Альмерия — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.05.2024

"Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.

С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Альмерія - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 36-й тур

16 мая. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Альмерии"

"Альмерия" выиграла только 2 матча в текущей Ла Лиге, и это заявка на антирекорд.

Как так вышло? Отсутствие обороны. 70 пропущенных голов в 35 турах, и никакой тенденции к прогрессу нет. В последних 5 турах "Альмерия" пропустила дежурные 10 раз, в том числе трижды — в минувшем туре против "Бетиса" (2:3).

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Светлое пятно в команде Пепе Меля — ее атака. 35 забитых — это больше, чем у пяти команд Ла Лиги. Да что там — у "Валенсии", идущей на 8-й строчке, лишь 37 забитых голов. Кроме того, "Альмерия" не так плоха дома, где свела вничью 6 из 10 последних матчей. Но отсутствие обороны все равно перевешивает старания Баптистао, Лосано и фанатов.

Новости "Барселоны"

Каталонцы провалили сезон, это уже факт. Шансов на победу в Ла Лиге де-факто не было с декабря; из Кубка вылетели от Бильбао, из Лиги чемпионов — с треском от "ПСЖ".

Что остается Хави? Только растить молодежь в расчете, что в новом сезоне она сможет бросить вызов "Реалу". Пока это не так, хотя Ямаль, Кубарси, Фермин заслужили доброе слово. В текущей Ла Лиге они лишь дважды проиграли на чужих полях - "Реалу" (2:3) и "Жироне" (2:4). Кроме того, у "Барсы" третья лучшая атака лиги (72 гола).

193 - Ilkay Gündogan has been involved in 193 open-play shot-ending sequences in @LaLigaEN 2023/24, more than any other player in the competition this season.



Engine. pic.twitter.com/m2qa6AQfpt — OptaJose (@OptaJose) May 13, 2024

В прошлом туре каталонцы всухую обыграли "Реал Сосьедад" (2:0), показав, что апрельские поражения их не добили. Команда жива и конкурентоспособна на своем уровне. Просто показав свой футбол на поле "Альмерии", "Барса" вправе рассчитывать даже на разгром.

"Альмерия" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" очень нервно победила "Альмерию" благодаря геройству Серхи Роберто — 3:2.

При этом в прошлом, чемпионском для каталонцев сезоне все было еще хуже, и на поле "Ла Униона" команда Хави уступила 0:1.

Последние матчи "Альмерии"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" вне игры все те же — Гави, Бальде и Френки де Йонг.

У "Альмерии" точно не сыграют травмированный защитник Радованович и дисквалифицированный вингер Рамазани.

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Чуми, Эдгар Гонсалес, Ланга — Робертоне, Лопи, Виера — Баптистао, Лосано, Ромеро

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Роберто, Гюндоган, Педри — Ямаль, Левандовский, Феликс

"Альмерия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Альмерия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Поверим в атаку южан и их в целом нормальную домашнюю форму, поставив на "обе забьют". Этот вариант букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,55 и выше.