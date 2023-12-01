Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.12.2023

Травмы накрыли "Реал", да и в Лиге чемпионов пришлось попотеть с "Наполи" (4:2), но тут на выручку пришел календарь. "Гранада", следующий соперник "Сливочных", не побеждает с августа, да и по игре совершенно безнадежна. Мадрид обязан ее громить даже вторым составом.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Гранада Смотреть трансляцию

Примера. 15-й тур

2 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Прямо сейчас "Реал" не просто лидирует в таблице, но и показывает лучший футбол во всей Ла Лиге. Разница голов 31:9 после 14 туров говорит сама за себя.

С начала сезона "Сливочные" проиграли только в дерби с "Атлетико" (1:3) 24 сентября; их последняя осечка - 0:0 с "Райо Вальекано" 5 ноября. С тех пор у команды Карло Анчелотти 4 победы над "Брагой", "Валенсией", "Кадисом" и "Наполи" с общим счетом 15:3.

41 - @MrAncelotti ???????? have reached 41 wins with @realmadriden in European Cup (55 games managed), equalling record by Miguel Muñoz ???????? (71 matches). Captain. ???? pic.twitter.com/L8bQZPSICb — OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023

Травмы Чуамени, Камавинги, Модрича, Винисиуса, Милитао украли у "Реала" скамейку, но и оставшихся игроков хватает для побед над командами намного более классными, чем "Гранада". И нет, ничто здесь не указывает на сенсацию. Наоборот, ждем еще один бенефис от Родриго, показывающего лучшую игру в жизни.

Новости "Гранады"

Главная новость "Гранады" - это смена тренера. После трех месяцев сплошных неудач Пако Лопеса заменил уругваец Александер Медина, для которого это первая работа в Европе.

Единственная победа "Гранады" в Ла Лиге была добыта еще 26 августа с "Мальоркой" (3:2). Дальше была еще почетная, хоть и "автобусная" ничья 2:2 с "Барселоной" и… все. Остальные результаты "Насридов" печальны.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

1:3 с "Алавесом" в прошлом туре отбросили "Гранаду" в зону вылета и выбраться оттуда ей будет невероятно сложно. Да, Мюрто Узуни умеет забивать, а Брайан Сарагоса сделает карьеру. Но когда защита пропускает 33 гола в 14 турах - это все не помогает.

"Реал Мадрид" - "Гранада": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Гранада" выступала в Сегунде, и команды не встречались.

Ну, а вообще "Сливочные" выиграли все 14 (!) последних матчей с "Гранадой". Последний успех южан датирован еще февралем 2013 года (1:0).

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Гранады"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

О потерях "Реала" мы уже сказали. Добавим лишь, что продолжает лечение и Кепа, а значит в старте появится наш Андрей Лунин.

У "Гранады" отмечаем травмы центрбеков Хесуса Вальехо и Мигеля Рубио, а также возвращение после дисквалификации Брайана Сарагосы.

"Реал Мадрид": Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Кроос, Себальос - Браим Диас - Родриго, Хоселу

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес, Виктор Диас, Микель, Нева - Вильяр, Гумбау, Мелендо - Узуни, Бойе, Сарагоса

"Реал Мадрид" - "Гранада": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Гранада": прогноз от UA-Футбол

У "Гранады" ужасная оборона, которая с равными себе привозит по 2-3 гола. А сколько им забьет "Реал", который на ходу?

Мы считаем, что много. Отсюда и ставка - на победу "Сливочных" с форой (-2,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 2,2 и выше.