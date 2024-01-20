Реал Мадрид — Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024

"Реал" после вылета из Кубка возвращается в Ла Лигу, где у него есть много незаконченных дел. "Жирона" опережает "Сливочных" на очко, да и "Барса" недалеко. Самое время "Сливочным" набрать баллы — тем более, соперник для этого очень подходящий. "Альмерия" не победила ни разу в предыдущих 20 турах.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Альмерія Смотреть трансляцию

Примера. 21-й тур

21 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Альмерия"

Арбитр: Франсиско Хосе Фернандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" в текущем сезоне проиграл всего 2 матча из 28, причем одному сопернику и даже на одном стадионе - "Атлетико" на "Сивитас Метрополитано".

Что показал четверговый вылет "Сливочных" из Кубка? Только то, что "Атлетико" хорошо подготовился. И еще "Реал" уставший после Суперкубка, на 120 минут его не хватило. Теоретически это может сыграть роль даже против "Альмерии", ведь и тут Мадрид отдыхал всего два полных дня, а его соперник — целую неделю.

5 - Brahim Díaz has scored five goals in nine starts for @realmadriden in all competitions this season, the same as in his last 32 starts for Milan last season.



Important. pic.twitter.com/1msEwD5rCr — OptaJose (@OptaJose) January 6, 2024

Впрочем, это единственный аргумент в пользу гостей. В остальном Мадрид и опытнее, и класснее, и форма у него лучше, и домашние стены помогут. На "Бернабеу" "Реал" в этом сезоне оступился всего раз — 0:0 с "Райо". Ну, и не забываем про лучшую защиту Ла Лиги — 11 пропущенных в 19 турах это очень серьезно.

Новости "Альмерии"

Если у "Реала" лучшая оборона в Испании, то у "Альмерии" - худшая с 43 пропущенными голами.

Собственно, именно плохая защита больше всего тянет команду на дно. И еще слабая реализация. Баптистао староват, а Рамазани и Коне разочаровывают, и как следствие "Альмерию" от спасительного 17-го места отделяют 10 очков. Вроде, немного, но за весь первый круг команда набрала 5.

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Из позитива — они еще борются. 2:3 с "Барсой", 0:1 с "Осасуной" и, особенно, 0:0 с "Жироной" недельной давности это четко дали понять. Вне сомнений, в Мадриде южане снова попробуют дать бой, вот только получится ли? "Реал" намного круче "Жироны" в преодолевании глубоких оборон. Тут уже мало просто старания — нужен так же фарт. Много фарта.

"Реал Мадрид" - "Альмерия": статистика личных встреч

Мадрид выиграл 8 последних матчей с "Альмерией" - в том числе торжествовал и в первом круге текущего чемпионата на "Хуэгос Медитерранеос" (3:1).

Последний раз южанам удавалось остановить гранда еще в январе 2011-го (1:1), и то лишь у себя дома.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Альмерии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" по-прежнему лечатся Куртуа, Милитао и Алаба, а Васкес под вопросом. Также ожидаем, что Кепа сменит Лунина на воротах.

У "Альмерии" вероятно возвращение в старт выздоровевшего Луиса Суареса. При этом Лео Баптистао дисквалифицирован, а Идриссу Баба и Ибрагима Коне поехали на КАН.

"Реал": Кепа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия — Кроос, Чуамени, Беллингем — Браим Диас — Хоселу, Винисиус

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Акиеме — Эдгар Гонсалес — Аррибас, Робертоне, Лопи, Рамазани — Суарес

"Реал Мадрид" - "Альмерия": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол

"Альмерия" в этом сезоне проиграла все гостевые матчи, кроме одного, и она едет к "Реалу", который дома категорически беспощаден. Мы считаем, что этот фактор станет решающим и ставим на победу "Сливочных" с форой (-2). БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,7 и выше.