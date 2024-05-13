Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024

Новый чемпион Испании "Реал" уже отметил свой титул на улицах Мадрида, но бросать играть ему пока нельзя. Впереди еще финал Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти уже объявил, что распределит игровое время между основой и запасом, чтобы все получали практику. "Алавес"? Он был бы опасен на "Мендисорросе", но на "Бернабеу", кажется, у басков совсем мало шансов.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес Смотреть трансляцию

Примера. 36-й тур

14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:30 "Алавес"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" проводит исторический сезон. Примера уже выиграна, финал ЛЧ в кармане. Ни одного домашнего поражения во всех турнирах. Лучшая атака (78 голов) и лучшая оборона (22 пропущенных) Испании.

Мотивации бить "Алавес" по сути нет, кроме одной — у команды Карло Анчелотти так хорошо идет игра, что она не может остановиться. В прошлом туре даже резервом мадридцы разбили "Гранаду" на ее поле — 4:0.

5 - Only Savinho and Rodrygo Goes (six each) have scored more goals after a carrie among @LaLigaEn players than @Brahim Díaz ???????? (five as Vinícius Junior) this season in all competitions. Technical. pic.twitter.com/H5au3xPqyE — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2024

На "Алавес" состав точно выйдет сильнее — будут и Джуд, и Вини, и Родриго. Возможно, будет Лунин, хотя позиции Куртуа в Мадриде все еще сильнее. И само собой, "Реал" будет играть с позиции силы, с мячом и только на победу. Как иначе? Это первый домашний матч в статусе чемпиона, надо потешить публику.

Новости "Алавеса"

У басков сезон тоже очень классный по их меркам. Команда Луиса Гарсии с минимумом ресурсов гарантировала себе сохранение прописки, набрав 42 очка.

"Алавес" заметно сильнее дома, чем на выездах, где добыл только 14 очков. Также у команда намного качественнее оборона, нежели атака, забивающая по голу за 90 минут. Но есть приятный для басков нюанс — они прогрессируют. В последних 4 матчах команда набрала 10 очков, обыграв "Атлетико" (2:0) и остановив "Жирону" (2:2).

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Само собой, это не гарантирует ничего против "Реала", но все же делает "Алавес" более опасным, чем он был еще осенью. И приглядитесь к сыну Диего Симеоне Джулиано — он очень настырен и заметен на левом фланге атаки; думается, уже в новом сезоне мы увидим его в "Атлетико".

"Реал Мадрид" - "Алавес": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" обыграл "Алавес" не по игре благодаря угловому на последней минуте — 1:0.

При этом последний успех басков на поле Мадрида тоже еще свеж в памяти — это было в ноябре 2020-го, а забили тогда Лукас Перес и... Хоселу (2:1).

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Алавеса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Мадрида травмированы Орельен Чуамени и Давид Алаба; все остальные готовы играть.

У "Алавеса" проблемы есть у защитников Александара Седлара и Рубена Дуарте. При этом после дисквалификации возвращается лучший бомбардир команды Саму.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Марин, Хави Лопес — Бенавидес, Гевара — Висенте, Гуриди, Симеоне — Саму

"Реал Мадрид" - "Алавес": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

Ставим на то, что Мадрид постарается развлечь домашнюю публику и отгрузит андердогу солидное количество голов.

Наша ставка — на победу "Реала" с форой (-1,5) — БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.