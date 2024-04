Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024

"Барселона" после двух поражений и объявления Хави, что он никуда не уходит, примет дома "Валенсию", и это тот случай, когда тренеру очень важна победа. Иначе его попросту не поймут.

Тем временем для украинского болельщика матч интересен еще и тем, что здесь мы ожидаем возвращения Романа Яремчука, пропустившего почти месяц из-за травмы.

"Барса" была очень активна в СМИ на этой неделе. После вылета из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4) и поражения в Класико (2:3) Жоан Лапорта "наехал" на судей из-за фантомного гола Ямаля. Может, и по делу, но выглядело все равно по-детски.

Ну, а затем Хави шокировал публику объявлением, что передумал покидать пост в конце сезона. Как это скажется на команде? Когда тренер в январе сказал, что уходит, "Барса" собралась и выдала 13 матчей без поражений. Ее лучшим месяцем был март — 3:1 с "Наполи", 3:0 с "Атлетико".

12 - @FCBarcelona have scored 12 goals with substitute players in @LaLiga this season, more than any other team. Revulsive.#ElClasico pic.twitter.com/3Wj38yIH7D