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Реал Мадрид — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024
Слон против моськи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" перед решающим полуфиналом Лиги чемпионов против "Баварии" примет "Кадис" в Примере, и это тот случай, когда на поле ждем резерв "Сливочных".
Также отмечаем, что соперник Мадрида борется за выживание, а сама команда Карло Анчелотти официально станет чемпионом Испании-2024 в случае своей победы и осечки "Барсы" в параллельной игре с "Жироной".
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Кадіс
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Примера. 34-й тур
4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Кадис"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" во вторник выдал не лучший свой перфоманс в Мюнхене (2:2), и теперь судьба путевки в финал ЛЧ будет решена на "Бернабеу". Конечно, Карло Анчелотти важно сберечь на эту игру всю основу.
Это уже не первый такой тур в сезоне. Неделю назад, например, Мадрид умудрился выиграть резервом на поле "Реала Сосьедад" (1:0) благодаря голу Арды Гюлера. У "Реала" очень качественная скамейка с интересными игроками — Себальосом, Хоселу, Модричем. Всех их ждем в старте на "Кадис".
30 - Players with most goal involvements in the @ChampionsLeague since the 2021/22 season:— OptaJose (@OptaJose) April 30, 2024
30 - VINÍCIUS JÚNIOR ????????
28 - Kylian Mbappé ????????
25 - Robert Lewandowski ????????
23 - Erling Haaland ????????
22 - Karim Benzema ????????
Star. pic.twitter.com/rhLJZMj3KI
Как уже говорилось, "Реал" может стать чемпионом в субботу, но это не так важно. Титул в любом случае никуда не убежит, и он полностью заслужен. У Мадрида лучшая атака лиги (71 гол) и самая надежная защита (22 пропущенных). Также он выиграл все 4 лобовые матчи с конкурентами - "Барсой" и "Жироной". Лучше сезона не придумать.
Новости "Кадиса"
Тем временем "Желтая субмарина" на всех парах идет к вылету. В прошлом туре она не обыграла дома "Мальорку" (1:1), и это кажется решающей осечкой.
В оставшихся 5 турах "Кадису" надо отыграть 5 очков отставания от "Сельты", а как это сделать, если у команды Маурисио Пеллегрино только 2 победы в 2024 году? Да и всего в чемпионате — 4. И вдобавок наихудшая в лиге атака — лишь 23 забитых гола в 33 матчах. Ну, и вишенка на торте — только 6 набранных очков на выезде без единой победы.
Даже против резерва "Реала" рассчитывать на что-либо, кроме поражения, "Кадису" очень сложно. Для начала, надо обязательно забивать, ведь Мадрид не уходит с поля без гола с 5 ноября 2023 года, когда его в "автобусном" стиле остановил "Райо Вальекано" (0:0).
"Реал Мадрид" - "Кадис": статистика личных встреч
В первом круге "Реал" не заметил "Кадис" на его поле — 3:0.
Также Мадрид выиграл оба матча у южан в прошлом сезоне. А вот в позапрошлом "Кадису" сенсационно удалось дважды сыграть с "Реалом" вничью.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Кадиса"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У Мадрида ждем состав, похожий на тот, что неделю назад побеждал "Реал Сосьедад". Из новостей — только возвращение Тибо Куртуа. Ожидается, что оно состоится именно здесь.
Касательно "Кадиса", то вне игры давно травмированные Мере, Феде, Куаме, Луис Эрнандес, а Лукас Пирес и Айхам Усу под вопросом.
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Модрич, Вальверде, Себальос — Браим Диас — Гюлер, Хоселу
"Кадис": Ледесма — Усу, Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес — Карселен, Алькарас, Алекс, Наварро — Рамос, Хуанми
"Реал Мадрид" - "Кадис": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол
"Реал" не будет лезть из шкуры вон, да и состав явно будет не самым боевым, однако этого и не требуется. Его соперник просто катастрофичен на чужих полях, где не выиграл ни разу в этой Ла Лиге.
Наша ставка — что "Кадис" не забьет на "Бернабеу". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.
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