Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2024

"Сельта" и "Жирона" почти синхронно вылетели из Кубка на этой неделе, но в Ла Лиге они проводят очень разный сезон. Пока каталонцы борются за чемпионство, "Кельты" пытаются не вылететь.

Что это значит для нас, болельщиков? Да ничего. Разве что гарантирует абсолютную самоотдачу завтра на "Балаидосе", ведь и тем, и другим позарез нужны очки.

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Примера. 22-й тур

28 января. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Сельты"

"Сельта" за последнюю неделю провела два домашних матча против "Реала Сосьедад" в чемпионате и Кубке, и оба проиграла, растерявшись перед защитой и контратаками басков.

Текущий сезон в целом команде не удается. В Ла Лиге у нее только 3 победы и 10 поражений в 21 туре. Даже на "Балаидосе" дела плохи — всего 10 набранных очков и 8 забитых голов. Раньше атаку "Сельты" выручал Яго Аспас, но 37-летний форвард сейчас сдал и забил лишь трижды в 21 туре.

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Само собой, с такими цифрами "Кельты" не выглядят конкурентами "Жироне". Но есть как минимум два нюанса. Во-первых, команда Бенитеса добавила в ноябре, и перед матчами с "Ла Реалом" проиграла только раз в 10 поединках. Ну, а во-вторых любой, кто видел ее матчи, подтвердит - "Сельта" играет лучше, чем набирает очки.

Новости "Жироны"

"Жирона" на этой неделе провела два очень разных матча. Сперва усилиями Довбика была разбита "Севилья" (5:1), а затем каталонцы внезапно пропустили три за тайм и проиграли "Мальорке" в Кубке (2:3).

Последний факт настораживает, и не только потому, что состоялся через сутки после матча "Сельты", которая, соответственно, будет свежее. Дело в том, что еще раньше "Жирона" провалила другой выезд — в "Альмерию" (0:0). Получается, у нее проблемы на чужих полях? Напомним, в первом круге "Жирона" была лучшей в Ла Лиге именно по очкам в гостях — 24.

3 - Mallorca have scored three goals in a first half of a game in all competitions for the first time this season, while Girona have conceded three goals in a first half also for the first time this campaign. Shocking. pic.twitter.com/1V6blRPtwJ — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024

Выезд на "Балаидос" многое в этом плане разъяснит. Пока же констатируем, что "Жирона" - все еще лучшая атака Ла Лиги (51), и у нее отменные шансы завершить сезон в зоне ЛЧ. Для этого нужно не разбазарить гандикап в 11 очков над Бильбао.

"Сельта" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" победила "Сельту" 1:0, и это был скандал, ведь судьи по неочевидной причине отменили гол де ла Торре.

При этом уже в прошлом сезоне успешнее были "Кельты" - победа 1:0 на "Монтиливи" и ничья 1:1 на "Балаидосе".

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" главная интрига — это готовность Эрика Гарсии. Он крайне важен, ведь рассчитывать на юного Якобишвили пока трудно, а других центрбеков нет. При этом Давид Лопес и Хуанпе не сыграют точно.

У "Сельты" вне игры центрбек Джозеф Айду и вингер Франко Серви, а Жонатан Бамба еще выступает на КАН.

"Сельта": Гуаита — Мингеса, Нуньес, Домингес, Ману Санчес — Мигель Родригес, Тапиа, Дотор, де ла Торре — Аспас, Странд Ларсен

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Алейш Гарсия, Эррера, Мартин — Цыганков, Довбик, Савио

"Сельта" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Ставка "обе забьют" проходила в 6 из 7 последних матчей "Сельты", а также в каждом из трех последних поединков "Жироны". Выберем ее и здесь — БК предлагают это с коэффициентами от 1,6 и выше.