Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024

"Жирона" против "Барселоны" - еще шесть лет назад это была игра лидера против аутсайдера, а теперь они борются за итоговое второе место в чемпионате.

Сейчас у "Блауграны" поул-позишн — она опережает соседей на 2 очка. Тем не менее, не забываем — команда Мичела проиграла дома только раз, "Реалу", а предыдущий очный матч команд завершился триумфальной победой "Жироны" 4:2.

"Жирона" почти гарантировала себе место в Лиге чемпионов. За 5 туров до финиша команда Мичела опережает "Атлетик" на 13 очков. Конечно, это историческое достижение.

Ранее жиронцы еще не играли в еврокубках и даже не поднимались выше 10-го места в Ла Лиге. А что сейчас? У них вторая лучшая атака лиги (69 голов), их бомбардир Артем Довбик возглавляет гонку за Трофео Пичичи, а в 16 матчах на своем поле "Жирона" набрала 41 очко и не проигрывает с 30 сентября.

Да, у команды Мичела были проблемы в этом году, но до сих пор только на чужих полях. В то же время на "Монтиливи" у "Жироны" 9 побед в 10 последних играх. Это козырь. Ну, а слабость — это защита. Жиронцы пропускали хотя бы гол во всех 5 последних турах.

Для "Барсы" сезон де-факто окончен, все турниры не выиграны. С другой стороны, отдать "Жироне" 2-е место стало бы репутационным провалом, поэтому команда Хави приедет биться.

С 31 января "Барса" проиграла только 2 матча из 16, причем с "ПСЖ" проблемой стало удаление на 30-й минуте, а с "Реалом" была в целом равная игра, что уже достижение. Неудивительно, что Хави передумал уходить и остается на следующий сезон. У "Барсы" подрастает хорошее поколение — не только Ямаль и Кубарси, но и Фермин Лопес собирает комплименты.

