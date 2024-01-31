Хетафе — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.02.2024

Этот матч должен был состояться две недели назад, но его перенесли из-за участия "Реала" в Суперкубке Испании.

Конечно, это никак не повлияло на расклад сил. "Реал" гораздо сильнее, класснее и возглавит таблицу в случае победы. Тем временем "Хетафе" - типичный середняк; слишком нестабильный, дабы на что-то претендовать.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Хетафе - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 20-й тур

1 февраля. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Хетафе"

Как уже говорилось, синие выступают очень неровно. В ноябре-декабре они выдали ударный отрезок, на котором проиграли лишь 1 матч из 10, но дальше были 3 поражения в 4 поединках.

В минувший понедельник "Хетафе" всухую одолел "Гранаду" (2:0), и это была победа как на классе, так и на везении. Гости даже пенальти не реализовали, а в это время Гринвуд забил благодаря рикошету. Не смейтесь, но только так синие могут остановить и "Реал". Без фарта им ловить нечего.

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Оборона "Хетафе" очень грубая (79 желтых, 9 красных), но все равно пропускает многовато (29 голов). Самый одаренный игрок — уже упомянутый Гринвуд, которому под силу переиграть Менди. Самый эффективный — Борха Майораль, у него 14 голов и зуб на Мадрид, который много лет промариновал его в запасе, так и не предоставив шанса.

Новости "Реала"

"Реал" в этом сезоне проиграл только два матча — и оба раза "Атлетико". Именно поэтому он так близко к вершине.

Уже в воскресенье команду Карло Анчелотти ожидает очередное дерби с "Матрасниками", и это повод если не поберечь силы, то хотя бы попытаться победить малой кровью на "Колизее". Шутить тут опасно. "Жирона" уже не так горяча, как на старте, но она все еще побеждает.

35 - Rodrygo Goes has been directly involved in 35 shots following a ball carry in LaLiga 2023/24 (22 shots and 13 assists on shots), more than any player in the competition. Brilliant. pic.twitter.com/bQ3X9oBKfF — OptaJose (@OptaJose) January 30, 2024

У "Сливочных" только 2 ничьи и 1 поражение в 11 выездных матчах текущей Ла Лиги. Также отметим, что две последних победы "Реала" над "Альмерией" (3:2) и "Лас-Пальмасом" (2:1) не обошлись без спорных судейских решений в пользу Мадрида. Ну, и конечно, фактор Джуда Беллингема, который не летал на Канары из-за дисквалификации, а значит выйдет на "Хетафе" отдохнувшим.

"Хетафе" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

"Реал" выиграл все 4 последних матча с "Хетафе", в том числе одолев синих в первом круге текущей Ла Лиги — 2:1.

При этом последний успех "Хетафе" в матче с Мадридом был не так давно — в январе 2021-го синие победили 1:0 с голом Энеса Унала.

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры только надолго вылетевшие Куртуа, Милитао и Алаба. Остальные по последней информации готовы играть.

У "Хетафе" ситуация и того лучше — лечится лишь опорник Арамбарри, плюс новичок Мориба пока не вернулся с КАН.

"Хетафе": Сория — Суарес, Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Милья, Аленья — Майораль, Унал

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Модрич, Чуамени, Вальверде — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Хетафе" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

С помощью стандартов или судей, но Мадрид в этом году постоянно берет свое. Чтобы его одолеть, мало иметь неплохую оборону и закрыться, это не работает. А что еще может "Хетафе"?

Наша ставка — на победу "Реала". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.