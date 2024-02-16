Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2024

"Барселона” перед возобновлением Лиги чемпионов едет в гости к “Сельте”, которая ведет отчаянную борьбу за выживание. Этот матч будет жестким и, вероятно, результативным, ведь нормальной защиты у обеих команд не видно.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Сельта - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 25-й тур

17 февраля. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 19:30 "Барселона"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Сельты"

"Кельты" после 24 туров лишь на 3 очка опережают зону вылета. Они проиграли 3 из 4 последних матчей, и это довольно странно для команды, которая занимала 8-е, 11-е и 13-е места в последних сезонах.

Проблемы у "Сельты" есть на обоих концах поля. С одной стороны — 35 пропущенных голов; с другой — Яго Аспас, лидер и символ команды, не забивает даже из простых положений.

-4.48 - Forwards with worst xG differential (goals scored - Expected Goals) in @LaLigaEN 2023/24:



-4.48 - Cyle Larin ????????

-4.01 - Iago Aspas ????????

-3.7 - Robert Lewandowski ????????

-2.51 - Kike García ????????

-2 - Myrto Uzuni ????????



Mistake. ???? pic.twitter.com/TESoMazCor — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2024

Что может "Сельта" против "Барсы"? Рубиться, а что еще? В прошлом туре команда Рафы Бенитеса проиграла битву с "Хетафе" 2:3, но в таком футболе у нее хотя бы есть шансы. Все попытки "Кельтов" сыграть академично в этом сезоне проваливались — вспомните хотя бы 2 беззубых фиаско от "Ла Реала" за 4 дня.

Новости "Барселоны"

Говорят, после 3:3 с "Гранадой" в прошлом туре Жоан Лапорта бросался бутербродами по раздевалке. Конечно, его можно понять. "Барса" пропускает больше всех голов в европейских топ-лигах.

На 3-м месте команду удерживает классное нападение. Не поверите, но за xG каталонцы даже сейчас опережают "Реал" - правда, постаревший Левандовский и зеленый Ямаль не могут все созданное реализовать. "Гранада" - это же не все. В конце января были 2:4 с Бильбао и 3:5 с "Вильярреалом".

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Впереди у "Барсы" матч ЛЧ против "Наполи", но ситуация в Ла Лиге скользкая; пара осечек — и можно вылететь из ТОП-4. Хави это понимает, и в Виго выйдут все сильнейшие. Поможет ли? У каталонцев в чемпионате 6 побед и 5 ничьих в выездных матчах. Поражений пока не было.

"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге команды выдали перестрелку, и "Барса" ее выиграла — 3:2.

При этом уже в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Каталонцы торжествовали на "Камп Ноу" 1:0, а "Кельты" на "Балаидосе" - 2:1.

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры остаются Гави, Ферран, Феликс, Бальде, Роберто и Маркос Алонсо. Из хороших новостей — выздоровел Ромеу и возвращается после дисквалификации Роке.

У "Сельты" травмированы только центрбек Айду и атакующий хав Сведберг. Обоих легко заменить.

"Сельта": Гуаита — Тапиа, Нуньес, Домингес — Манкильо, Жаилсон, Бельтран, Ристич — Альенде, Странд Ларсен, де ла Торре

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Иньиго Мартинес, Канселу — де Йонг, Гюндоган, Педри — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Вы видели "Барсу" в последних матчах? Там такой проходной двор в обороне, что даже команда вашего района будет иметь шансы забить.

Отсюда и наша ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.