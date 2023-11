Кадис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2023

В первом матче после паузы на сборные "Реал" едет в гости к команде, которая не выигрывает в Ла Лиге с начала сентября. Это могла бы быть легкая прогулка для "Сливочных", если бы не переполненный лазарет.

"Кадис" не побеждает в элите с 1 сентября - в День Знаний "Желтая субмарина" обыграла "Вильярреал" (3:1). Можете себе представить масштабы кризиса.

10 забитых голов - худший результат среди всех команд, и это первая проблема южан. Также "Субмарину" топит неумение играть в гостях - 0 побед, 1 ничья, 5 поражений. Эшелонированная оборона может работать неплохо (17 пропущенных), но когда контратак нет, то лучшее, на что может рассчитывать "Кадис" с его 38% владения (меньше всех в Ла Лиге) - это 0:0.

И знаете, что? Именно так южане попытаются сыграть против "Реала". По-другому они не умеют. Минимум риска, забросы на Криса Рамоса, дальние удары Мачиса - все это мы уже видели. И "Реал" тоже видел. Вопрос лишь в его готовности реагировать.

Проблема "Сливочных" не в сопернике, а в них самих. У Карло Анчелотти накопилось слишком много травм.

Куртуа, Милитао и Себальос лечатся давно; дальше выбыл Чуамени; теперь вот Камавинга и Винисиус. И как играть? Кого выпускать на замену? Понятно, что есть Беллингем, но вы ведь не забыли, как Мадрид мучился в сентябре без Вини? Джуду было крайне непросто одному.

31% - Vinícius Júnior has been directly involved in 31% of Real Madrid's goals in all competitions since the start of the 2021/22 season (89/283), scoring 51 goals and providing 38 assists. Worries. pic.twitter.com/CTn1GdIdxb