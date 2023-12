Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.12.2023

Травмы накрыли "Реал", да и в Лиге чемпионов пришлось попотеть с "Наполи" (4:2), но тут на выручку пришел календарь. "Гранада", следующий соперник "Сливочных", не побеждает с августа, да и по игре совершенно безнадежна. Мадрид обязан ее громить даже вторым составом.

Прямо сейчас "Реал" не просто лидирует в таблице, но и показывает лучший футбол во всей Ла Лиге. Разница голов 31:9 после 14 туров говорит сама за себя.

С начала сезона "Сливочные" проиграли только в дерби с "Атлетико" (1:3) 24 сентября; их последняя осечка - 0:0 с "Райо Вальекано" 5 ноября. С тех пор у команды Карло Анчелотти 4 победы над "Брагой", "Валенсией", "Кадисом" и "Наполи" с общим счетом 15:3.

41 - @MrAncelotti ???????? have reached 41 wins with @realmadriden in European Cup (55 games managed), equalling record by Miguel Muñoz ???????? (71 matches). Captain. ???? pic.twitter.com/L8bQZPSICb