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Валенсия - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Валенсия - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Валенсия - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: ФК Валенсія

Новина українською

Во вторник, 2 января, "Валенсия", за которую выступает украинец Роман Яремчук, встретится на своем поле с "Вильярреалом". После 18-ти сыгранных туров "летучие мыши" занимают 10-е место, набрав 23 пункта. "Желтая субмарина" идет 13-й, имея в своем активе 19 очков.

Матч "Валенсия" - "Вильярреал" начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО, Футбол 2.

Чемпионат Испании, 19-й тур
"Валенсия" - "Вильярреал" 22:30
Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 2
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Трансляция матча Валенсия - Вильярреал
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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