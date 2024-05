Реал Мадрид — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024

"Реал" перед решающим полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" примет "Кадис" в Примере, и это тот случай, когда на поле ждем резерв "Сливочных".

Также отмечаем, что соперник Мадрида борется за выживание, а сама команда Карло Анчелотти официально станет чемпионом Испании-2024 в случае своей победы и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной".

"Реал" во вторник выдал не лучший свой перфоманс в Мюнхене (2:2), и теперь судьба путевки в финал ЛЧ будет решена на "Бернабеу". Конечно, Карло Анчелотти важно сберечь на эту игру всю основу.

Это уже не первый такой тур в сезоне. Неделю назад, например, Мадрид умудрился выиграть резервом на поле "Реала Сосьедад" (1:0) благодаря голу Арды Гюлера. У "Реала" очень качественная скамейка с интересными игроками — Себальосом, Хоселу, Модричем. Всех их ждем в старте на "Кадис".

30 - Players with most goal involvements in the @ChampionsLeague since the 2021/22 season:



30 - VINÍCIUS JÚNIOR ????????

28 - Kylian Mbappé ????????

25 - Robert Lewandowski ????????

23 - Erling Haaland ????????

22 - Karim Benzema ????????



Star. pic.twitter.com/rhLJZMj3KI