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Жирона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
Встреча лучших бомбардиров лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона", которая уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, примет "Вильярреал", который еще надеется попасть хотя бы в Лигу конференций.
Чего ждать от этого матча? Ошибок в обороне и красивых атак. Обе команды в этом сильны, чему доказательство — бомбардирская гонка, где лидируют их нападающие, Артем Довбик и Александр Серлот.
Дивіться матч Прімери Жирона - Вільярреал
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Примера. 36-й тур
14 мая. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 23:00 "Вильярреал"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости “Жироны"
"Жирона" решила свою главную задачу еще неделю назад в дерби с "Барсой" (4:2). Естественно, были празднования, громкие слова — еще бы, первая ЛЧ в истории клуба.
Ну, и раз цель достигнута, за что играть? На поле "Алавеса" каталонцы уже не стремились победить любой ценой, а хотели повеселить себя и фанов. Как итог — упустили 3-4 верных шанса из-за пижонства и пропустили на последней минуте (2:2). И это, на секунду, "Алавес". Если сыграть в таком ключе с "Вильярреалом" - будет больнее.
4 - Teams to score 4+ goals against Barcelona in the two games in single campaign in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024
1929/30 - Real Madrid
1929/30 - Espanyol
1940/41 - Atlético de Madrid
1941/42 - Valencia
1997/98 - Salamanca
2023/24 - GIRONA
Surprising. ???? pic.twitter.com/7CIFc5rtqd
Выучила ли урок "Жирона"? Если так, то заиграет компактнее, жестче, прибавит в концентрации. "Вильярреал" стилистически похож на команду Мичела, но она все же эффективнее (75 голов), сильна на своем поле (только 1 поражение от "Реала") и у нее травмирован только неосновной Стуани.
Новости "Вильярреала"
"Желтая субмарина" провалила первый круг Ла Лиги, но после назначения Марселино и январских трансферов команда ожила. В последних 5 матчах у нее 10 очков.
"Вильярреал" понимает, что в случае осечки уже не попадет в еврокубки, поэтому будет атаковать. У него 5-е лучшее нападение лиги (59 голов), он это умеет. Александр Серлот забил в Примере 19 мячей — лишь на гол меньше, чем у нашего Артема Довбика. Кроме того, они оба в отменной форме — у украинца 7 голов в 10 последних турах, у норвежца — 8.
Проблемы "Вильярреала"? Защита. Он сыграл насухо лишь 2 раза с начала марта, а всего пропустил аж 60 голов. Это уровень команд из зоны вылета. При этом большинство оборонительных провалов у "Подводников" происходили именно на чужих полях — например, на "Велодроме", где их унизил не самый сильный "Марсель" (4:0).
"Жирона" - "Вильярреал": статистика личных встреч
В первом круге "Жирона" нервно, но справедливо одолела "Вильярреал" благодаря голам Довбика и Эрика Гарсии — 2:1.
При этом ранее "Подводники" выиграли у каталонцев 5 матчей подряд в чемпионате и Кубке; из них 4 — минимально.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Вильярреала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Жироны", как уже говорилось, травмирован только Стуани.
У "Вильярреала" все сложнее — среди прочих под вопросом на матч основные игроки Альберто Морено, Жерар Морено, Альфонсо Педраса. Ну, и Ереми Пино пропускает почти весь сезон.
"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес, Гутьеррес — Мартин, Эррера, Алейш Гарсия — Савио, Довбик, Порту
"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Куэнка, Москера — Ахомаш, Комесанья, Парехо, Баэна — Серлот, Гедеш
"Жирона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол
Обе команды прекрасно атакуют и не умеют защищаться. Наша ставка — на ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.
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