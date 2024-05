Жирона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024

"Жирона", которая уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, примет "Вильярреал", который еще надеется попасть хотя бы в Лигу конференций.

Чего ждать от этого матча? Ошибок в обороне и красивых атак. Обе команды в этом сильны, чему доказательство — бомбардирская гонка, где лидируют их нападающие, Артем Довбик и Александр Серлот.

"Жирона" решила свою главную задачу еще неделю назад в дерби с "Барсой" (4:2). Естественно, были празднования, громкие слова — еще бы, первая ЛЧ в истории клуба.

Ну, и раз цель достигнута, за что играть? На поле "Алавеса" каталонцы уже не стремились победить любой ценой, а хотели повеселить себя и фанов. Как итог — упустили 3-4 верных шанса из-за пижонства и пропустили на последней минуте (2:2). И это, на секунду, "Алавес". Если сыграть в таком ключе с "Вильярреалом" - будет больнее.

4 - Teams to score 4+ goals against Barcelona in the two games in single campaign in @LaLigaEN history:



1929/30 - Real Madrid

1929/30 - Espanyol

1940/41 - Atlético de Madrid

1941/42 - Valencia

1997/98 - Salamanca

2023/24 - GIRONA



Surprising. ???? pic.twitter.com/7CIFc5rtqd