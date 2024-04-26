Лас-Пальмас — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.04.2024

"Жирона", которая продолжает борьбу за место в следующей Лиге чемпионов, едет в гости на Канары.

С одной стороны, каталонцы проиграли все 5 последних матчей на чужих полях. С другой стороны, их соперник набрал только 2 очка в последних 8 турах. Что по итогу окажется важнее? В этом главная интрига вечера.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 33-й тур

27 апреля. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Лас-Пальмаса"

Канарцы почти гарантировали себе сохранение прописки еще в 2023 году. У них 37 очков и 12 баллов отрыва от зоны вылета. Но вот текущая форма — ужас.

Последняя победа "Лас-Пальмаса" датирована 10 февраля. В последних 8 матчах чемпионата у них лишь 2 набранных очка; последние 5 туров — сплошные поражения, причем неделю назад команда Гарсии Пимьенты выглядела любителями на фоне скромной "Сельты" (1:4).

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Объяснение? Пропал кураж. У этого состава очень мало козырей, и в первом круге очки набирали за счет подвигов голкипера Вальеса и множества точных дальних ударов. Сейчас это исчезло, а больше ничего и не было. Сандро и Мунир — главные звезды, и они не выглядят силой даже против "Жироны".

Новости "Жироны"

Главное для каталонцев на Канарах — преодолеть самих себя. После 0:4 на "Бернабеу" у команды появился комплекс чужих полей, и она проиграла 5 выездов подряд, параллельно побеждая дома. Это аномалия.

При этом место "Жироны" в зоне ЛЧ все еще под вопросом; Бильбао не так далеко, чтобы расслабляться. Все в Каталонии это понимают, и на Канары едут за победой. Команды схожи по стилю — обе любят держать мяч, атаковать позиционно, применять игровую аритмию, но у "Жироны" качественнее игроки и лучше взаимодействие.

68 - Excluding Atlético, Barcelona and Real Madrid, teams to earn 68+ points after 32 games played in a single @LaLigaEN season (applying always 3 points per win):



1979/80 - Real Sociedad (68)

2003/04 - Valencia (69)

2023/24 - GIRONA



Historic. pic.twitter.com/vgdw16sVho — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2024

Возвращение в строй Цыганкова и отменная форма Довбика, забившего во всех трех последних матчах — хорошие новости для Мичела. "Жироне" нужны ее лучшие нападающие, ведь команда пропускала во всех 4 последних матчах. Надеяться на "сухую" игру даже с "Лас-Пальмасом" - сложно.

"Лас-Пальмас" - "Жирона": статистика личных встреч

"Жирона" дожала "Лас-Пальмас" в первом круге благодаря позднему голу Порту — 1:0.

До этого команды встречались в Сегунде в сезоне-2021/22, и тогда каталонцы сыграли с канарцами вничью 0:0 дома и победили 3:1 в гостях.

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" возвращается в строй Цыганков, но вне игры Стуани и Хуанпе. Оба неосновные, но важные для ротации.

У "Лас-Пальмаса" возвращаются после дисквалификаций Сауль Коко и Марвин Парк — это укрепит защиту. При этом Хулиан Араухо все еще лечится.

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Парк, Муньос, Перроне, Кириан Родригес, Мунир — Сандро

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес — Цыганков, Довбик, Савио

"Лас-Пальмас" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Лас-Пальмас" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Поставим на то, что ужасная форма "Лас-Пальмаса" окажется важнее плохих выездных выступлений каталонцев, и поставим на успех команды Мичела. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,8 и выше.