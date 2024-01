Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2024

"Сельта" и "Жирона" почти синхронно вылетели из Кубка на этой неделе, но в Ла Лиге они проводят очень разный сезон. Пока каталонцы борются за чемпионство, "Кельты" пытаются не вылететь.

Что это значит для нас, болельщиков? Да ничего. Разве что гарантирует абсолютную самоотдачу завтра на "Балаидосе", ведь и тем, и другим позарез нужны очки.

"Сельта" за последнюю неделю провела два домашних матча против "Реала Сосьедад" в чемпионате и Кубке, и оба проиграла, растерявшись перед защитой и контратаками басков.

Текущий сезон в целом команде не удается. В Ла Лиге у нее только 3 победы и 10 поражений в 21 туре. Даже на "Балаидосе" дела плохи — всего 10 набранных очков и 8 забитых голов. Раньше атаку "Сельты" выручал Яго Аспас, но 37-летний форвард сейчас сдал и забил лишь трижды в 21 туре.

Само собой, с такими цифрами "Кельты" не выглядят конкурентами "Жироне". Но есть как минимум два нюанса. Во-первых, команда Бенитеса добавила в ноябре, и перед матчами с "Ла Реалом" проиграла только раз в 10 поединках. Ну, а во-вторых любой, кто видел ее матчи, подтвердит - "Сельта" играет лучше, чем набирает очки.

"Жирона" на этой неделе провела два очень разных матча. Сперва усилиями Довбика была разбита "Севилья" (5:1), а затем каталонцы внезапно пропустили три за тайм и проиграли "Мальорке" в Кубке (2:3).

Последний факт настораживает, и не только потому, что состоялся через сутки после матча "Сельты", которая, соответственно, будет свежее. Дело в том, что еще раньше "Жирона" провалила другой выезд — в "Альмерию" (0:0). Получается, у нее проблемы на чужих полях? Напомним, в первом круге "Жирона" была лучшей в Ла Лиге именно по очкам в гостях — 24.

3 - Mallorca have scored three goals in a first half of a game in all competitions for the first time this season, while Girona have conceded three goals in a first half also for the first time this campaign. Shocking. pic.twitter.com/1V6blRPtwJ