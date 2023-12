Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.12.2023

"Жирона" сенсационно идет в ногу с "Реалом" наверху таблицы, а "Барселона" отстает от них на 4 очка. Более статусного каталонского дерби мир не видел уже многие десятилетия.

Ясное дело, что фаворит - команда Хави, но не спешите с выводами. "Жирона" уже столько раз удивляла в этом сезоне, что еще одному сюрпризу, кажется, не удивится уже никто.

"Барсу" много критикуют за качество футбола, но она не отпускает "Реал" далеко, а еще впервые за три года вышла в плей-офф Лиги чемпионов. То есть, с результатами все неплохо.

А неделю назад "Блауграна" еще и игру выдала классную, раздавив "Атлетико" (1:0). Левандовский по-прежнему "мертвый", но забегал Жоау Феликс и выздоровели Педри с де Йонгом. Эта троица дала команде качество, которого не хватало в октябре-ноябре, когда в старте вынужденно выходили Ромеу и Фермин.

1-0 - @FCBarcelona have 15 1-0 wins in @LaLigaEN since the start of last season (11 in 2022/23 and four in 2023/24), a record for any team in Europe's top five leagues during this time.



Simple. pic.twitter.com/vKO10wYNGw