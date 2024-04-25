Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.04.2024

Матч двух "Реалов" пройдет в хорошее время для Мадрида и плохое — для Сан-Себастьяна. Одни на ходу, другие — не особо.

На что может рассчитывать андердог? Настрой и трибуны "Аноэты" - страстные даже в плохие дни для своих. Ну, и еще на таблицу, конечно, где Мадрид уже де-факто обеспечил себе титул и может думать только об ЛЧ.

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Примера. 33-й тур

26 апреля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала Сосьедад"

Сан-Себастьян играл против слабых соперников весь последний месяц, но даже так умудрился не выиграть два последних матча. 1:1 с "Хетафе" - это еще полбеды, но 2:2 дома с безнадежной "Альмерией" - катастрофа.

Со стороны кажется, что команда Иманола Альгуасиля взяла слишком высокий темп осенью, а сейчас сдулась. Много травм, вингеры не бегут, хавбеки наелись. Последний раз "Ла Реал" обыгрывал соперника из ТОП-10 Ла Лиги еще 9 декабря — вот как все плохо. И даже "Аноэта" не выручает — здесь у басков 5 побед из 15.

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Против "Реала", как обычно, будет особая мотивация у Кубо, но он не в форме. Больше надежды на Мерино и Субименди — классический кулак в опорной зоне. Ну, и Шералдо Бекер хорошо влился в январе. Все остальное — так себе. Ну, и совсем плохо справа в защите, где после травмы Траоре придется играть Одриосоле — это сладкая булочка для Винисиуса.

Новости "Реала Мадрид"

Еще в прошлом сезоне "Реал" опасался выездов на "Аноэту" и даже проигрывал здесь, будучи жертвой Давида Сильвы. Сейчас все не так.

О слабостях басков мы сказали, но и "Сливочные" стали сильнее. В этом сезоне они уже в полуфинале ЛЧ, почти гарантировали чемпионство, выиграли все три Эль Класико у "Барсы" - в том числе последнее неделю назад (3:2). У Мадрида лучшая атака лиги (70 голов) и лучшая оборона (22 пропущенных). Во всех турнирах — только 2 поражения.

3 - Players with the most winning goals from the 90th minute onwards in a single @LaLigaEN season in the 21st century:



???????? Lionel Messi (3 in 2016/17)

???????? Alexander Sørloth (3 in 2023/24)

???????????????????????????? Jude Bellingham (3 in 2023/24)



Timely. pic.twitter.com/QLb1ZApkTt — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2024

Проблемы со здоровьем у Беллингема подпортят "Реалу" жизнь в Сан-Себастьяне, но у них есть Браим Диас, и это достойная замена. В остальном главный вопрос к Мадриду — чего он хочет больше, победить или сэкономить силы на "Баварию"? От этого результат будет зависеть больше всего.

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге Мадрид не без труда обыграл "Сосьедад" на "Бернабеу" - 2:1

При этом в прошлом сезоне, когда баски были на ходу, им удавались матчи со "Сливочными" - 0:0 в гостях и 2:0 дома. Та игра, к слову, стала последним бенефисом в карьере Давида Сильвы.

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Последние матчи "Реала Мадрид"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне заявки Беллингем (болезнь) и Менди (травма). Ожидается, что оба будут готовы к "Баварии". Кроме того, ходят слухи, что Анчелотти впервые за долгое время выпустит Кепу, а не Лунина.

У "Реала Сосьедад" вне игры двое основных — правый бек Амари Траоре и атакующий хав Браис Мендес. Обе потери болезненные, равноценных замен нет.

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола, Ле Норман, Субельдия, Галан — Турьентес, Субименди, Мерино — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

"Реал Мадрид": Кепа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга — Кроос, Чуамени, Вальверде — Браим Диас — Винисиус, Родриго

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Как вы уже знаете, баски не побеждают серьезных соперников в течение пяти месяцев. А тут они вдруг обыграют "Реал", который за весь сезон уступил целых два раза? Серьезно?

Наша ставка — на успех фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,7 и выше.