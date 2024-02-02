Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2024

Если бы не воскресное Дерби Мадриленьо, этот матч стал бы центральным в туре. "Жирона" - лучшая атака Ла Лиги; "Реал Сосьедад" - одна из лучших оборон. И при этом обе стороны играют по-настоящему классно, слаженно, претендуют на высокие места. Этот матч нельзя пропустить — и отнюдь не только из-за Довбика с Цыганковым.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

Примера. 23-й тур

3 февраля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

Победа "Реала" над "Хетафе" (2:0) в четверг отодвинула каталонцев на 2-е место в таблице, но это вряд ли их расстроило. Главнее для команды Мичела место в ТОП-4, и здесь у нее 13 очков гандикапа над Бильбао.

В январе у "Жироны" наметились проблемы с выездами — тут вам и 0:0 в Альмерии, и 2:3 с "Мальоркой", и даже 1:0 с "Сельтой" недельной давности не выглядели так уж уверенно. С другой стороны, на своем поле команда Мичела играла здорово - "Севилья" (5:1) и "Райо" (3:1) соврать не дадут.

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Да, "Ла Реал" сильнее этих двоих, и с ним будет сложнее. Но правда и то, что Савио на безумном ходу, а Артем Довбик забивает, словно в УПЛ. Вдвоем они что-то придумают и против басков. Главное — не ошибиться в тылу. "Сосьедад" стилистически неудобен для доминирующей "Жироны", его стихия — отбор и контратаки.

Новости "Реала Сосьедад"

"Жирона" забила 52 гола в Ла Лиге, а "Сосьедад" - 32, но не спешите списывать басков. Они пропускают менее гола за матч, и проиграли всего 4 матча из 22, причем все — топам.

Выездов "Ла Реал" не боится — он выиграл все три гостевых матча в январе, после чего дома не пробил оборону "Райо Вальекано" (0:0). Также важно знать, что играют баски грязно, часто фолят, тянут время. Они на последнем месте в Испании за сыгранным чистым временем в текущем сезоне.

51:47 - Four teams with the highest time in play in @LaLigaEN 2023/24 (Real Madrid, Barcelona, Girona and Atlético) are also the top-4 in the table, while Real Sociedad only play 51:47 minutes per game on average. January. ????️ pic.twitter.com/vTKGszFbOm — OptaJose (@OptaJose) January 30, 2024

Безусловно, будут они "вязать" и "Жирону" тоже. Субименди и Мерино — отличный шлагбаум. Но есть нюанс — уже в среду у "Сосьедада" полуфинал Кубка короля с "Мальоркой", и вполне реально, что основные силы Иманол Альгуасиль бросит именно туда, а состав на "Жирону" разбавит парочкой резервистов.

"Жирона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" ушла от поражения на "Аноэте" благодаря результативному навесу Цыганкова на Довбика (1:1).

При этом каталонцы ни разу не побеждали басков в рамках Ла Лиги, хотя встречались 7 раз. Их единственный успех против "Ла Реала" состоялся еще в 2010 году в Сегунде — 2:1.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" отличные новости из лазарета — вернулись и готовы играть Эрик Гарсия и Хуанпе. Это означает, что оборона выйдет в почти оптимальном составе — не хватает только Давида Лопеса.

У "Реала Сосьедад" травмированы вингер Барренечеа, хавбек Захарян, два левых защитника Тирни и Муньос. Кроме того, правый бек Амари Траоре поехал на КАН, а лидер атак Такефуса Кубо — на Кубок Азии. Такие потери превратят и без того осторожную команду в "автобусную".

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Мартин, Алейш Гарсия, Эррера — Цыганков, Довбик, Савио

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Галан — Браис Мендес, Субименди, Мерино — Оярсабаль, Беккер

"Жирона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Очень, очень хорошо держится оборона "Реала Сосьедад" - это уже испытали на себе не только испанские гранды, но и "Интер" в ЛЧ.

Для "Жироны" победа здесь кажется почти невыполнимой задачей. Отсюда и наша ставка — 2Х. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.