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"Мы будем работать для этого". Хави назвал свое желание на 2024-й год

Испания

Тренер обозначил цели клуба на следующий год

"Мы будем работать для этого". Хави назвал свое желание на 2024-й год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави поделился своим желанием на предстоящий 2024 год.

"Мое желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба — здоровье, мир и спортивные успехи для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого.

В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й", - приводит слова Хави Barca Universal.

Отметим, что в сезоне-2022/23 "Барселона под руководством Хави стала чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны.

Сейчас команды идет 4-й в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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