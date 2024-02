Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2024

Если бы не воскресное Дерби Мадриленьо, этот матч стал бы центральным в туре. "Жирона" - лучшая атака Ла Лиги; "Реал Сосьедад" - одна из лучших оборон. И при этом обе стороны играют по-настоящему классно, слаженно, претендуют на высокие места. Этот матч нельзя пропустить — и отнюдь не только из-за Довбика с Цыганковым.

Победа "Реала" над "Хетафе" (2:0) в четверг отодвинула каталонцев на 2-е место в таблице, но это вряд ли их расстроило. Главнее для команды Мичела место в ТОП-4, и здесь у нее 13 очков гандикапа над Бильбао.

В январе у "Жироны" наметились проблемы с выездами — тут вам и 0:0 в Альмерии, и 2:3 с "Мальоркой", и даже 1:0 с "Сельтой" недельной давности не выглядели так уж уверенно. С другой стороны, на своем поле команда Мичела играла здорово - "Севилья" (5:1) и "Райо" (3:1) соврать не дадут.

Да, "Ла Реал" сильнее этих двоих, и с ним будет сложнее. Но правда и то, что Савио на безумном ходу, а Артем Довбик забивает, словно в УПЛ. Вдвоем они что-то придумают и против басков. Главное — не ошибиться в тылу. "Сосьедад" стилистически неудобен для доминирующей "Жироны", его стихия — отбор и контратаки.

"Жирона" забила 52 гола в Ла Лиге, а "Сосьедад" - 32, но не спешите списывать басков. Они пропускают менее гола за матч, и проиграли всего 4 матча из 22, причем все — топам.

Выездов "Ла Реал" не боится — он выиграл все три гостевых матча в январе, после чего дома не пробил оборону "Райо Вальекано" (0:0). Также важно знать, что играют баски грязно, часто фолят, тянут время. Они на последнем месте в Испании за сыгранным чистым временем в текущем сезоне.

51:47 - Four teams with the highest time in play in @LaLigaEN 2023/24 (Real Madrid, Barcelona, Girona and Atlético) are also the top-4 in the table, while Real Sociedad only play 51:47 minutes per game on average. January. ????️ pic.twitter.com/vTKGszFbOm