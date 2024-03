Мальорка — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.03.2024

"Мальорка" через четыре дня после выхода в финал Кубка короля примет "Жирону", которая все еще борется за чемпионство.

По сути это матч двух главных сенсаций сезона в Испании, и мы ждем в нем подвигов от украинцев — Виктор Цыганков в прекрасной форме, да и Артему Довбику пора уже вспоминать о своем бомбардирском рекорде.

Во вторник "Мальорка" после 120 минут и серии пенальти прошла "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка. Конечно, она устала, но и эмоциональный импульс тоже получила сильный.

В текущей Ла Лиге "Мальорка" играет слабо и лишь на 6 очков опережает зону вылета. Вместе с тем на своем поле команда проиграла только трижды во всех турнирах за счет неплохой обороны. С атакой все гораздо хуже — лишь 23 гола в 26 турах, это 3-й худший результат в лиге.

3 - Teams to have reached Copa del Rey final after winning a penalty shoot-out away from home:



1984 - FC Barcelona

2005 - Real Betis

2024 - RCD MALLORCA



Milestone. ???? pic.twitter.com/58tHxGq5zI