Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.02.2024

Дерби Мадриленьо всегда имело большой вес в Ла Лиге, но сейчас особенно, ведь "Атлетико" - единственная команда, которой в этом сезоне удавалось победить "Реал", причем уже дважды.

Конечно, они попытаются сделать это еще раз. Команда Диего Симеоне подходит к дерби на фоне пяти кряду побед, ее лазарет пуст, а Гризманн на ходу. Но не забываем также, что на сей раз играть будут в логове "Реала", где тот в текущем сезоне выиграл 12 матчей из 13.

"Реал" на день меньше отдыхал перед дерби, но его 2:0 с "Хетафе" были настолько легкими, что вряд ли сильно повлияли на команду.

Да и что может на нее повлиять? Как уже говорилось, побеждал "Сливочных" с лета только "Атлетико". В последних 20 матчах у "Реала" 17 побед и 1 поражение; он выиграл Суперкубок, без ошибок прошел группу ЛЧ, лидирует в Ла Лиге. Остановить Мадрид на его поле удалось только "Райо Вальекано" (0:0) за счет трехэтажного автобуса.

