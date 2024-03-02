Мальорка — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.03.2024

"Мальорка" через четыре дня после выхода в финал Кубка короля примет "Жирону", которая все еще борется за чемпионство.

По сути это матч двух главных сенсаций сезона в Испании, и мы ждем в нем подвигов от украинцев — Виктор Цыганков в прекрасной форме, да и Артему Довбику пора уже вспоминать о своем бомбардирском рекорде.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Мальорка - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 27-й тур

3 марта. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 19:30 "Жирона"

Арбитр: Франсиско Эрнандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Мальорки"

Во вторник "Мальорка" после 120 минут и серии пенальти прошла "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка. Конечно, она устала, но и эмоциональный импульс тоже получила сильный.

В текущей Ла Лиге "Мальорка" играет слабо и лишь на 6 очков опережает зону вылета. Вместе с тем на своем поле команда проиграла только трижды во всех турнирах за счет неплохой обороны. С атакой все гораздо хуже — лишь 23 гола в 26 турах, это 3-й худший результат в лиге.

3 - Teams to have reached Copa del Rey final after winning a penalty shoot-out away from home:



1984 - FC Barcelona

2005 - Real Betis

2024 - RCD MALLORCA



Milestone. ???? pic.twitter.com/58tHxGq5zI — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2024

Игра "Мальорки" - это глубокая оборона и обилие борьбы. Состав немолодой, битый. Лидеры — вратарь Райкович, опорник Саму Кошта, атакующий хав Дани Родригес и форвард Мурики. Все рослые, крепкие. Текущая форма у команды неопределенная — 2 победы, 2 ничьи и поражение в последних 5 матчах говорят, что она может выступить по-всякому.

Новости "Жироны"

Каталонцы отдыхали на один день дольше. Свой предыдущий матч с "Райо Вальекано" команда Мичела выиграла в понедельник — 3:0.

Эта победа стала для "Жироны" первой с 28 января, и в основном плохая серия была на чужих полях. 0:4 на "Бернабеу", 2:3 на "Сан-Мамесе" - из этой оперы. Вообще в последних 5 выездах команда Мичела победила только раз, и это резко контрастирует с первым кругом, когда именно у "Жироны" была лучшая гостевая статистика в Испании.

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Козыри каталонцев все те же — у нее лучшая атака Ла Лиги (57 голов), качественный контроль (55%), высокая точность передач (87%). Проблемы? Оборона и спад формы у нападающих. Довбик и Стуани синхронно промолчали в 5 последних турах.

"Мальорка" - "Жирона": статистика личных встреч

В текущем сезоне "Жирона" комфортно разбила "Мальорку" дома в Ла Лиге (5:3), но проиграла в гостевом матче Кубка (2:3).

Также примечательно, что последний успех каталонцев на "Сон Моиш" датирован еще маем 2015-го, когда те и другие выступали в Сегунде (1:0).

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" главная потеря — это Дэйли Блинд, но в строю Давид Лопес, и он его подменит. У "Мальорки" вне игры только правый бек Пабло Маффео — вместо него сыграет Джио Гонсалес.

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Лато — Антонио Санчес, Саму Кошта, Дани Родригес — Мурики, Ларин

"Жирона": Гассанига — Коуто, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Гутьеррес — Алейш Гарсия, Эррера — Цыганков, Порту, Савио — Довбик

"Мальорка" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне команды уже встречались дважды, и оба раза все было максимально результативно. Почему им отходить от традиции?

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