Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024

Новый чемпион Испании "Реал" уже отметил свой титул на улицах Мадрида, но бросать играть ему пока нельзя. Впереди еще финал Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти уже объявил, что распределит игровое время между основой и запасом, чтобы все получали практику. "Алавес"? Он был бы опасен на "Мендисорросе", но на "Бернабеу", кажется, у басков совсем мало шансов.

"Реал" проводит исторический сезон. Примера уже выиграна, финал ЛЧ в кармане. Ни одного домашнего поражения во всех турнирах. Лучшая атака (78 голов) и лучшая оборона (22 пропущенных) Испании.

Мотивации бить "Алавес" по сути нет, кроме одной — у команды Карло Анчелотти так хорошо идет игра, что она не может остановиться. В прошлом туре даже резервом мадридцы разбили "Гранаду" на ее поле — 4:0.

5 - Only Savinho and Rodrygo Goes (six each) have scored more goals after a carrie among @LaLigaEn players than @Brahim Díaz ???????? (five as Vinícius Junior) this season in all competitions. Technical. pic.twitter.com/H5au3xPqyE