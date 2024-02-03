Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.02.2024

Дерби Мадриленьо всегда имело большой вес в Ла Лиге, но сейчас особенно, ведь "Атлетико" - единственная команда, которой в этом сезоне удавалось победить "Реал", причем уже дважды.

Конечно, они попытаются сделать это еще раз. Команда Диего Симеоне подходит к дерби на фоне пяти кряду побед, ее лазарет пуст, а Гризманн на ходу. Но не забываем также, что на сей раз играть будут в логове "Реала", где тот в текущем сезоне выиграл 12 матчей из 13.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 23-й тур

4 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Атлетико Мадрид"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" на день меньше отдыхал перед дерби, но его 2:0 с "Хетафе" были настолько легкими, что вряд ли сильно повлияли на команду.

Да и что может на нее повлиять? Как уже говорилось, побеждал "Сливочных" с лета только "Атлетико". В последних 20 матчах у "Реала" 17 побед и 1 поражение; он выиграл Суперкубок, без ошибок прошел группу ЛЧ, лидирует в Ла Лиге. Остановить Мадрид на его поле удалось только "Райо Вальекано" (0:0) за счет трехэтажного автобуса.

35 - Rodrygo Goes has been directly involved in 35 shots following a ball carry in LaLiga 2023/24 (22 shots and 13 assists on shots), more than any player in the competition. Brilliant. pic.twitter.com/bQ3X9oBKfF — OptaJose (@OptaJose) January 30, 2024

Идеальный сезон, не так ли? Но проблема "Сливочных" в их сопернике. "Атлетико" лучше всех знает каждую слабость "Реала", и тут наружу могут вылезти нюансы — например, небольшой спад в защите. Мадрид пропустил в 6 из последних 7 матчей, и это не мешало ему с "Хетафе", но может все испортить здесь.

Новости "Атлетико"

Статус главного специалиста по "Реалу", однако, не обеспечил "Атлетико" борьбу за титул. Команда Диего Симеоне для этого слишком нестабильна.

Да, у нее пять кряду побед прямо сейчас, но в декабре "Матрасники" пережили спад, проиграли "Барсе", "Жироне" и Бильбао, причем всем троим на выезде. Вообще в 10 гостевых матчах Ла Лиги у "Атлетико" только 13 очков — это больше всего настораживает перед приездом на "Бернабеу".

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Также отметим, что "Матрасники" были активны на рынке зимой, но ни Паулисты, ни Вермерена в дерби не ждем; на поле выйдут проверенные бойцы. Инсайдеры пишут, что в свете проблем Рюдигера особенные надежды Эль Чоло на Альваро Морату, который отдыхал на неделе с "Райо". Тем временем Анчелотти больше всего боится Гризманна. Да и как не бояться игрока, забившего 18 голов в 32 матчах этого сезона?

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

В этом сезоне "Атлетико" побеждал "Реал" в Ла Лиге (3:1) и Кубке (4:2), а вот в Суперкубке уступил 3:5.

Что касается статистики на "Сантьяго Бернабеу", то здесь "Атлетико" не побеждает с февраля 2016-го. 4 из 5 последних матчей — победы "Реала".

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" традиционно лечатся Куртуа, Милитао и Алаба. Кроме того, Тони Рюдигер получил сильный ушиб с "Хетафе" и еще в пятницу жаловался клубным врачам, что не может даже ходить. Вероятно, его выпустят "на уколах", ведь больше некого.

У "Атлетико" из важных потерь — защитники Хосе Хименес и Сесар Аспиликуэта. Они бы в дерби точно каши не испортили.

"Реал": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Начо, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Атлетико": Облак — Эрмосо, Савич, Витсель — Льоренте, де Пауль, Коке, Сауль, Самуэл Лино — Гризманн, Мората

"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Вы видели предыдущие три матча этих команд? Заметили, сколько они на двоих создавали голевых моментов? Отсюда и ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.