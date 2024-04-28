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Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024

Испания

Вероятно возвращение Яремчука

Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Arnau/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух поражений и объявления Хави, что он никуда не уходит, примет дома "Валенсию", и это тот случай, когда тренеру очень важна победа. Иначе его попросту не поймут.

Тем временем для украинского болельщика матч интересен еще и тем, что здесь мы ожидаем возвращения Романа Яремчука, пропустившего почти месяц из-за травмы.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Валенсія
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Примера. 33-й тур
29 апреля. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Валенсия"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" была очень активна в СМИ на этой неделе. После вылета из ЛЧ от "ПСЖ" (1:4) и поражения в Класико (2:3) Жоан Лапорта "наехал" на судей из-за фантомного гола Ямаля. Может, и по делу, но выглядело все равно по-детски.

Ну, а затем Хави шокировал публику объявлением, что передумал покидать пост в конце сезона. Как это скажется на команде? Когда тренер в январе сказал, что уходит, "Барса" собралась и выдала 13 матчей без поражений. Ее лучшим месяцем был март — 3:1 с "Наполи", 3:0 с "Атлетико".

Таблица? Там "Реал" уже без пяти минут чемпион, и единственный реальный соперник "Барсы" - это "Жирона", претендующая на 2-е место. В пользу команды Хави говорят ее домашняя форма (4 победы и ничья в 5 последних турах) и третья в лиге атака (64 гола). Слабые места? Конечно, защита. 37 пропущенных — это больше, чем у "Валенсии" (34).

Новости "Валенсии"

Если "Барса" уже провалила все задачи на сезон, то "Валенсия" еще вовсю сражается за место в Лиге конференций. Сейчас ее отставание от "Бетиса" - всего очко.

В прошлом туре они встречались между собой, и севильцы заслуженно победили. Айосе Перес сделал результат, а вот "Валенсия" была очень пассивной (1:2). Да и вообще последний раз команда Рубена Барахи забивала больше гола за матч шесть туров назад — с "Атлетико" (2:2). Отсутствие Романа Яремчука плохо сказалось на командной атаке.

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Без вариантов — на "Монжуике" "Валенсия" опять не будет искрить идеями. Она приедет защищаться и контратаковать. Самый опасный ее игрок — Уго Дуро, умеющий и забить, и убежать. В центре поля лучший сейчас Пепелу — он и отбирает, и атаки начинает. Ну, и вратарь Мамардашвили — безусловный топ этого сезона.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

В первом круге "Валенсия" зацепилась за ничью с "Барсой", проведя одну-единственную приличную атаку за матч (1:1).

Что же касается матчей в Каталонии, то здесь "Барса" выиграла 3 из 4 последних поединков. Ее последнее домашнее поражение от "Валенсии" датировано мартом 2019-го — 1:2 с голами Гамейро и Родриго.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024 - изображение 4

Последние матчи "Валенсии"

Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" до конца сезона выбыли Бальде, Гави и де Йонг — конечно, это потери огромной важности.

У "Валенсии" все еще под вопросом Яремчук, хотя он уже тренируется с группой. Кроме того, точно не сыграют капитан Хосе Гайя и центрбек Муктар Диахаби — это все игроки старта.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Педри, Кристенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Жоау Феликс

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Васкес — Канос, Пепелу, Герра, Диего Лопес — Алмейда, Дуро

"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

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1,39
5,20
8,60
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"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

Судя по последним матчам каталонцев, они умеют создавать на ровном месте неприятности и сопернику, и себе. Скучно с ними почти никогда не бывает.

Наша ставка здесь — на ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.

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