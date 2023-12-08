Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023

Лидер Ла Лиги "Реал" после пяти побед во всех турнирах едет в гости к "Бетису", который привычно борется за ТОП-6.

Фаворит ли Мадрид? Да, конечно. Будет ли ему легко? Отнюдь. И дело не только в травмах, но и в сопернике - с Иско, Гвидо Родригесом, Виллианом Жозе, Айосе Пересом и, конечно, Мануэлем Пеллегрини надо считаться.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 16-й тур

9 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 17:15 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Бетиса"

"Бетис" проводит типичный для себя сезон. Команда возглавляет группу в ЛЕ, а в Ла Лиге идет на 7-й позиции, играя не эффектно, а, скорее, эффективно.

18 забитых в 15 турах - это мало. С другой стороны, у "Бетиса" в этих же 15 турах только 2 поражения, что указывает на сильную оборону. Как и полагается олдскулу, Мануэль Пеллегрини играет от печки. Атака же отдана на откуп индивидуалистам - Айосе Пересу и, конечно, Иско, который возродился и "решает" игру за игрой.

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На этой неделе "Бетис" помучился в Кубке с "Вильяновенсе" (2:1), но там играл в основном резерв, и это не должно повлиять на матч с "Реалом". Каким он будет? Ну, если план Пеллегрини сработает, то очень вязким и медленным.

Новости "Реала"

Отсюда и задача "Реала" - не допустить вязкости. Мадрид силен при быстрых переходах и в вертикальном футболе.

В последних 5 матчах "Сливочные" одержали 5 побед с общим счетом 17:3. "Наполи", "Валенсия" и другие были разбиты вчистую, без шансов. Стоит ли на этом фоне хоронить "Бетис"? Мы бы повременили. 4 из 5 последних матчей "Реал" играл дома, в то время, как его единственные три осечки - с "Атлетико" (1:3), "Райо Вальекано" (0:0) и "Севильей" (1:1) - случались на выезде.

8 - Players involved in the most goals in Europe's top five leagues from the start of November 2023:



8⃣ RODRYGO GOES ???????? (5 goals and 3 assists)

6⃣ Harry Kane ???????????????????????????? (6 goals and no assists)

6⃣ Kylian Mbappé ???????? (5 goals and 1 assist)



Stellar. pic.twitter.com/LsBDq3IKY8 — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2023

Вдобавок "Бетис" в этом сезоне еще не проигрывал дома - 7 побед и 2 ничьи в 9 матчах. И еще не забываем, что у "Реала" полно травмированных игроков основы. Понимаете, что это значит? Будет не избиение, а бой.

"Бетис" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Бетис" минимально проиграл в Мадриде (1:2), а дома отстоял ничью 0:0.

Также отметим, что 0:0 - это очень популярный счет у этих команд. Начиная с 2019-го, сразу 4 из 8 их поединков заканчивались без голов.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" ждем возвращения в старт Кепы вместо Лунина. Также на неделе вернулись к тренировкам Лука Модрич и Винисиус, но здесь пока конкретики нет. В это же время Чуамени, Карвахаль, Камавинга, Куртуа и Милитао продолжают лечится.

У "Бетиса" дисквалифицирован за шокирующий подкат в прошлом туре Эктор Бельерин, а в лазарете числятся Вильям Карвалью, Родри, Браво, Бартра и Сабали.

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Рияд, Миранда - Рока, Гвидо Родригес - Луис Энрике, Иско, Айосе Перес - Виллиан Жозе

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Беллингем - Браим Диас - Родриго, Хоселу

"Бетис" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" еще не проваливался дома в этом сезоне, но, с другой стороны, он и играл не против "Реала", верно? А Мадрид играет только "верх". Ставка ТБ 2,5 проходила в 6 из последних 7 его выездов.

Не будем сильно заморачиваться, и выберем ее и здесь тоже.