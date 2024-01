Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2024

"Барселона" после серии невнятных матчей попытается взять новый старт в далекой Саудовской Аравии, где испанцы с недавних пор в два этапа разыгрывают Суперкубок. Удастся ли им это? Год назад именно триумф в Суперкубке задал тон сезону "Барсы", которая по итогу выиграла и чемпионат. Сейчас, однако, до этого бесконечно далеко.

"Барселона" уже 20 матчей подряд не побеждает с разницей более одного гола - и это лучше всего характеризует ее сезон. Команде Хави трудно. Иногда она эти трудности преодолевает, иногда нет, но главное - интрига - всегда на месте.

В последних трех матчах "Барса" победила отнюдь не топовых "Альмерию", "Лас-Пальмас" и "Барбастро", и всякий раз забивала решающий гол в концовке. При этом последний сухой матч команда Хави выдала 3 декабря с "Атлетико" (1:0), а всего пропустила в Ла Лиге 22 гола в 19 турах - это ровно вдвое больше "Реала".

13 - Barcelona have conceded 13 goals in eight Copa del Rey games under Xavi Hernández, six of them against teams from lower divisions (one against Linares, three against Intercity Sant Joan d'Alacant and two against Barbastro). Unionistas. pic.twitter.com/RJPjjB3bfF