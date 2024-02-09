Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Жироной".
Главный матч выходных – между двумя лидерами Примеры. Если "Жирона" победит на "Сантьяго Бернабеу", то обгонит "Реал" и возглавит турнирную таблицу. Тем не менее, "сливочные" в своем логове будут рвать и метать. Справится ли команда Мичела? Выйдет ли в старте Артем Довбик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 февраля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Популярное сейчас
- Есть ли в списке Довбик? Жирона огласила заявку на матч против Реала
- Определилось расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Атлетико — Атлетик. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 07.02.2024
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО