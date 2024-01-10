Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024

"Барселона" после серии невнятных матчей попытается взять новый старт в далекой Саудовской Аравии, где испанцы с недавних пор в два этапа разыгрывают Суперкубок. Удастся ли им это? Год назад именно триумф в Суперкубке задал тон сезону "Барсы", которая по итогу выиграла и чемпионат. Сейчас, однако, до этого бесконечно далеко.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

11 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Барселона" 21:00 "Осасуна"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: Setanta Sports (OTT)

Новости "Барселоны"

"Барселона" уже 20 матчей подряд не побеждает с разницей более одного гола - и это лучше всего характеризует ее сезон. Команде Хави трудно. Иногда она эти трудности преодолевает, иногда нет, но главное - интрига - всегда на месте.

В последних трех матчах "Барса" победила отнюдь не топовых "Альмерию", "Лас-Пальмас" и "Барбастро", и всякий раз забивала решающий гол в концовке. При этом последний сухой матч команда Хави выдала 3 декабря с "Атлетико" (1:0), а всего пропустила в Ла Лиге 22 гола в 19 турах - это ровно вдвое больше "Реала".

13 - Barcelona have conceded 13 goals in eight Copa del Rey games under Xavi Hernández, six of them against teams from lower divisions (one against Linares, three against Intercity Sant Joan d'Alacant and two against Barbastro). Unionistas. pic.twitter.com/RJPjjB3bfF — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2024

Вы думаете, матч с "Осасуной" станет откровением? Мы так не считаем. Будет много борьбы, а результат решат нюансы - рикошет, пенальти или, может, гол новичка Витора Роке. Этот парень в Бразилии как раз славился умением забить в любой ситуации.

Новости "Осасуны"

Если "Барса" идет в Ла Лиге 3-й, но мечтает быть 1-й, то "Осасуна" глобально на своем месте. 12-я позиция для нее как родная. Клуб небогат, состав комплектуется местными парнями из Наварры.

Как они попали в Суперкубок? Благодаря выходу в финал Кубка-2023. Там Памплона проиграла "Реалу" (1:2), но выглядела очень достойно. В принципе, нет сомнений, что и с "Барсой" красные не струсят. У них много проблем с глубокими оборонами, а вот отбиваться, огрызаться - это Торро, Орос, Давид Гарсия, Будимир умеют.

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Что может помешать? Саудовская Аравия. У "Осасуны" проблемы с выездами; 0 побед в 5 последних матчах Ла Лиги. При этом есть и хорошие новости - пока "Барса" основой мучилась в Барбастро, Памплона на свой матч с "Кастельоном" выставила резерв, поэтому завтра она должна быть свежее.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

"Осасуна" не побеждает "Барселону" с июля 2020 года (2:1). С тех пор - 6 побед каталонцев и одна ничья.

В первом круге текущего чемпионата "Барса" на выезде одолела Памплону 2:1 - помог поздний гол Левандовского с пенальти, который сам же Роберт и заработал.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Осасуны"

Ориентировочные составы

У "Барселоны" по-прежнему лечатся тер Штеген, Педри, Гави, а с недавних пор к ним присоединился и Канселу. Это четыре железных игрока старта. Помимо них не будет Маркоса Алонсо и Иньиго Мартинеса.

В то же время "Осасуна" приехала в пустыню в почти идеальном составе - вне игры до конца сезона лишь арендованный левый бек Хоан Мохика.

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Гюндоган, Роберто - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Крус, Пенья - Монкайола, Торро, Орос - Будимир, Мой Гомес

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Барса" все еще опасна впереди, но совершенно бездарна в тылу. Стоит пару раз навесить - и сразу ошибка.

Наша ставка в этой ситуации - на "обе забьют". БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,8 и выше.