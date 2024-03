Валенсия — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.03.2024

Вы же не забыли, как "Месталья" прошлый раз встретила Винисиуса? Расистский скандал, разборки в Ла Лиге, 45 тысяч евро штрафа для "Валенсии" - все это было очень громко, и во избежание подобного на сей раз на стадионе будет рекордное количество полиции.

Вся Испания задается вопросом — справятся ли они? Тем временем нас даже больше интересуют Андрей Лунин и Роман Яремчук — вне сомнения, игроки сборной Украины получат завтра свои минуты.

"Валенсия" не играла уже две недели. Прошлый тур она пропустила из-за трагедии с пожаром, унесшим жизни четырех горожан.

Таким образом, команда Рубена Барахи точно будет свежее, но вот форма у нее посредственная. В предыдущих 6 матчах у "Валенсии" 2 победы, ничья и 3 поражения; разница голов — 4:8. Да-да, с атакой все плохо. Дуро как-то скис, а Яремчук и подавно не феерит в этом сезоне, что и подтвердил с "Севильей" (0:0), упустив два верных шанса.

Матч против Мадрида для "Летучих мышей" - это вызов; будет много беготни и борьбы. Контроля они не любят — в среднем "Валенсия" держит мяч 44% времени. Козыри? Вратарь Мамардашвили; кулак в центре поля из Герры и Гильямона; кроссы левого бека Гайя. Слабости? Пожалуй, центр защиты, где с уходом Паулисты поубавилось опыта, и еще лавка. Если хоть кто-то из основы вылетит — Бараха не сможет его адекватно поменять.

Мадрид уверенно лидирует в Ла Лиге, но на своем уровне у него тоже проблем хватает. Прежде всего, с травмами и свежестью.

Последний раз "Сливочные" показывали доминирующий футбол 10 февраля с "Жироной" (4:0). Дальше все на тоненького, невнятно — 1:0 с "РБ Лейпциг", 1:1 с "Райо", 1:0 с "Севильей". Травма Джуда Беллингема ударила по атаке "Реала", и это важно, что на "Месталье" он будет как минимум на лавке.

16 - @realmadriden have conceded just 16 goals in 26 games in LaLiga 2023/24, the best defensive record at this stage of the competition in their history. Security. pic.twitter.com/MZn06cyDk4