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Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2024
Эль Класико с явным фаворитом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Третий раз встретятся в этом сезоне "Реал" и "Барса", и опять "Сливочные" выглядят гораздо сильнее извечных оппонентов. На их стороне форма, домашние трибуны, качество игроков.
Чтобы просто не проиграть каталонцам надо показать свой лучший футбол в этом сезоне. Тем временем Мадрид хоть и устал в ЛЧ, готовится к матчу серьезно — ему важно поскорее закрыть все вопросы с Ла Лигой.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона
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Примера. 32-й тур
21 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
Прямо сейчас "Реал" опережает "Барсу" в таблице на 8 очков. Это много, да, но в случае поражения отрыв сократится до 5 баллов, а это уже нервы.
Каковы шансы, что Мадрид проиграет? Ну, в этом сезоне во всех турнирах "Сливочные" уступили дважды — и оба раза "Атлетико". На своем поле у них в Ла Лиге было две осечки — ничьи с "Райо" (0:0) и тем же "Атлетико" (1:1). У команды Карло Анчелотти лучшая атака лиги (67 голов) и самая надежная оборона (20 пропущенных). В топе списка бомбардиров — Джуд Беллингем (16).
17 - @realmadriden have reached their 17th semi-final in the @ChampionsLeague, more than any other team in the history of the competition (@FCBayern, 13 including this season). Competitive. pic.twitter.com/b3tjgI1kO3— OptaJose (@OptaJose) April 17, 2024
Главной проблемой "Реала" в Класико может стать усталость, ведь против "Ман Сити" в ЛЧ команде пришлось работать в режиме "автобуса" целых 120 минут. Но это единственный аргумент. Все остальное сейчас говорит о том, что Мадрид сильнее и использует свое превосходство в концентрации.
Новости "Барселоны"
Пока "Реал" побеждал "Сити" по пенальти, "Барса" вылетала из ЛЧ от "ПСЖ" после грубой ошибки Рональда Араухо (1:4).
В этом сезоне такие проблемы в защите — обычное дело для блаугранас. У них 34 пропущенных в 31 туре, и во многом из-за этого Хави объявил, что уйдет, еще в конце января. Тот ход тренера помог команде собраться — она выдала 13-матчевую серию без поражений. Тем не менее, как показала игра с "ПСЖ", проблемы в тылу никуда не испарились.
У "Барсы" еще не было поражений на выезде в текущей Ла Лиге. Ее юные дарования Пау Кубарси и Ламин Ямаль на ходу, да и Левандовский показывает лучший футбол за год. То есть, кое-какие надежды есть. Главное для каталонцев — не развалиться в защите. Вероятно, для этого в опорную зону выйдет защитник Кристенсен, Педри — на фланг атаки, а играть команда будет от соперника, как в Париже.
"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч
В текущем сезоне "Реал" уже дважды бил "Барсу" - 2:1 в чемпионате и 4:1 в Суперкубке. Во втором случае борьбы не вышло вообще — Винисиус все закрыл за 10 минут.
При этом еще в прошлом сезоне все было гораздо конкурентнее, и каталонцы трижды били Мадрид во всех турнирах при двух поражениях. Тогда говорили даже, что Хави — один из самых неудобных тренеров для Анчелотти.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" точно вне игры только давно выбывшие Куртуа и Алаба. Еще есть сомнения по Винисиусу и Карвахалю, которых пришлось менять в Манчестере, но, кажется, там были просто судороги.
У "Барсы" травмированы сейчас Гави и Бальде, остальные в строю.
"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Чуамени, Кроос — Беллингем — Винисиус, Родриго
"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — де Йонг, Кристенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Педри
"Реал Мадрид" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Судя по увиденному в последних матчах, "Реал" класснее "Барсы" во всех линиях. Она может дать бой, даже превосходить на каком-то отрезке, но ее не хватает на 90 минут.
Наша ставка — на успех "Сливочных". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.
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