Реал Мадрид — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.03.2024

Лидер Ла Лиги "Реал" дома примет "Атлетик", который неожиданно идет на 4-м месте, и это безусловно центральный матч тура в Испании. Даже Эль Класико — ведь оба клуба никогда не покидали элиту.

На стороне Мадрида — класс и домашние трибуны; за басков — их коллектив, упорство, а еще дисквалификация Винисиуса. Как минимум это должно быть очень и очень интересно.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Атлетік Смотреть трансляцию

Примера. 30-й тур

31 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Мадрид превосходно выступил перед международной паузой, легко разбив "Сельту" (4:0) и "Осасуну" (4:2). До этого команда Карло Анчелотти также пробилась в четвертьфинал ЛЧ, где сыграет с "Ман Сити". Сезон идет как по нотам.

Отрыв "Реала" от конкурентов в Ла Лиге достиг 8 очков, и чемпионской борьбы де-факто нет. Джуд Беллингем ее убивает — у него 16 голов в элите, но также надо отмечать и Винисиуса, который в одиночку разобрался в Памплоне перед паузой на сборные. Его отсутствие ударит по качеству нападения "Реала" в Класико.

Вместе с тем с Мадридом остается его лучшая в Ла Лиге оборона, пропустившая лишь 20 голов в 24 турах, а еще домашние трибуны, при которых он набрал 38 очков в 14 матчах, и ни разу не проиграл в чемпионате. Как ни крути, а именно "Реал" - фаворит противостояния.

Новости "Атлетика"

Бильбао, однако, тоже заставил себя уважать в этом сезоне. Команда Эрнесто Вальверде добыла 16 побед в 29 турах и на очко опережает "Атлетико" в таблице, претендуя на первый за 10 лет выход в ЛЧ.

В последнем туре перед паузой на сборные баски обыграли "Алавес" (2:0), используя эффективность братьев Уильямс, Гурусеты и вратаря Симона. Также впереди у них финал Кубка короля с "Мальоркой" - шанс на первый трофей с 1984 года, но экономить силы смысла нет — до него еще целая неделя.

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Как сыграют баски? Жестко, расчетливо, на контратаках. Остановить братьев Уильямс невероятно сложно — на это и ставка. Кроме того, ждем от "Атлетика" очень агрессивной игры против мяча — в особенности против Крооса, который на пике формы раздает истинные шедевры. Ну, а трибун они не испугаются — в этом сезоне Бильбао набрал 20 очков на чужих полях, это 5-й лучший результат в лиге.

"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч

Команды встречались в первом туре этого чемпионата, и тогда Беллингем заставил "Сан-Мамес" замолчать дублем — 2:0.

Также интересно, что команды сыграли вничью на "Бернабеу" в прошлом сезоне (1:1), но это был последний тур, и там ничего не решалось. Ну, а последняя победа "Атлетика" над "Реалом" была в Кубке короля в феврале 2022-го — 1:0 с голом Алекса Беренгера.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно вне игры Винисиус (перебор карточек), Алаба и Куртуа (травмы). По Эдеру Милитао пока неясно, но на 90% он тоже не готов. Ну, и Камавинга получил растяжение в сборной Франции — это тоже, вероятно, вылет на пару недель.

У "Атлетика" лечится левый бек Берчиче, а Паредес, де Галларета и Эррера пройдут тесты непосредственно перед игрой. Как минимум первых двух Вальверде точно хотел бы видеть в основе.

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Родриго, Хоселу

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ — Прадос, де Галларета — Уильямс, Сансет, Нико Уильямс — Гурусета

"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Без Винисиуса это вряд ли будет ярко, но все же "Реал" приучил нас к победам на своем поле. Тем более, что Беллингем, Кроос и остальные лидеры на ходу.

Ставки на успех "Сливочных" БК принимают с коэффициентами от 1,55 и выше.