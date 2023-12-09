Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.12.2023

"Жирона" сенсационно идет в ногу с "Реалом" наверху таблицы, а "Барселона" отстает от них на 4 очка. Более статусного каталонского дерби мир не видел уже многие десятилетия.

Ясное дело, что фаворит - команда Хави, но не спешите с выводами. "Жирона" уже столько раз удивляла в этом сезоне, что еще одному сюрпризу, кажется, не удивится уже никто.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 16-й тур

10 декабря. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Жирона"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барсу" много критикуют за качество футбола, но она не отпускает "Реал" далеко, а еще впервые за три года вышла в плей-офф Лиги чемпионов. То есть, с результатами все неплохо.

А неделю назад "Блауграна" еще и игру выдала классную, раздавив "Атлетико" (1:0). Левандовский по-прежнему "мертвый", но забегал Жоау Феликс и выздоровели Педри с де Йонгом. Эта троица дала команде качество, которого не хватало в октябре-ноябре, когда в старте вынужденно выходили Ромеу и Фермин.

1-0 - @FCBarcelona have 15 1-0 wins in @LaLigaEN since the start of last season (11 in 2022/23 and four in 2023/24), a record for any team in Europe's top five leagues during this time.



Simple. pic.twitter.com/vKO10wYNGw — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2023

"Жирона" столкнется с этим, и ей будет непросто. Кроме того, за "Барсу" сыграет фактор своего поля, где она выиграла 10 матчей из 11, уступив только "Реалу" (1:2). Ну, и еще отметим, что пока соперник месил грязь в Кубке, "Барса" отдыхала и готовилась к дерби в недельном цикле.

Новости "Жироны"

А что "Жирона"? Она в четверг намучилась на поле "Ориуэлы", но выход пары основных игроков вкупе с отличной формой Стуани позволили перевернуть игру - 5:2.

До этого 37-летний Стуани вытащил для своих игру Примеры против "Валенсии" (2:1). А еще ранее "Жирона" таки оступилась дома с "Атлетиком" (1:1). Сложный отрезок; каждый матч - сущая битва. И все потому, что на команду Мичела начали настраиваться, как на "Реал" или "Барсу".

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Возможно, на "Монжуике" "Жироне" будет проще, ведь давление будет сильнее на соперника. Кроме того, Цыганков, Довбик, Савио, Алейш Гарсия в этом сезоне выиграли 8 гостевых матчей и ни разу не проиграли. И еще у "Жироны" лучшая атака в лиге (34 гола). Минусы? Неидеальная защита (18 пропущенных) и небольшой спад формы. Месяц-два назад команда Мичела выглядела свежее.

"Барселона" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Жирона" не победила на "Камп Ноу" только из-за жадности Кастельяноса (0:0), а дома уступила минимально 0:1.

Кроме того, жиронцам удалось зацепиться за ничью 2:2 на поле "Барсы" в сентябре 2018-го. То есть, дерби в контексте их противостояния - не пустой звук.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" надолго с травмой спины выбыл тер Штеген - и это очень серьезно. Его дублер Иньяки Пенья далек от идеала. Также до лета будет лечиться Гави, а Иньиго Мартинес выйдет не раньше начала января.

Касательно "Жироны", то здесь реальная потеря одна, но очень существенная - двужильный полузащитник Янхель Эррера.

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - Педри, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Феликс

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто, Алейш Гарсия, Мартин, Гутьеррес - Цыганков, Довбик, Савио

"Барселона" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

В подобных матчах выскочкам всегда сложнее - им они в новинку, тогда как Левандовский, Гюндоган, де Йонг на них зубы съели.

Наша ставка - на победу "Барсы". БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,55 и выше.