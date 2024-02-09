Реал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Жироной".

Главный матч выходных – между двумя лидерами Примеры. Если "Жирона" победит на "Сантьяго Бернабеу", то обгонит "Реал" и возглавит турнирную таблицу. Тем не менее, "сливочные" в своем логове будут рвать и метать. Справится ли команда Мичела? Выйдет ли в старте Артем Довбик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 февраля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун