Валенсия — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.03.2024

Вы же не забыли, как "Месталья" прошлый раз встретила Винисиуса? Расистский скандал, разборки в Ла Лиге, 45 тысяч евро штрафа для "Валенсии" - все это было очень громко, и во избежание подобного на сей раз на стадионе будет рекордное количество полиции.

Вся Испания задается вопросом — справятся ли они? Тем временем нас даже больше интересуют Андрей Лунин и Роман Яремчук — вне сомнения, игроки сборной Украины получат завтра свои минуты.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Валенсія - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 27-й тур

2 марта. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Валенсии"

"Валенсия" не играла уже две недели. Прошлый тур она пропустила из-за трагедии с пожаром, унесшим жизни четырех горожан.

Таким образом, команда Рубена Барахи точно будет свежее, но вот форма у нее посредственная. В предыдущих 6 матчах у "Валенсии" 2 победы, ничья и 3 поражения; разница голов — 4:8. Да-да, с атакой все плохо. Дуро как-то скис, а Яремчук и подавно не феерит в этом сезоне, что и подтвердил с "Севильей" (0:0), упустив два верных шанса.

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Матч против Мадрида для "Летучих мышей" - это вызов; будет много беготни и борьбы. Контроля они не любят — в среднем "Валенсия" держит мяч 44% времени. Козыри? Вратарь Мамардашвили; кулак в центре поля из Герры и Гильямона; кроссы левого бека Гайя. Слабости? Пожалуй, центр защиты, где с уходом Паулисты поубавилось опыта, и еще лавка. Если хоть кто-то из основы вылетит — Бараха не сможет его адекватно поменять.

Новости "Реала"

Мадрид уверенно лидирует в Ла Лиге, но на своем уровне у него тоже проблем хватает. Прежде всего, с травмами и свежестью.

Последний раз "Сливочные" показывали доминирующий футбол 10 февраля с "Жироной" (4:0). Дальше все на тоненького, невнятно — 1:0 с "РБ Лейпциг", 1:1 с "Райо", 1:0 с "Севильей". Травма Джуда Беллингема ударила по атаке "Реала", и это важно, что на "Месталье" он будет как минимум на лавке.

16 - @realmadriden have conceded just 16 goals in 26 games in LaLiga 2023/24, the best defensive record at this stage of the competition in their history. Security. pic.twitter.com/MZn06cyDk4 — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2024

"Реал" в целом не смотрит на трибуны и лишь четырежды терял очки на чужих полях, но, опять же, все это натужно. Лишь в 4 из 15 последних выездов "Сливочные" победили с разницей в 2 гола и больше. Если учесть, что 24 из 36 своих очков "Валенсия" добыла дома, то все это выглядит довольно рискованно для лидера, пусть он и сильнее на индивидуальном уровне.

"Валенсия" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге текущей Ла Лиги Винисиус эффектно отомстил "Валенсии" на "Бернабеу" - забил 2 гола, а "Реал" победил 5:1.

Более того, в целом Мадрид выиграл 6 из 7 последних матчей с "Летучими мышами". Но также мы понимаем, что тон противостоянию задаст "то самое" единственное поражение 0:1, когда Вини оскорбили и удалили.

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Мадрида лучшая новость — это возвращение после травмы Джуда Беллингема. Ожидается, что англичанин выйдет на замену. При этом Куртуа, Милитао, Алаба и Хоселу остаются в лазарете.

У "Валенсии" вернулся после травмы быстроногий вингер Диего Лопес, а вот по фулбеку Тьерри Коррее ясности нет.

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Диахаби, Москера, Гайя — Диего Лопес, Пепелу, Гильямон, Герра — Яремчук, Дуро

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Родриго, Винисиус

"Валенсия" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Лишь в 1 из 10 последних домашних матчей "Валенсия" пропустила больше одного гола, а тут вдобавок и "Реал" давно не феерит ни на чужих полях, ни даже на своем.

Наша ставка — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.