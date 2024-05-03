Реал Мадрид — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024

"Реал" перед решающим полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" примет "Кадис" в Примере, и это тот случай, когда на поле ждем резерв "Сливочных".

Также отмечаем, что соперник Мадрида борется за выживание, а сама команда Карло Анчелотти официально станет чемпионом Испании-2024 в случае своей победы и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной".

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Примера. 34-й тур

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Кадис"

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" во вторник выдал не лучший свой перфоманс в Мюнхене (2:2), и теперь судьба путевки в финал ЛЧ будет решена на "Бернабеу". Конечно, Карло Анчелотти важно сберечь на эту игру всю основу.

Это уже не первый такой тур в сезоне. Неделю назад, например, Мадрид умудрился выиграть резервом на поле "Реала Сосьедад" (1:0) благодаря голу Арды Гюлера. У "Реала" очень качественная скамейка с интересными игроками — Себальосом, Хоселу, Модричем. Всех их ждем в старте на "Кадис".

30 - Players with most goal involvements in the @ChampionsLeague since the 2021/22 season:



30 - VINÍCIUS JÚNIOR ????????

28 - Kylian Mbappé ????????

25 - Robert Lewandowski ????????

23 - Erling Haaland ????????

22 - Karim Benzema ????????



Star. pic.twitter.com/rhLJZMj3KI — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2024

Как уже говорилось, "Реал" может стать чемпионом в субботу, но это не так важно. Титул в любом случае никуда не убежит, и он полностью заслужен. У Мадрида лучшая атака лиги (71 гол) и самая надежная защита (22 пропущенных). Также он выиграл все 4 лобовые матчи с конкурентами - "Барсой" и "Жироной". Лучше сезона не придумать.

Новости "Кадиса"

Тем временем "Желтая субмарина" на всех парах идет к вылету. В прошлом туре она не обыграла дома "Мальорку" (1:1), и это кажется решающей осечкой.

В оставшихся 5 турах "Кадису" надо отыграть 5 очков отставания от "Сельты", а как это сделать, если у команды Маурисио Пеллегрино только 2 победы в 2024 году? Да и всего в чемпионате — 4. И вдобавок наихудшая в лиге атака — лишь 23 забитых гола в 33 матчах. Ну, и вишенка на торте — только 6 набранных очков на выезде без единой победы.

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Даже против резерва "Реала" рассчитывать на что-либо, кроме поражения, "Кадису" очень сложно. Для начала, надо обязательно забивать, ведь Мадрид не уходит с поля без гола с 5 ноября 2023 года, когда его в "автобусном" стиле остановил "Райо Вальекано" (0:0).

"Реал Мадрид" - "Кадис": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" не заметил "Кадис" на его поле — 3:0.

Также Мадрид выиграл оба матча у южан в прошлом сезоне. А вот в позапрошлом "Кадису" сенсационно удалось дважды сыграть с "Реалом" вничью.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Мадрида ждем состав, похожий на тот, что неделю назад побеждал "Реал Сосьедад". Из новостей — только возвращение Тибо Куртуа. Ожидается, что оно состоится именно здесь.

Касательно "Кадиса", то вне игры давно травмированные Мере, Феде, Куаме, Луис Эрнандес, а Лукас Пирес и Айхам Усу под вопросом.

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Модрич, Вальверде, Себальос — Браим Диас — Гюлер, Хоселу

"Кадис": Ледесма — Усу, Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес — Карселен, Алькарас, Алекс, Наварро — Рамос, Хуанми

"Реал Мадрид" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

"Реал" не будет лезть из шкуры вон, да и состав явно будет не самым боевым, однако этого и не требуется. Его соперник просто катастрофичен на чужих полях, где не выиграл ни разу в этой Ла Лиге.

Наша ставка — что "Кадис" не забьет на "Бернабеу". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.