Реал Мадрид — Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024

"Реал" после вылета из Кубка возвращается в Ла Лигу, где у него есть много незаконченных дел. "Жирона" опережает "Сливочных" на очко, да и "Барса" недалеко. Самое время "Сливочным" набрать баллы — тем более, соперник для этого очень подходящий. "Альмерия" не победила ни разу в предыдущих 20 турах.

"Реал" в текущем сезоне проиграл всего 2 матча из 28, причем одному сопернику и даже на одном стадионе - "Атлетико" на "Сивитас Метрополитано".

Что показал четверговый вылет "Сливочных" из Кубка? Только то, что "Атлетико" хорошо подготовился. И еще "Реал" уставший после Суперкубка, на 120 минут его не хватило. Теоретически это может сыграть роль даже против "Альмерии", ведь и тут Мадрид отдыхал всего два полных дня, а его соперник — целую неделю.

5 - Brahim Díaz has scored five goals in nine starts for @realmadriden in all competitions this season, the same as in his last 32 starts for Milan last season.



