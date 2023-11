Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023

Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" едет в гости к "Райо Вальекано", который не проигрывает со 2 сентября, штампуя ничьи одну за другой.

Козырь "Жироны" - ее контроль мяча; лучшее в игре "Молний" - прессинг и контратаки. Они непохожи друг на друга, и от этого матч должен стать особенно интересным.

У "Райо Вальекано" серия из 8 подряд матчей без поражений, но лишь в трех из них команда Франсиско выиграла. Ничьих что-то многовато.

На прошлой неделе "Райо" почти полностью отказался от контригры, поставил "автобус" и выстоял на "Бернабеу" (0:0), но это нетипичный для него сценарий. Обычно с сильными оппонентами команда идет на перестрелки, как было с "Реалом Сосьедад" (2:2), "Севильей" (2:2) и "Мальоркой" (2:2). Думается, так будет и с "Жироной" - она же не "Реал".

В нападении у "Молний" опаснее всего фланги. Иси Паласон и Альваро Гарсия - очень быстрые, техничные вингеры, и оба с поставленными ударами. Защитой "Райо" командует экс-"Горожанин" Лежен; на воротах силен Димитриевский. Это по кадрам. Ну, и фактор своего поля тоже важен. В 5 матчах на "Вальекасе" в этом сезоне команда потерпела всего одно поражение.

Как мы поняли, "Райо" - команда серьезная. Но у него есть проблема - "Жирона"-то еще серьезнее! 31 очко в 12 турах гарантировали каталонцам чистое 1-е место в Ла Лиге.

На данный момент у "Жироны" всего две осечки - поражение от "Реала" (0:3) и ничья с "Реалом Сосьедад" (1:1). Остальные матчи команда выиграла, причем очень по-разному. "Автобус" "Кадиса" пробили в монотонных позиционных атаках (1:0); с "Сельтой" выручил дальний удар (1:0); "Мальорку" (5:3), "Альмерию" (5:2) и "Осасуну" (4:2) в прошлом туре тупо перестреляли.

3 - @GironaFC_Engl ????⚪️ are the third team, apart from Real Madrid and Barcelona, to win at least 10 games in their first 12 matches of a season in @LaLiga after Real Betis (10 in 1934/35) and Atlético de Madrid (10 in 2012/13 and 11 in 2013/14). Revelation. pic.twitter.com/ftuTxCtaCu