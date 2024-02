Реал Мадрид — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.02.2024

После 23 туров Ла Лиги "Реал" опережает "Жирону" всего на 2 очка, и это главная сенсация всех топ-лиг. Еще год назад такое даже представить было сложно.

Конечно, в очном матче "Сливочные" попробуют доказать, что это случайность. В первом круге они уже били "Жирону" на ее поле (3:0), но та быстро оклемалась и продолжила гонку. Как будет в этот раз? Ясно лишь, что никому из них завтра не будет легко.

"Реал" проводит выдающуюся кампанию. 18 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение позволяют команде Карло Анчелотти лидировать в таблице.

У Мадрида лучшая оборона Испании (15) и вторая лучшая атака (48). Дома на "Бернабеу" команда Анчелотти не проигрывает с апреля 2023-го; в текущем сезоне — 12 побед и 2 ничьи. "Барса" отстает на 8 очков, "Атлетико" - на 10. На бумаге получаем почти идеальный сезон.

Нюанс? Только один — усталость. В последних 4 матчах Мадрид только "Хетафе" обыграл легко (2:0); с "Альмерией" (3:2), "Лас-Пальмас" (2:1) и "Атлетико" (1:1) команда и пропускала, и страдала. Кажется, это началось с поездки в Саудовскую Аравию на Суперкубок; после нее "Реал" замедлился. В этом кроется шанс "Жироны".

Ухватятся ли каталонцы за него? Зависит от их собственного ресурса. Неделю назад с "Реалом Сосьедад" (0:0) команда Мичела тоже не выглядела свежей.

Вдобавок в 2024 году каталонцам все тяжелее даются выезды. Они одолели "Сельту" на "Балаидосе" (1:0) во многом за счет везения. А вот на полях "Альмерии" (0:0) и "Мальорки" в Кубке (2:3) были провалы. Надо ли говорить, что "Реал" сильнее этих соперников во много раз?

62 - Forwards with most dribbles completed in @LaLigaEN 2023/24 (dribbles success rate):



62 - Sávio (47.7%) ????????

56 - Nico Williams (46.7%) ????????

47 - Rodrygo Goes (43.9%) ????????

40 - Lamine Yamal (59.7%) ????????

40 - Vinícius Jr (39.6%) ????????



Unpredictables. ⚖️ pic.twitter.com/YouR3Myd9u