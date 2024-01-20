Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид — Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
Главный фаворит против главного аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" после вылета из Кубка возвращается в Ла Лигу, где у него есть много незаконченных дел. "Жирона" опережает "Сливочных" на очко, да и "Барса" недалеко. Самое время "Сливочным" набрать баллы — тем более, соперник для этого очень подходящий. "Альмерия" не победила ни разу в предыдущих 20 турах.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Альмерія
Смотреть трансляцию
Примера. 21-й тур
21 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Альмерия"
Арбитр: Франсиско Хосе Фернандес Маэсо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" в текущем сезоне проиграл всего 2 матча из 28, причем одному сопернику и даже на одном стадионе - "Атлетико" на "Сивитас Метрополитано".
Что показал четверговый вылет "Сливочных" из Кубка? Только то, что "Атлетико" хорошо подготовился. И еще "Реал" уставший после Суперкубка, на 120 минут его не хватило. Теоретически это может сыграть роль даже против "Альмерии", ведь и тут Мадрид отдыхал всего два полных дня, а его соперник — целую неделю.
5 - Brahim Díaz has scored five goals in nine starts for @realmadriden in all competitions this season, the same as in his last 32 starts for Milan last season.— OptaJose (@OptaJose) January 6, 2024
Important. pic.twitter.com/1msEwD5rCr
Впрочем, это единственный аргумент в пользу гостей. В остальном Мадрид и опытнее, и класснее, и форма у него лучше, и домашние стены помогут. На "Бернабеу" "Реал" в этом сезоне оступился всего раз — 0:0 с "Райо". Ну, и не забываем про лучшую защиту Ла Лиги — 11 пропущенных в 19 турах это очень серьезно.
Новости "Альмерии"
Если у "Реала" лучшая оборона в Испании, то у "Альмерии" - худшая с 43 пропущенными голами.
Собственно, именно плохая защита больше всего тянет команду на дно. И еще слабая реализация. Баптистао староват, а Рамазани и Коне разочаровывают, и как следствие "Альмерию" от спасительного 17-го места отделяют 10 очков. Вроде, немного, но за весь первый круг команда набрала 5.
Из позитива — они еще борются. 2:3 с "Барсой", 0:1 с "Осасуной" и, особенно, 0:0 с "Жироной" недельной давности это четко дали понять. Вне сомнений, в Мадриде южане снова попробуют дать бой, вот только получится ли? "Реал" намного круче "Жироны" в преодолевании глубоких оборон. Тут уже мало просто старания — нужен так же фарт. Много фарта.
"Реал Мадрид" - "Альмерия": статистика личных встреч
Мадрид выиграл 8 последних матчей с "Альмерией" - в том числе торжествовал и в первом круге текущего чемпионата на "Хуэгос Медитерранеос" (3:1).
Последний раз южанам удавалось остановить гранда еще в январе 2011-го (1:1), и то лишь у себя дома.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Альмерии"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" по-прежнему лечатся Куртуа, Милитао и Алаба, а Васкес под вопросом. Также ожидаем, что Кепа сменит Лунина на воротах.
У "Альмерии" вероятно возвращение в старт выздоровевшего Луиса Суареса. При этом Лео Баптистао дисквалифицирован, а Идриссу Баба и Ибрагима Коне поехали на КАН.
"Реал": Кепа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия — Кроос, Чуамени, Беллингем — Браим Диас — Хоселу, Винисиус
"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Акиеме — Эдгар Гонсалес — Аррибас, Робертоне, Лопи, Рамазани — Суарес
"Реал Мадрид" - "Альмерия": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол
"Альмерия" в этом сезоне проиграла все гостевые матчи, кроме одного, и она едет к "Реалу", который дома категорически беспощаден. Мы считаем, что этот фактор станет решающим и ставим на победу "Сливочных" с форой (-2). БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,7 и выше.
Популярное сейчас
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Грицай: В наше время в Днепре курильщиков было где-то 60%
- Испанский клуб подписал уругвайца с украинскими корнями
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Комментарии 1