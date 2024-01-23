Мальорка — Жирона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024

"Жирона" близка к тому, чтобы побить свой рекорд не только в Ла Лиге, но и в Кубке короля. Ранее каталонцы никогда не добирались тут далее четвертьфинала, но сейчас именно они фаворит противостояния с "Мальоркой".

Конечно, легко не будет; "Киноварь" не проигрывает дома уже 9 матчей подряд. Тем не менее, все мы знаем, что бывает, когда Савио, Довбик и компания в ударе.

Трансляция матча В эфире Дивіться чвертьфінал Кубка короля Мальорка - Жирона Смотреть трансляцию

Кубок короля. 1/4 финала

24 января. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 20:30 "Жирона"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Мальорки"

"Мальорка" - признанный кубковый боец; для нее это второй четвертьфинал за последние три сезона. Также "Киноварь" выигрывала турнир в 2003 году.

Хорошая новость для островитян в том, что матч пройдет на их поле, где они не проигрывают с 18 августа. За это время на "Сон Моиш" оступились даже "Барса" (2:2) и Бильбао (0:0). С другой стороны, это все ничьи, а вот побед почти нет — всего 3 в 21 туре Ла Лиги. Слабая атака тащит команду на дно — забито только 19 голов.

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"Мальорка" даст "Жироне" бой, это точно, но поскольку ни топового бомбардира, ни ярких вингеров у нее нет, то это будет бой от обороны. Пять защитников; вязкий, жесткий, но часто безыдейный футбол. Разбежаться, как с "Севильей", у Савио тут не выйдет.

Новости "Жироны"

Если "Мальорка" неплохо выступает дома, то "Жирона" показывает выдающийся футбол почти на каждом стадионе. Сенсационная команда.

Нет смысла пересказывать, как каталонцы неделю назад шокировали "Райо" (3:1), а затем растоптали "Севилью" (5:1) — вы сами это видели. У Довбика и Стуани в этих матчах по 3 гола; результативно вернулся Цыганков; Савио показывает лучший футбол в жизни.

22 - Teams with most points gained from losing position in top five European leagues this season:



22 - Girona ????????

19 - Liverpool ????????????????????????????

16 - Real Madrid ????????

15 - Augsburg ????????

15- Barcelona ????????



Reaction. ⬆️ pic.twitter.com/Kn8NV3q9zo — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2024

Ясно, что в приоритете у "Жироны" Ла Лига, но четвертьфинал — не та стадия, чтобы сливаться. Да и "Реал" уже из Кубка выбыл, а значит, шансы на успех возросли. Почему бы не попробовать? Мы считаем, что Мичел выпустит в Пальме почти всю основу, дабы не рисковать. Тем более, в следующем туре Ла Лиги у него невнятная "Сельта" Рафы Бенитеса — не тот соперник, чтобы его бояться.

"Мальорка" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге чемпионата на "Монтиливи" "Жирона" буквально уничтожила "Мальорку" 5:3, причем до 88-й минуты счет был 5:1.

При этом что касается матчей на "Сон Моиш", то здесь каталонцы последний раз выигрывали еще в 2015 году. С тех пор — 2 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Жироны"

Ориентировочные составы

У "Жироны" вроде вернулся Эрик Гарсия, но вряд ли Мичел рискнет им против силовой, грубой "Мальорки". Также гарантировано вне игры другие центрбеки Давид Лопес и Хуанпе, что открывает дорогу в старт юному, но талантливому Якобишвили.

У "Мальорки" вне игры основной правый бек Пабло Маффео, а ключевой нападающий Ведат Мурики готов отбегать максимум тайм.

"Мальорка": Грайф — Антонио Санчес, Раильо, Настасич, Копете, Лато — Дардер, Морланес, Саму Кошта, Дани Родригес — Ларин

"Жирона": Хуан Карлос — Коуто, Якобишвили, Блинд, Гутьеррес — Алейш Гарсия, Эррера — Цыганков, Торре, Савио — Довбик

"Мальорка" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

После увиденного за последнюю неделю наша вера в "Жирону" непоколебима. Поставим на ее проход в полуфинал — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.