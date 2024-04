Лас-Пальмас — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.04.2024

"Жирона", которая продолжает борьбу за место в следующей Лиге чемпионов, едет в гости на Канары.

С одной стороны, каталонцы проиграли все 5 последних матчей на чужих полях. С другой стороны, их соперник набрал только 2 очка в последних 8 турах. Что по итогу окажется важнее? В этом главная интрига вечера.

Канарцы почти гарантировали себе сохранение прописки еще в 2023 году. У них 37 очков и 12 баллов отрыва от зоны вылета. Но вот текущая форма — ужас.

Последняя победа "Лас-Пальмаса" датирована 10 февраля. В последних 8 матчах чемпионата у них лишь 2 набранных очка; последние 5 туров — сплошные поражения, причем неделю назад команда Гарсии Пимьенты выглядела любителями на фоне скромной "Сельты" (1:4).

Объяснение? Пропал кураж. У этого состава очень мало козырей, и в первом круге очки набирали за счет подвигов голкипера Вальеса и множества точных дальних ударов. Сейчас это исчезло, а больше ничего и не было. Сандро и Мунир — главные звезды, и они не выглядят силой даже против "Жироны".

Главное для каталонцев на Канарах — преодолеть самих себя. После 0:4 на "Бернабеу" у команды появился комплекс чужих полей, и она проиграла 5 выездов подряд, параллельно побеждая дома. Это аномалия.

При этом место "Жироны" в зоне ЛЧ все еще под вопросом; Бильбао не так далеко, чтобы расслабляться. Все в Каталонии это понимают, и на Канары едут за победой. Команды схожи по стилю — обе любят держать мяч, атаковать позиционно, применять игровую аритмию, но у "Жироны" качественнее игроки и лучше взаимодействие.

68 - Excluding Atlético, Barcelona and Real Madrid, teams to earn 68+ points after 32 games played in a single @LaLigaEN season (applying always 3 points per win):



1979/80 - Real Sociedad (68)

2003/04 - Valencia (69)

2023/24 - GIRONA



Historic. pic.twitter.com/vgdw16sVho