Гранада — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2024

Тот случай, когда матч практически ничего не решает. "Реал" уже чемпион Испании-2024; "Гранада" с вероятностью 99% уже завтра потеряет математические шансы остаться в элите.

За что играть? Ну, Мадрид не умеет "сливать" матчи. Тем временем игрокам "Насридов" крайне важно показать себя, чтобы не вылететь в Сегунду вместе с клубом.

Очень слабый сезон от "Насридов". Они выиграли только 4 матча из 34 в чемпионате, а на выезде вообще добыли только 3 очка.

Боссы "Гранады" попытались предотвратить вылет в январе, существенно обновив состав, но новички знакомились слишком долго. Им удалось набрать 7 очков в середине апреля, что подарило слабую надежду, но уже прошлый тур с "Севильей" (0:3) ее похоронил. Отыграть 11 очков в 4 турах нереально.

В этих обстоятельствах матч с "Реалом" становится витриной для "Насридов", они попытаются ее использовать. У "Гранады" далеко не худшая атака — 36 голов в 34 матчах. Центрфорвард Лукас Бойе знает свое дело, да и универсал Мюрто Узуни — тоже. Беда кроется в защите, пропустившей 64 гола в Ла Лиге.

Идеальный сезон Мадрида продолжился посреди неделю выходом в финал Лиги чемпионов. "Бавария" была повержена драматично, но в целом по игре — 2:1.

Чуть ранее победа "Жироны" над "Барсой" (4:2) обеспечила "Сливочным" досрочное чемпионство. Все, что остается — ждать финала ЛЧ против довольно скромной для такого уровня "Боруссии". До тех пор Карло Анчелотти волен тасовать состав и экспериментировать, как ему вздумается.

18 - @realmadriden have reached 18th their European Cup/Champions League final, seven more than any other side in the competition history (Milan and Bayern - 11). They have reached this round in six of the last 11 tournament editions. King. ???? pic.twitter.com/TzqTzJziq3