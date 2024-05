Альмерия — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.05.2024

"Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.

С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.

"Альмерия" выиграла только 2 матча в текущей Ла Лиге, и это заявка на антирекорд.

Как так вышло? Отсутствие обороны. 70 пропущенных голов в 35 турах, и никакой тенденции к прогрессу нет. В последних 5 турах "Альмерия" пропустила дежурные 10 раз, в том числе трижды — в минувшем туре против "Бетиса" (2:3).

Светлое пятно в команде Пепе Меля — ее атака. 35 забитых — это больше, чем у пяти команд Ла Лиги. Да что там — у "Валенсии", идущей на 8-й строчке, лишь 37 забитых голов. Кроме того, "Альмерия" не так плоха дома, где свела вничью 6 из 10 последних матчей. Но отсутствие обороны все равно перевешивает старания Баптистао, Лосано и фанатов.

Каталонцы провалили сезон, это уже факт. Шансов на победу в Ла Лиге де-факто не было с декабря; из Кубка вылетели от Бильбао, из Лиги чемпионов — с треском от "ПСЖ".

Что остается Хави? Только растить молодежь в расчете, что в новом сезоне она сможет бросить вызов "Реалу". Пока это не так, хотя Ямаль, Кубарси, Фермин заслужили доброе слово. В текущей Ла Лиге они лишь дважды проиграли на чужих полях - "Реалу" (2:3) и "Жироне" (2:4). Кроме того, у "Барсы" третья лучшая атака лиги (72 гола).

