Барселона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2024

"Барселона" после болезненных поражений от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" попытается чуть скрасить себе настроение в матче с "Реалом Сосьедад".

Удастся ли? Баски тоже подошли к финишу сезона в плохой форме, но они все еще боевиты, а в контратакующей игре — еще и опасны. Все указывает на то, что голы будут от обеих команд.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

Примера. 35-й тур

13 мая. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" неделю назад была бита на "Монтиливи" 2:4. Игра развивалась удачно для команды Хави, но стоило ей пропустить дважды, как она посыпалась.

Нечто похожее было ранее с "ПСЖ" (1:4). Также "Барсе" не хватило реализации и концентрации, чтобы претендовать на результат на "Бернабеу" (2:3). Лишь "Валенсию" на этом отрезке удалось победить, но и там ошибок было много (4:2). По итогу 43 пропущенных в 34 турах — куда это годится?

409 - Foreign players with most appearances in @FCBarcelona history in all competitions:



778 - Lionel Messi ????????

409 - MARC-ANDRÉ TER STEGEN ????????

408 - Dani Alves ????????



German. pic.twitter.com/cNZYDrMHW8 — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024

Да, защита "Барсы" подходит к концу сезона в ужасной форме, и с "Сосьедадом" от нее опять чудес не ждем. Атака? Там все нестабильны — Ямаль из-за молодости, Левандовский из-за старости, Феликс из-за характера. Между тем до 2-го места осталось всего 3 очка, а финиш ниже "Жироны" стал бы для "Барсы" позором.

Новости "Реала Сосьедад"

"Ла Реал" решает задачи немного ниже в еврокубковой зоне. Сейчас баски еще попадают в Лигу Европы, но "Бетис" отстает лишь на 2 очка, и он на ходу. То есть, никаких гарантий.

Тем более, "Сосьедад" очень неровно выступал апреле-мае. Да, он победил в прошлом туре "Лас-Пальмас" (2:0), но тот совершенно безнадежен и проиграл 9 матчей подряд. Чуть ранее баски проиграли второму составу "Реала" (0:1), а еще не обыграли слабеньких "Хетафе" (1:1) и "Альмерию" (2:2).

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Слабо верится, что такая команда вдруг преобразится на "Монжуике" и покажет нечто выдающееся. Скорее уж, будет как обычно — старание, беготня, много неиспользованных шансов. У "Сосьедада" нет классного центрфорварда, в этом их главная беда. При этом есть и плюс — 27 очков на чужих полях. "Монжуика" парни Альгуасиля не испугаются точно.

"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" не по игре одолела "Реал Сосьедад" 1:0 благодаря голу Араухо в последней атаке.

Также в прошлом сезоне каталонцы дважды били "Сосьедад" в чемпионате (4:1) и Кубке (1:0), но затем проиграли дома (1:2), когда уже не имели турнирной мотивации.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне состава все те же — Френки, Гави и Бальде. У "Сосьедада" тоже потерь хватает — Субименди, Субельдия, Муньос вне заявки; Тирни и Траоре туда вошли, но они еще на 100% готовы.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, Педри — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола, Ле Норман, Пачеко, Галан — Турьентес, Браис Мендес, Мерино — Оярсабаль, Бекер, Кубо

"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

"Барса" последнее время так привозит в защите, что самый очевидный вариант — поставить на "обе забьют". БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,8 и выше.