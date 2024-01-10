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Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024

Испания

Защитят ли каталонцы титул?

Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после серии невнятных матчей попытается взять новый старт в далекой Саудовской Аравии, где испанцы с недавних пор в два этапа разыгрывают Суперкубок. Удастся ли им это? Год назад именно триумф в Суперкубке задал тон сезону "Барсы", которая по итогу выиграла и чемпионат. Сейчас, однако, до этого бесконечно далеко.

Содержание

Суперкубок Испании. 1/2 финала
11 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Барселона" 21:00 "Осасуна"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: Setanta Sports (OTT)

Новости "Барселоны"

"Барселона" уже 20 матчей подряд не побеждает с разницей более одного гола - и это лучше всего характеризует ее сезон. Команде Хави трудно. Иногда она эти трудности преодолевает, иногда нет, но главное - интрига - всегда на месте.

В последних трех матчах "Барса" победила отнюдь не топовых "Альмерию", "Лас-Пальмас" и "Барбастро", и всякий раз забивала решающий гол в концовке. При этом последний сухой матч команда Хави выдала 3 декабря с "Атлетико" (1:0), а всего пропустила в Ла Лиге 22 гола в 19 турах - это ровно вдвое больше "Реала".

Вы думаете, матч с "Осасуной" станет откровением? Мы так не считаем. Будет много борьбы, а результат решат нюансы - рикошет, пенальти или, может, гол новичка Витора Роке. Этот парень в Бразилии как раз славился умением забить в любой ситуации.

Новости "Осасуны"

Если "Барса" идет в Ла Лиге 3-й, но мечтает быть 1-й, то "Осасуна" глобально на своем месте. 12-я позиция для нее как родная. Клуб небогат, состав комплектуется местными парнями из Наварры.

Как они попали в Суперкубок? Благодаря выходу в финал Кубка-2023. Там Памплона проиграла "Реалу" (1:2), но выглядела очень достойно. В принципе, нет сомнений, что и с "Барсой" красные не струсят. У них много проблем с глубокими оборонами, а вот отбиваться, огрызаться - это Торро, Орос, Давид Гарсия, Будимир умеют.

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Что может помешать? Саудовская Аравия. У "Осасуны" проблемы с выездами; 0 побед в 5 последних матчах Ла Лиги. При этом есть и хорошие новости - пока "Барса" основой мучилась в Барбастро, Памплона на свой матч с "Кастельоном" выставила резерв, поэтому завтра она должна быть свежее.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

"Осасуна" не побеждает "Барселону" с июля 2020 года (2:1). С тех пор - 6 побед каталонцев и одна ничья.

В первом круге текущего чемпионата "Барса" на выезде одолела Памплону 2:1 - помог поздний гол Левандовского с пенальти, который сам же Роберт и заработал.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024 - изображение 1

Последние матчи "Осасуны"

Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Барселоны" по-прежнему лечатся тер Штеген, Педри, Гави, а с недавних пор к ним присоединился и Канселу. Это четыре железных игрока старта. Помимо них не будет Маркоса Алонсо и Иньиго Мартинеса.

В то же время "Осасуна" приехала в пустыню в почти идеальном составе - вне игры до конца сезона лишь арендованный левый бек Хоан Мохика.

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Гюндоган, Роберто - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Крус, Пенья - Монкайола, Торро, Орос - Будимир, Мой Гомес

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

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5,00
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"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Барса" все еще опасна впереди, но совершенно бездарна в тылу. Стоит пару раз навесить - и сразу ошибка.

Наша ставка в этой ситуации - на "обе забьют". БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,8 и выше.

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Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
10.01.2024 в 16:42
Вот тут, Дариан, и умничай, а не на Реал гони!!!Ты там что-то про 7 чемпионов мира из ла масии писал?Спрашивал про воспитанников Реала..А бы ли бы те 7 чемпионами, ели бы не воспитанник Реала - Великий Икер Касильяс?
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Комментарии 1
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Romantíco777 (Alicante)
10.01.2024 в 16:42
Вот тут, Дариан, и умничай, а не на Реал гони!!!Ты там что-то про 7 чемпионов мира из ла масии писал?Спрашивал про воспитанников Реала..А бы ли бы те 7 чемпионами, ели бы не воспитанник Реала - Великий Икер Касильяс?
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