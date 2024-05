Барселона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2024

"Барселона" после болезненных поражений от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" попытается чуть скрасить себе настроение в матче с "Реалом Сосьедад".

Удастся ли? Баски тоже подошли к финишу сезона в плохой форме, но они все еще боевиты, а в контратакующей игре — еще и опасны. Все указывает на то, что голы будут от обеих команд.

"Барса" неделю назад была бита на "Монтиливи" 2:4. Игра развивалась удачно для команды Хави, но стоило ей пропустить дважды, как она посыпалась.

Нечто похожее было ранее с "ПСЖ" (1:4). Также "Барсе" не хватило реализации и концентрации, чтобы претендовать на результат на "Бернабеу" (2:3). Лишь "Валенсию" на этом отрезке удалось победить, но и там ошибок было много (4:2). По итогу 43 пропущенных в 34 турах — куда это годится?

409 - Foreign players with most appearances in @FCBarcelona history in all competitions:



778 - Lionel Messi ????????

409 - MARC-ANDRÉ TER STEGEN ????????

408 - Dani Alves ????????



German. pic.twitter.com/cNZYDrMHW8