Хетафе — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.02.2024

Этот матч должен был состояться две недели назад, но его перенесли из-за участия "Реала" в Суперкубке Испании.

Конечно, это никак не повлияло на расклад сил. "Реал" гораздо сильнее, класснее и возглавит таблицу в случае победы. Тем временем "Хетафе" - типичный середняк; слишком нестабильный, дабы на что-то претендовать.

Как уже говорилось, синие выступают очень неровно. В ноябре-декабре они выдали ударный отрезок, на котором проиграли лишь 1 матч из 10, но дальше были 3 поражения в 4 поединках.

В минувший понедельник "Хетафе" всухую одолел "Гранаду" (2:0), и это была победа как на классе, так и на везении. Гости даже пенальти не реализовали, а в это время Гринвуд забил благодаря рикошету. Не смейтесь, но только так синие могут остановить и "Реал". Без фарта им ловить нечего.

Оборона "Хетафе" очень грубая (79 желтых, 9 красных), но все равно пропускает многовато (29 голов). Самый одаренный игрок — уже упомянутый Гринвуд, которому под силу переиграть Менди. Самый эффективный — Борха Майораль, у него 14 голов и зуб на Мадрид, который много лет промариновал его в запасе, так и не предоставив шанса.

"Реал" в этом сезоне проиграл только два матча — и оба раза "Атлетико". Именно поэтому он так близко к вершине.

Уже в воскресенье команду Карло Анчелотти ожидает очередное дерби с "Матрасниками", и это повод если не поберечь силы, то хотя бы попытаться победить малой кровью на "Колизее". Шутить тут опасно. "Жирона" уже не так горяча, как на старте, но она все еще побеждает.

35 - Rodrygo Goes has been directly involved in 35 shots following a ball carry in LaLiga 2023/24 (22 shots and 13 assists on shots), more than any player in the competition. Brilliant. pic.twitter.com/bQ3X9oBKfF