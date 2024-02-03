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Реал Мадрид – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура Примеры
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Испании между двумя командами из Мадрида.
В Суперкубке "Реал" прошел "Атлетико", в Кубке оказался сильнее коллектив Симеоне – чего ждать теперь в матче Ла Лиги? Доверится ли Карло Анчелотти Андрею Лунину? Возьмет ли "королевский клуб" реванш за последнюю неудачу в мадридском дерби? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
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