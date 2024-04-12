Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры. В этом поединке станет понятно, выдерживает команда Диего Симеоне борьбу на два фронта или нет.

Напомним, в среду "Матрасники" удержали победу над "Боруссией" в ЛЧ (2:1). То есть, у них было всего два полных дня отдыха, в то время, как "Жирона" готовилась к поединку целых две недели.

Примера. 31-й тур

13 апреля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико", как уже говорилось, в среду победил дома Дортмунд в ЛЧ. Команда Диего Симеоне шикарно отыграла первый тайм, но на концовку ее не хватило.

Не хватает "Матрасников" и на что-то серьезное в Ла Лиге. Сейчас они идут 4-ми, опережая "Атлетик" только на 2 очкаа, при этом отставание от "Жироны" - целых 7. Осечка в лобовом матче с командой Мичела будет де-факто означать усугубление и без того сложной гонки с басками за место в следующей ЛЧ.

21 - @atletienglish have scored 21 goals in nine games this season in #ChampionsLeague, a scoring record only surpassed in the 2013/14 season when they were runners-up in the tournament (26 goals in 13 games). Incisor. pic.twitter.com/LaU16qrQ4n — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2024

В пользу "Атлетико" говорят его домашняя статистика — 40 очков в 15 матчах. При этом у команды совсем нет обороны — она не играет "насухо" уже 9 матчей подряд с 17 февраля. Ну и, наконец, мы помним провал с "Барселоной" (0:3) случившийся после победы над "Интером" в ЛЧ. Не повторится ли история?

Новости "Жироны"

Пока "Атлетико" мучился в ЛЧ, "Жирона" отдыхала, но даже так умудрилась потерять Цыганкова — у него опять что-то с икроножной мышцей.

Без украинца команде Мичела будет сложно — с зимы он бы лучшим на "Монтиливи" в плане обостряющих передач. С другой стороны, возвращается после бана Савио, а Довбик в прошлом туре прервал безголевую серию. То есть, положительные новости тоже есть.

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Хватит ли их для успеха? Для этого надо делать что-то с менталитетом. На выезде "Жирона" проиграла все 4 последних матча, и не побеждает с 28 января. Это серьезно. Ну, и оборона тоже остается ахиллесовой пятой; 36 пропущенных в 30 турах — явный перебор.

"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч

"Жирона" выиграла у "Атлетико" только раз в своей истории — это было 3 января этого года, и те 4:3 вы вряд ли забыли.

До этого были три кряду победы "Матрасников", а еще раньше — три ничьи.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" помимо Цыганкова, который под большим вопросом, не сыграет важный центрхав Иван Мартин — у него перебор карточек. Касательно "Атлетико", то здесь та же проблема у Пабло Барриоса, а травмированы Мемфис Депай и Марио Эрмосо. Ну, и ротацию после ЛЧ тоже ожидаем серьезную.

"Атлетико": Облак — Савич, Хименес, Аспиликуэта — Рикельме, Льоренте, Коке, Сауль, Самуэл Лино — Гризманн, Корреа

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто, Эррера, Алейш Гарсия, Гутьеррес — Савио, Довбик, Порту

"Атлетико" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

И одна команда, и другая забивают в среднем по 2 гола за матч, а пропускают значительно больше 1. С чего бы им вдруг резко менять стиль?

Поставим на "обе забьют" - БК предлагают этот вариант с коэффициентами от 1,59 и выше.