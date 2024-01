Мальорка — Жирона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024

"Жирона" близка к тому, чтобы побить свой рекорд не только в Ла Лиге, но и в Кубке короля. Ранее каталонцы никогда не добирались тут далее четвертьфинала, но сейчас именно они фаворит противостояния с "Мальоркой".

Конечно, легко не будет; "Киноварь" не проигрывает дома уже 9 матчей подряд. Тем не менее, все мы знаем, что бывает, когда Савио, Довбик и компания в ударе.

"Мальорка" - признанный кубковый боец; для нее это второй четвертьфинал за последние три сезона. Также "Киноварь" выигрывала турнир в 2003 году.

Хорошая новость для островитян в том, что матч пройдет на их поле, где они не проигрывают с 18 августа. За это время на "Сон Моиш" оступились даже "Барса" (2:2) и Бильбао (0:0). С другой стороны, это все ничьи, а вот побед почти нет — всего 3 в 21 туре Ла Лиги. Слабая атака тащит команду на дно — забито только 19 голов.

"Мальорка" даст "Жироне" бой, это точно, но поскольку ни топового бомбардира, ни ярких вингеров у нее нет, то это будет бой от обороны. Пять защитников; вязкий, жесткий, но часто безыдейный футбол. Разбежаться, как с "Севильей", у Савио тут не выйдет.

Если "Мальорка" неплохо выступает дома, то "Жирона" показывает выдающийся футбол почти на каждом стадионе. Сенсационная команда.

Нет смысла пересказывать, как каталонцы неделю назад шокировали "Райо" (3:1), а затем растоптали "Севилью" (5:1) — вы сами это видели. У Довбика и Стуани в этих матчах по 3 гола; результативно вернулся Цыганков; Савио показывает лучший футбол в жизни.

22 - Teams with most points gained from losing position in top five European leagues this season:



22 - Girona ????????

19 - Liverpool ????????????????????????????

16 - Real Madrid ????????

15 - Augsburg ????????

15- Barcelona ????????



