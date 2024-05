Алавес — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2024

"Жирона" после блестящей победы в дерби над "Барселоной" (4:2) едет в гости к "Алавесу".

Путевка в следующую ЛЧ у каталонцев уже в кармане, и перед игрой Мичел назвал две новых цели — защитить второе место и гарантировать Трофео Пичичи Артему Довбику. И то, и другое не будет легко — баски на своем поле очень кусачие.

"Алавес" сейчас на лучшем ходу за много лет. Команда впервые с 2001 года выиграла три подряд матча в Ла Лиге всухую. Причем соперники были серьезными - "Атлетико" (2:0), "Сельта" (3:0), "Валенсия" (1:0).

Главная сила басков — стандарты и защита. 38 пропущенных — это меньше, чем у "Жироны" (42). В позиционном нападении у "Алавеса" все довольно скучно. Кроме того, команда Луиса Гарсии сильна дома на "Мендисорросе", где добыла 27 из 41 очка. То есть, трибуны тут реально — игрок.

В последних турах проявил себя и уже забил сын Диего Симеоне Джулиано — его опять ждем в старте. Также ветеран Кике и центрхав Гуриди добавят работы защите "Жироны" - они оба в форме. При этом есть у басков и потеря — дисквалификация самого талантливого игрока этого состава, Саму. Это хорошая новость для нестабильного Давида Лопеса.

Как и "Алавес", "Жирона" выиграла в трех последних турах, но это уже давно не сенсация. Команда Мичела в этом сезоне играет, как гранд.

"Барса" ощутила это на себе, став жертвой бесподобного выхода на замену Кристиана Порту (4:2). При этом чуть ранее с "Лас-Пальмасом" в герои выбился Давид Лопес (2:0), а до этого с "Кадисом" - Мигель Гутьеррес (4:1). В этом сила "Жироны" - у нее нет одного лидера; много игроков могут выстрелить.

4 - Teams to score 4+ goals against Barcelona in the two games in single campaign in @LaLigaEN history:



1929/30 - Real Madrid

1929/30 - Espanyol

1940/41 - Atlético de Madrid

1941/42 - Valencia

1997/98 - Salamanca

2023/24 - GIRONA



Surprising. ???? pic.twitter.com/7CIFc5rtqd