Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023

Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" едет в гости к "Райо Вальекано", который не проигрывает со 2 сентября, штампуя ничьи одну за другой.

Козырь "Жироны" - ее контроль мяча; лучшее в игре "Молний" - прессинг и контратаки. Они непохожи друг на друга, и от этого матч должен стать особенно интересным.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 13-й тур

11 ноября. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Райо Вальекано"

У "Райо Вальекано" серия из 8 подряд матчей без поражений, но лишь в трех из них команда Франсиско выиграла. Ничьих что-то многовато.

На прошлой неделе "Райо" почти полностью отказался от контригры, поставил "автобус" и выстоял на "Бернабеу" (0:0), но это нетипичный для него сценарий. Обычно с сильными оппонентами команда идет на перестрелки, как было с "Реалом Сосьедад" (2:2), "Севильей" (2:2) и "Мальоркой" (2:2). Думается, так будет и с "Жироной" - она же не "Реал".

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В нападении у "Молний" опаснее всего фланги. Иси Паласон и Альваро Гарсия - очень быстрые, техничные вингеры, и оба с поставленными ударами. Защитой "Райо" командует экс-"Горожанин" Лежен; на воротах силен Димитриевский. Это по кадрам. Ну, и фактор своего поля тоже важен. В 5 матчах на "Вальекасе" в этом сезоне команда потерпела всего одно поражение.

Новости "Жироны"

Как мы поняли, "Райо" - команда серьезная. Но у него есть проблема - "Жирона"-то еще серьезнее! 31 очко в 12 турах гарантировали каталонцам чистое 1-е место в Ла Лиге.

На данный момент у "Жироны" всего две осечки - поражение от "Реала" (0:3) и ничья с "Реалом Сосьедад" (1:1). Остальные матчи команда выиграла, причем очень по-разному. "Автобус" "Кадиса" пробили в монотонных позиционных атаках (1:0); с "Сельтой" выручил дальний удар (1:0); "Мальорку" (5:3), "Альмерию" (5:2) и "Осасуну" (4:2) в прошлом туре тупо перестреляли.

3 - @GironaFC_Engl ????⚪️ are the third team, apart from Real Madrid and Barcelona, to win at least 10 games in their first 12 matches of a season in @LaLiga after Real Betis (10 in 1934/35) and Atlético de Madrid (10 in 2012/13 and 11 in 2013/14). Revelation. pic.twitter.com/ftuTxCtaCu — OptaJose (@OptaJose) November 4, 2023

Виктор Цыганков забил "Осасуне", но в целом отошел на второй план. А вот Артем Довбик - лидер атак "Жироны". Он не только хорошо замыкает (6 голов), но и отдает (4 паса). Другие важные игроки - Савио (дриблер), Эррера (чистильщик) и, особенно, Алейш Гарсия (маэстро). Вместе они формируют лучшую атаку Ла Лиги (29 голов). Проблемы? Оборона. 15 пропущенных - это почти вдвое больше, чем у "Реала" (8). Грубо говоря, "Жирона" побеждает до тех пор, пока ее атака компенсирует огрехи защиты.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 2:2, причем на "Вальекасе" оба мяча "Жироны" провел Виктор Цыганков.

Последняя же победа каталонцев на поле "Райо" датирована июнем 2021-го - тогда в плей-офф Сегунды "Жирона" торжествовала 2:1.

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Учитывая дубль Цыганкова на "Вальекасе" в прошлом сезоне, рискнем предположить, что он выйдет в старте и на сей раз. Само собой, обнаружит там себя и Довбик. Главная же потеря "Жироны" - экс-центрбек "Наполи" Давид Лопес.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу, Лежен, Мумин, Эспино - Валентин - Паласон, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия - де Томас

"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд - Коуто, Алейш Гарсия, Эррера, Гутьеррес - Цыганков, Довбик, Савио

"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

У "Жироны" в этом сезоне разница голов после 12 туров 29:15, а "Райо", как мы выяснили, со всеми серьезными оппонентами, кроме "Реала", играл раскрепощенно.

Наша ставка - на ТБ 2,5. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,85 и выше.