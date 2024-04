Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2024

Третий раз встретятся в этом сезоне "Реал" и "Барса", и опять "Сливочные" выглядят гораздо сильнее извечных оппонентов. На их стороне форма, домашние трибуны, качество игроков.

Чтобы просто не проиграть каталонцам надо показать свой лучший футбол в этом сезоне. Тем временем Мадрид хоть и устал в ЛЧ, готовится к матчу серьезно — ему важно поскорее закрыть все вопросы с Ла Лигой.

Прямо сейчас "Реал" опережает "Барсу" в таблице на 8 очков. Это много, да, но в случае поражения отрыв сократится до 5 баллов, а это уже нервы.

Каковы шансы, что Мадрид проиграет? Ну, в этом сезоне во всех турнирах "Сливочные" уступили дважды — и оба раза "Атлетико". На своем поле у них в Ла Лиге было две осечки — ничьи с "Райо" (0:0) и тем же "Атлетико" (1:1). У команды Карло Анчелотти лучшая атака лиги (67 голов) и самая надежная оборона (20 пропущенных). В топе списка бомбардиров — Джуд Беллингем (16).

17 - @realmadriden have reached their 17th semi-final in the @ChampionsLeague, more than any other team in the history of the competition (@FCBayern, 13 including this season). Competitive. pic.twitter.com/b3tjgI1kO3