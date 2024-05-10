Алавес — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2024

"Жирона" после блестящей победы в дерби над "Барселоной" (4:2) едет в гости к "Алавесу".

Путевка в следующую ЛЧ у каталонцев уже в кармане, и перед игрой Мичел назвал две новых цели — защитить второе место и гарантировать Трофео Пичичи Артему Довбику. И то, и другое не будет легко — баски на своем поле очень кусачие.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Алавес - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 35-й тур

10 мая. Витория-Гастейс. “Мендисорроса”

“Алавес” 22:00 “Жирона”

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Алавеса"

"Алавес" сейчас на лучшем ходу за много лет. Команда впервые с 2001 года выиграла три подряд матча в Ла Лиге всухую. Причем соперники были серьезными - "Атлетико" (2:0), "Сельта" (3:0), "Валенсия" (1:0).

Главная сила басков — стандарты и защита. 38 пропущенных — это меньше, чем у "Жироны" (42). В позиционном нападении у "Алавеса" все довольно скучно. Кроме того, команда Луиса Гарсии сильна дома на "Мендисорросе", где добыла 27 из 41 очка. То есть, трибуны тут реально — игрок.

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В последних турах проявил себя и уже забил сын Диего Симеоне Джулиано — его опять ждем в старте. Также ветеран Кике и центрхав Гуриди добавят работы защите "Жироны" - они оба в форме. При этом есть у басков и потеря — дисквалификация самого талантливого игрока этого состава, Саму. Это хорошая новость для нестабильного Давида Лопеса.

Новости "Жироны"

Как и "Алавес", "Жирона" выиграла в трех последних турах, но это уже давно не сенсация. Команда Мичела в этом сезоне играет, как гранд.

"Барса" ощутила это на себе, став жертвой бесподобного выхода на замену Кристиана Порту (4:2). При этом чуть ранее с "Лас-Пальмасом" в герои выбился Давид Лопес (2:0), а до этого с "Кадисом" - Мигель Гутьеррес (4:1). В этом сила "Жироны" - у нее нет одного лидера; много игроков могут выстрелить.

4 - Teams to score 4+ goals against Barcelona in the two games in single campaign in @LaLigaEN history:



1929/30 - Real Madrid

1929/30 - Espanyol

1940/41 - Atlético de Madrid

1941/42 - Valencia

1997/98 - Salamanca

2023/24 - GIRONA



Surprising. ???? pic.twitter.com/7CIFc5rtqd — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024

Касательно украинцев, то Цыганков чуть сдал, зато Довбик на ходу и забил 6 голов в 5 последних турах. Ждем от него активности и на "Мендисорросе". Единственное, что смущает — 5 гостевых поражений подряд "Жироны" с февраля по апрель. Та серия вроде преодолена, но кто знает?

"Алавес" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" дома легко разгромила "Алавес" 3:0 с дублем от Довбика.

Ну, а если говорить о матчах на "Мендисорросе", то тут "Жирона" последний раз побеждала в 2018 году — голы на счету ветеранов клуба Алейша Гарсии и Кристиана Стуани (2:1).

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Алавеса" самая свежая потеря — правый бек Андони Горосабель, выбывший до конца сезона из-за мышечной травмы. Уже известно, что новый чемпионат он начнет в Бильбао.

Также давно лечатся центрбеки Рубен Дуарте и Александар Седлар, а центрфорвард Саму не сыграет из-за перебора карточек.

Что касается "Жироны", то тут потеря только одна — Кристиан Стуани еще не залечил травму. Также были сомнения насчет Савио, но он по итогу в заявку попал.

"Алавес": Сивера — Марин, Абгар, Теналья, Хави Лопес — Бенавидес, Бланко — Висенте, Гуриди, Симеоне — Кике

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин, Порту — Довбик

"Алавес" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Если даже Мичел открыто заявил, что команда будет играть ради бомбардирского приза Довбика, то так оно и будет. И нету у "Алавеса" защитника, который мог бы наглухо закрыть Артема; не тот уровень.

Наша ставка — на гол украинца. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.