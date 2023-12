Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023

Лидер Ла Лиги "Реал" после пяти побед во всех турнирах едет в гости к "Бетису", который привычно борется за ТОП-6.

Фаворит ли Мадрид? Да, конечно. Будет ли ему легко? Отнюдь. И дело не только в травмах, но и в сопернике - с Иско, Гвидо Родригесом, Виллианом Жозе, Айосе Пересом и, конечно, Мануэлем Пеллегрини надо считаться.

"Бетис" проводит типичный для себя сезон. Команда возглавляет группу в ЛЕ, а в Ла Лиге идет на 7-й позиции, играя не эффектно, а, скорее, эффективно.

18 забитых в 15 турах - это мало. С другой стороны, у "Бетиса" в этих же 15 турах только 2 поражения, что указывает на сильную оборону. Как и полагается олдскулу, Мануэль Пеллегрини играет от печки. Атака же отдана на откуп индивидуалистам - Айосе Пересу и, конечно, Иско, который возродился и "решает" игру за игрой.

На этой неделе "Бетис" помучился в Кубке с "Вильяновенсе" (2:1), но там играл в основном резерв, и это не должно повлиять на матч с "Реалом". Каким он будет? Ну, если план Пеллегрини сработает, то очень вязким и медленным.

Отсюда и задача "Реала" - не допустить вязкости. Мадрид силен при быстрых переходах и в вертикальном футболе.

В последних 5 матчах "Сливочные" одержали 5 побед с общим счетом 17:3. "Наполи", "Валенсия" и другие были разбиты вчистую, без шансов. Стоит ли на этом фоне хоронить "Бетис"? Мы бы повременили. 4 из 5 последних матчей "Реал" играл дома, в то время, как его единственные три осечки - с "Атлетико" (1:3), "Райо Вальекано" (0:0) и "Севильей" (1:1) - случались на выезде.

