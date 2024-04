Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2024

"Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры. В этом поединке станет понятно, выдерживает команда Диего Симеоне борьбу на два фронта или нет.

Напомним, в среду "Матрасники" удержали победу над "Боруссией" в ЛЧ (2:1). То есть, у них было всего два полных дня отдыха, в то время, как "Жирона" готовилась к поединку целых две недели.

"Атлетико", как уже говорилось, в среду победил дома Дортмунд в ЛЧ. Команда Диего Симеоне шикарно отыграла первый тайм, но на концовку ее не хватило.

Не хватает "Матрасников" и на что-то серьезное в Ла Лиге. Сейчас они идут 4-ми, опережая "Атлетик" только на 2 очкаа, при этом отставание от "Жироны" - целых 7. Осечка в лобовом матче с командой Мичела будет де-факто означать усугубление и без того сложной гонки с басками за место в следующей ЛЧ.

21 - @atletienglish have scored 21 goals in nine games this season in #ChampionsLeague, a scoring record only surpassed in the 2013/14 season when they were runners-up in the tournament (26 goals in 13 games). Incisor. pic.twitter.com/LaU16qrQ4n