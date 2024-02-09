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Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024
Долгожданная встреча двух лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
После 23 туров Ла Лиги "Реал" опережает "Жирону" всего на 2 очка, и это главная сенсация всех топ-лиг. Еще год назад такое даже представить было сложно.
Конечно, в очном матче "Сливочные" попробуют доказать, что это случайность. В первом круге они уже били "Жирону" на ее поле (3:0), но та быстро оклемалась и продолжила гонку. Как будет в этот раз? Ясно лишь, что никому из них завтра не будет легко.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Жирона
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Примера. 24-й тур
10 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 19:30 "Жирона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" проводит выдающуюся кампанию. 18 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение позволяют команде Карло Анчелотти лидировать в таблице.
У Мадрида лучшая оборона Испании (15) и вторая лучшая атака (48). Дома на "Бернабеу" команда Анчелотти не проигрывает с апреля 2023-го; в текущем сезоне — 12 побед и 2 ничьи. "Барса" отстает на 8 очков, "Атлетико" - на 10. На бумаге получаем почти идеальный сезон.
Нюанс? Только один — усталость. В последних 4 матчах Мадрид только "Хетафе" обыграл легко (2:0); с "Альмерией" (3:2), "Лас-Пальмас" (2:1) и "Атлетико" (1:1) команда и пропускала, и страдала. Кажется, это началось с поездки в Саудовскую Аравию на Суперкубок; после нее "Реал" замедлился. В этом кроется шанс "Жироны".
Новости "Жироны"
Ухватятся ли каталонцы за него? Зависит от их собственного ресурса. Неделю назад с "Реалом Сосьедад" (0:0) команда Мичела тоже не выглядела свежей.
Вдобавок в 2024 году каталонцам все тяжелее даются выезды. Они одолели "Сельту" на "Балаидосе" (1:0) во многом за счет везения. А вот на полях "Альмерии" (0:0) и "Мальорки" в Кубке (2:3) были провалы. Надо ли говорить, что "Реал" сильнее этих соперников во много раз?
62 - Forwards with most dribbles completed in @LaLigaEN 2023/24 (dribbles success rate):— OptaJose (@OptaJose) February 5, 2024
62 - Sávio (47.7%) ????????
56 - Nico Williams (46.7%) ????????
47 - Rodrygo Goes (43.9%) ????????
40 - Lamine Yamal (59.7%) ????????
40 - Vinícius Jr (39.6%) ????????
Unpredictables. ⚖️ pic.twitter.com/YouR3Myd9u
У "Жироны" все еще лучшая атака Ла Лиги (52), ведомая шикарным Савио, но весьма посредственная оборона (25). Команда Мичела на примере "Барсы" (4:2) и "Атлетико" (4:3) показала, что хорошо играет топ-матчи, но на сей раз она будет без своего дисквалифицированного тренера. Также неясна и готовность Довбика, без которого "Жироне" нечего ловить в контригре. То есть, тонких мест много. Гораздо больше, чем у соперника.
"Реал" - "Жирона": статистика личных встреч
В первом круге "Жирона" со старта набросилась на "Реал" и попала в плен — 0:3.
При этом уже в прошлом сезоне все было гораздо оптимистичнее для каталонцев — ничья 1:1 на "Бернабеу" и домашние 4:2 с покером от Тати Кастельяноса.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо давно выбывших Милитао, Куртуа и Алабы отсутствует еще один центрбек Начо — у него проблемы с мышцами.
У "Жироны" вне игры из-за дисквалификации центрбек Дейли Блинд и опорник Янхель Эррера. Кроме того, продолжает лечение экс-капитан "Эспаньола" Давид Лопес — это все игроки основы.
Ну, и что касается наших - ждем в старте и Лунина, и Цыганкова, и Довбика.
"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди — Вальверде, Кроос, Камавинга — Беллингем — Родриго, Винисиус
"Жирона": Гассанига — Коуто, Арнау, Хуанпе, Эрик Гарсия, Гутьеррес — Цыганков, Алейш Гарсия, Мартин, Савио — Довбик
"Реал" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
На победе "Реала" ничего не заработаешь, слишком маленький коэффициент, поэтому выберем "обе забьют". Как-никак, в текущем сезоне "Жирона" все топ-матчи играет ярко и от ножа. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.
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