосьедад" возвращается в строй правый бек Альваро Одриосола, а вот левый защитник Киран Тирни и форвард Андре Силва продолжают лечение.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гави, Ромеу, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

При всем уважении к "Барселоне", она не выглядит сейчас командой, способной решать самые сложные задачи. Между тем, победить "Ла Реал" на "Аноэте" - именно такая задача.

Отсюда и наша ставка - на непроигрыш басков. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.