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Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.11.2023
Серьезное испытание для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gerard Franco\DeFodi Images
"Барселона" после поражения в Эль Класико приедет в гости к "Реалу Сосьедад", который в этом сезоне дома еще не проигрывал.
Если кто-то считает каталонцев большим фаворитом, то зря - у басков, наверное, впервые с 80-х хватает таланта и качества, чтобы не просто дать бой чемпиону, но действовать с позиции силы.
- Новости "Реала Сосьедад"
- Новости "Барселоны"
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала Сосьедад"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Реал Сосьєдад - Барселона
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Примера. 12-й тур
4 ноября. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала Сосьедад"
"Реал Сосьедад" в этом сезоне проиграл только 2 матча - "Реалу" (1:2) и "Атлетико" (1:2), причем на выезде. В то же время на "Аноэте" у него 4 победы и 3 ничьи во всех турнирах.
Команда Иманола Альгуасиля успешна не только в Примере, но и в ЛЧ, где набрала 7 очков в 3 матчах. Также на этой неделе баски стартовали в Кубке короля, но матч резервом против любителей из 6-й лиги вряд ли можно считать потерей сил. Скорее, "Ла Реал" просто развлек глубинку, и "Барсе" это не поможет.
Сила басков? Прежде всего, кулак в центре поля из Субименди и Мерино; они одинаково сильны в отборе и организации атак. Дальше - финты и скорость Таке Кубо на правом фланге. Слабости? Отсутствие центрфорварда, это осложняет подходы к воротам. И еще у "Ла Реала" короткая лавка, что приводит к падению интенсивности в конце матчей. "Интер", "Атлетико" и даже "Райо Вальекано" неделю назад этим пользовались.
Новости "Барселоны"
"Барса" после 11 туров идет 4-й в таблице после "Атлетико", "Реала" и "Жироны". Неделю назад команда Хави проиграла дома Класико "Реалу" (1:2), став дежурной жертвой Джуда Беллингема.
Разумеется, каталонцам надо реагировать. Сумеют ли? В этом сезоне "Барса" трижды играла вничью с командами низшего уровня, и все три раза на выезде - с "Хетафе" (0:0), "Мальоркой" (2:2) и "Гранадой" (2:2). В 11 турах подопечные Хави пропустили 12 голов. Это очень, очень слабо.
17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.— OptaJose (@OptaJose) October 22, 2023
Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78
Из хороших новостей у "Барсы" выздоровления Рафиньи, Левандовского и Педри; с ними их игра прибавит в качестве. Также радует взросление Гави и яркие дебюты Фермина, Ямаля и Гуйю - новых талантов из Ла Масии. Дома с каким-нибудь "Лас-Пальмасом" этого бы точно хватило "Барсе" для успеха, но в гостях у "Сосьедада" шансы, пожалуй, 50 на 50.
"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в Ла Лиге, а в Кубке короля "Барса" дожала "Ла Реал" благодаря голу Усмана Дембеле (1:0).
Также отметим, что последняя домашняя победа басков над каталонцами датирована аж 2016 годом - тогда единственный мяч забил Микель Оярсабаль.
Последние матчи "Реала Сосьедад"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барсы" вне игры остаются Френки де Йонг и Серхи Роберто. Педри вернулся в заявку, но, вероятно, сможет отбегать не более получаса.
У "Реала Сосьедад" возвращается в строй правый бек Альваро Одриосола, а вот левый защитник Киран Тирни и форвард Андре Силва продолжают лечение.
"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль, Барренечеа
"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гави, Ромеу, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс
"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
При всем уважении к "Барселоне", она не выглядит сейчас командой, способной решать самые сложные задачи. Между тем, победить "Ла Реал" на "Аноэте" - именно такая задача.
Отсюда и наша ставка - на непроигрыш басков. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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