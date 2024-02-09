Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024

После 23 туров Ла Лиги "Реал" опережает "Жирону" всего на 2 очка, и это главная сенсация всех топ-лиг. Еще год назад такое даже представить было сложно.

Конечно, в очном матче "Сливочные" попробуют доказать, что это случайность. В первом круге они уже били "Жирону" на ее поле (3:0), но та быстро оклемалась и продолжила гонку. Как будет в этот раз? Ясно лишь, что никому из них завтра не будет легко.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 24-й тур

10 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 19:30 "Жирона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" проводит выдающуюся кампанию. 18 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение позволяют команде Карло Анчелотти лидировать в таблице.

У Мадрида лучшая оборона Испании (15) и вторая лучшая атака (48). Дома на "Бернабеу" команда Анчелотти не проигрывает с апреля 2023-го; в текущем сезоне — 12 побед и 2 ничьи. "Барса" отстает на 8 очков, "Атлетико" - на 10. На бумаге получаем почти идеальный сезон.

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Нюанс? Только один — усталость. В последних 4 матчах Мадрид только "Хетафе" обыграл легко (2:0); с "Альмерией" (3:2), "Лас-Пальмас" (2:1) и "Атлетико" (1:1) команда и пропускала, и страдала. Кажется, это началось с поездки в Саудовскую Аравию на Суперкубок; после нее "Реал" замедлился. В этом кроется шанс "Жироны".

Новости "Жироны"

Ухватятся ли каталонцы за него? Зависит от их собственного ресурса. Неделю назад с "Реалом Сосьедад" (0:0) команда Мичела тоже не выглядела свежей.

Вдобавок в 2024 году каталонцам все тяжелее даются выезды. Они одолели "Сельту" на "Балаидосе" (1:0) во многом за счет везения. А вот на полях "Альмерии" (0:0) и "Мальорки" в Кубке (2:3) были провалы. Надо ли говорить, что "Реал" сильнее этих соперников во много раз?

62 - Forwards with most dribbles completed in @LaLigaEN 2023/24 (dribbles success rate):



62 - Sávio (47.7%) ????????

56 - Nico Williams (46.7%) ????????

47 - Rodrygo Goes (43.9%) ????????

40 - Lamine Yamal (59.7%) ????????

40 - Vinícius Jr (39.6%) ????????



Unpredictables. ⚖️ pic.twitter.com/YouR3Myd9u — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2024

У "Жироны" все еще лучшая атака Ла Лиги (52), ведомая шикарным Савио, но весьма посредственная оборона (25). Команда Мичела на примере "Барсы" (4:2) и "Атлетико" (4:3) показала, что хорошо играет топ-матчи, но на сей раз она будет без своего дисквалифицированного тренера. Также неясна и готовность Довбика, без которого "Жироне" нечего ловить в контригре. То есть, тонких мест много. Гораздо больше, чем у соперника.

"Реал" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" со старта набросилась на "Реал" и попала в плен — 0:3.

При этом уже в прошлом сезоне все было гораздо оптимистичнее для каталонцев — ничья 1:1 на "Бернабеу" и домашние 4:2 с покером от Тати Кастельяноса.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо давно выбывших Милитао, Куртуа и Алабы отсутствует еще один центрбек Начо — у него проблемы с мышцами.

У "Жироны" вне игры из-за дисквалификации центрбек Дейли Блинд и опорник Янхель Эррера. Кроме того, продолжает лечение экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес — это все игроки основы.

Ну, и что касается наших - ждем в старте и Лунина, и Цыганкова, и Довбика.

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди — Вальверде, Кроос, Камавинга — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Жирона": Гассанига — Коуто, Арнау, Хуанпе, Эрик Гарсия, Гутьеррес — Цыганков, Алейш Гарсия, Мартин, Савио — Довбик

"Реал" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

На победе "Реала" ничего не заработаешь, слишком маленький коэффициент, поэтому выберем "обе забьют". Как-никак, в текущем сезоне "Жирона" все топ-матчи играет ярко и от ножа. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.