Гранада — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.05.2024

Тот случай, когда матч практически ничего не решает. "Реал" уже чемпион Испании-2024; "Гранада" с вероятностью 99% уже завтра потеряет математические шансы остаться в элите.

За что играть? Ну, Мадрид не умеет "сливать" матчи. Тем временем игрокам "Насридов" крайне важно показать себя, чтобы не вылететь в Сегунду вместе с клубом.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Гранада - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 35-й тур

11 мая. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Гранады"

Очень слабый сезон от "Насридов". Они выиграли только 4 матча из 34 в чемпионате, а на выезде вообще добыли только 3 очка.

Боссы "Гранады" попытались предотвратить вылет в январе, существенно обновив состав, но новички знакомились слишком долго. Им удалось набрать 7 очков в середине апреля, что подарило слабую надежду, но уже прошлый тур с "Севильей" (0:3) ее похоронил. Отыграть 11 очков в 4 турах нереально.

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В этих обстоятельствах матч с "Реалом" становится витриной для "Насридов", они попытаются ее использовать. У "Гранады" далеко не худшая атака — 36 голов в 34 матчах. Центрфорвард Лукас Бойе знает свое дело, да и универсал Мюрто Узуни — тоже. Беда кроется в защите, пропустившей 64 гола в Ла Лиге.

Новости "Реала"

Идеальный сезон Мадрида продолжился посреди неделю выходом в финал Лиги чемпионов. "Бавария" была повержена драматично, но в целом по игре — 2:1.

Чуть ранее победа "Жироны" над "Барсой" (4:2) обеспечила "Сливочным" досрочное чемпионство. Все, что остается — ждать финала ЛЧ против довольно скромной для такого уровня "Боруссии". До тех пор Карло Анчелотти волен тасовать состав и экспериментировать, как ему вздумается.

18 - @realmadriden have reached 18th their European Cup/Champions League final, seven more than any other side in the competition history (Milan and Bayern - 11). They have reached this round in six of the last 11 tournament editions. King. ???? pic.twitter.com/TzqTzJziq3 — OptaJose (@OptaJose) May 8, 2024

СМИ в Испании ожидают, что на "Гранаду" мадридцы выйдут в целом резервом и с Куртуа на воротах. В таком сочетании "Реал" выиграл два последних матча у "Сосьедада" (1:0) и "Кадиса" (3:0); у него крепкая лавка. Ну, и напомним, что "Сливочные" проиграли всего один матч в этой Ла Лиге. Даже ничьих не было со 2 марта. Это не коллектив, а машина.

"Гранада" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге на "Сантьяго Бернабеу" "Насриды" лишь благодаря огромному везению пропустили только два раза (0:2).

Ну, и вообще "Гранада" - любимый соперник "Сливочных". Они выиграли у "Насридов" 15 последних матчей подряд, начиная с февраля 2013 года.

Последние матчи "Гранады"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" все еще лечится Давид Алаба, плюс с "Баварией" ушиб получил Орельен Чуамени — их точно не ждем.

У "Гранады" на дисквалификации центрбек Микель Рубио, а травмы залечивают хавбеки Пуэртас и Серхио Руис. Оба имели бы шансы выйти в старте, если бы были здоровы.

"Гранада": Баталья — Мендес, Пянтковский, Микель, Нева — Пеллистри, Онгла, Гумбау, Юзвяк — Бойе, Узуни

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Себальос, Камавинга, Модрич — Гюлер — Браим Диас, Хоселу

"Гранада" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Гранада" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне правила в Испании таковы, что поставив на победу "Реала", игрок почти не рискует.

Не будем отходить от традиции и здесь тоже зарядим на "Сливочных". БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,55 и выше.