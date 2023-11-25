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Кадис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2023
"Сливочные" против автобуса и травм
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates
В первом матче после паузы на сборные "Реал" едет в гости к команде, которая не выигрывает в Ла Лиге с начала сентября. Это могла бы быть легкая прогулка для "Сливочных", если бы не переполненный лазарет.
Дивіться матч Прімери Кадіс - Реал Мадрид
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Примера. 14-й тур
26 ноября. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" 19:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Кадиса"
"Кадис" не побеждает в элите с 1 сентября - в День Знаний "Желтая субмарина" обыграла "Вильярреал" (3:1). Можете себе представить масштабы кризиса.
10 забитых голов - худший результат среди всех команд, и это первая проблема южан. Также "Субмарину" топит неумение играть в гостях - 0 побед, 1 ничья, 5 поражений. Эшелонированная оборона может работать неплохо (17 пропущенных), но когда контратак нет, то лучшее, на что может рассчитывать "Кадис" с его 38% владения (меньше всех в Ла Лиге) - это 0:0.
И знаете, что? Именно так южане попытаются сыграть против "Реала". По-другому они не умеют. Минимум риска, забросы на Криса Рамоса, дальние удары Мачиса - все это мы уже видели. И "Реал" тоже видел. Вопрос лишь в его готовности реагировать.
Новости "Реала"
Проблема "Сливочных" не в сопернике, а в них самих. У Карло Анчелотти накопилось слишком много травм.
Куртуа, Милитао и Себальос лечатся давно; дальше выбыл Чуамени; теперь вот Камавинга и Винисиус. И как играть? Кого выпускать на замену? Понятно, что есть Беллингем, но вы ведь не забыли, как Мадрид мучился в сентябре без Вини? Джуду было крайне непросто одному.
31% - Vinícius Júnior has been directly involved in 31% of Real Madrid's goals in all competitions since the start of the 2021/22 season (89/283), scoring 51 goals and providing 38 assists. Worries. pic.twitter.com/CTn1GdIdxb— OptaJose (@OptaJose) November 20, 2023
Ну, а в остальном, конечно, "Реал" на пару голов сильнее "Кадиса". Их даже сравнивать неудобно. 32 очка, 28 забитых и всего 9 пропущенных (лучшая защита Ла Лиги) - пару лет назад "Сливочные" уже бы ушли в отрыв, но сейчас есть сенсационная "Жирона", резко добавил "Атлетико" и из последних сил держится "Барса". Борьба наверху таблицы Ла Лиги даже жестче, чем внизу.
"Кадис" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Реал" дважды обыграл "Кадис" - 2:1 дома и 2:0 в гостях. В обоих матчах южане парковали "автобус".
Последняя победа "Субмарины" над "Сливочными" была в октябре 2020-го - тогда она торжествовала в Мадриде 1:0 с голом гондурасца Энтони Лосано.
Последние матчи "Кадиса"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Про потери "Реала" уже говорили. Добавим лишь, что Кепа тоже продолжает лечение, и это открывает дорогу на поле Андрею Лунину.
У "Кадиса", в свою очередь, вне игры ключевой центрбек Фали Хименес, центрхав Феде Сан-Эметерио, ну и вингер Брайан Окампо лечится уже почти год после разрыва связок.
"Кадис": Ледесма - Карселен, Хави Эрнандес, Чуст, Лукас Пирес - Наварро, Алькарас, Куаме, Мачис - Марти, Рамос
"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Кроос, Модрич - Беллингем - Родриго, Хоселу
"Кадис" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Кадис" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Пусть у "Реала" много потерь, но "Кадис" так плохо выглядел все последние месяцы, что не мытьем, так катаньем "Сливочные" должны брать свое.
Наша ставка - на их победу. БК предлагают сделать ее с коэффициентами от 1,5 и выше.
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