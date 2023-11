Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.11.2023

"Барселона" после поражения в Эль Класико приедет в гости к "Реалу Сосьедад", который в этом сезоне дома еще не проигрывал.

Если кто-то считает каталонцев большим фаворитом, то зря - у басков, наверное, впервые с 80-х хватает таланта и качества, чтобы не просто дать бой чемпиону, но действовать с позиции силы.

"Реал Сосьедад" в этом сезоне проиграл только 2 матча - "Реалу" (1:2) и "Атлетико" (1:2), причем на выезде. В то же время на "Аноэте" у него 4 победы и 3 ничьи во всех турнирах.

Команда Иманола Альгуасиля успешна не только в Примере, но и в ЛЧ, где набрала 7 очков в 3 матчах. Также на этой неделе баски стартовали в Кубке короля, но матч резервом против любителей из 6-й лиги вряд ли можно считать потерей сил. Скорее, "Ла Реал" просто развлек глубинку, и "Барсе" это не поможет.

Сила басков? Прежде всего, кулак в центре поля из Субименди и Мерино; они одинаково сильны в отборе и организации атак. Дальше - финты и скорость Таке Кубо на правом фланге. Слабости? Отсутствие центрфорварда, это осложняет подходы к воротам. И еще у "Ла Реала" короткая лавка, что приводит к падению интенсивности в конце матчей. "Интер", "Атлетико" и даже "Райо Вальекано" неделю назад этим пользовались.

"Барса" после 11 туров идет 4-й в таблице после "Атлетико", "Реала" и "Жироны". Неделю назад команда Хави проиграла дома Класико "Реалу" (1:2), став дежурной жертвой Джуда Беллингема.

Разумеется, каталонцам надо реагировать. Сумеют ли? В этом сезоне "Барса" трижды играла вничью с командами низшего уровня, и все три раза на выезде - с "Хетафе" (0:0), "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). В 11 турах подопечные Хави пропустили 12 голов. Это очень, очень слабо.

