Барселона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024

"Барселона" почти гарантировала себе итоговое второе место, а "Райо Вальекано" практически обеспечил сохранение прописки в элите. Такова фабула матча.

Кроме того, на волоске повисла судьба Хави. Он снова рассорился с Лапортой и, кажется, это отставка. Или нет? Покажет ли команда желание, чтоб укрепить позиции тренера? Вот это завтра интереснее всего.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Примера. 37-й тур

19 мая. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 20:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Новости "Барселоны"

Главное событие недели в "Барсе" - новый скандал вокруг Хави. Тренер "Барсы" прямо заявил, что его клуб слабее "Реала", а еще наехал на боссов за "ненужный" трансфер Роке.

Итог ожидаем — Хави снова хотят уволить. Не клуб, а Санта-Барбара какая-то. Уже на фоне нее "Барса" сыграла плохо, но победила "Альмерию" 2:0, ведь та не забивала даже с пяти метров. Улучшится ли игра на "Монжуике"? Думается, да. У "Барсы" есть скамейка, а "Райо" будет уставшим после мидуика. Да и трибуны помогут.

7 - Three #Barcelona players under 20 have provided an assist in @LaLigaEn this season (4 by Lamine Yamal, 2 by Héctor Fort and 1 by Gavi). No team in Europe's top 5 leagues has seen as many assists from players that age this term (6 from Man. United). Light. pic.twitter.com/OMZQRXfk1Y — OptaJose (@OptaJose) May 16, 2024

В текущей Ла Лиге каталонцы трижды проиграли дома - "Реалу", "Жироне" и "Вильярреалу". Последнее поражение было еще 27 января. Да, защита хромает — 43 пропущенных в 36 турах. Но, если говорить в целом, команда в неплохой форме.

Новости "Райо Вальекано"

"Райо" свою главную победу одержал на неделе, когда в меньшинстве после удаления Трехо на 5-й минуте одолел "Гранаду" 2:1.

Конечно, это не делает "Молний" сильной командой — просто соперник был мертвым, а сам "Райо" понимал, что победа на 99% обеспечит ему сохранение прописки, что и произошло. Да, "Кадис" еще может догнать мадридцев по очкам, но его разница голов -24, а у "Райо" - 15. За два тура такое не отыграть.

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Тем более, кто сказал, что мадридцы проиграют на "Монжуике"? "Райо" уже довольно долго удаются матчи с "Барсой". Также эта команда — одна из немногих в Ла Лиге умельцев парковать качественный, надежный "автобус".

"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В этом главная надежда "Молний". Они не проигрывают "Барсе" вот уже 5 матчей подряд — с 27 января 2021-го.

В том числе в первом круге текущего чемпионата "Райо" сдержал тогда еще чемпиона — 1:1.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" продолжают лечение давно выбывшие Гави, Бальде и Френки. Кроме того, есть проблемы со здоровьем у Араухо, он под вопросом.

У "Райо" же пропустит игру только ветеран Оскар Трехо — из-за удаления в прошлом туре.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, Фермин Лопес — Рафинья, Левандовский, Феликс

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Эспино — Унаи Лопес, Валентин — Паласон, Альваро Гарсия, де Фрутос — Фалькао

"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

"Барса" проваливается часто и в прошлых двух турах не пропустила только по причине дичайших промахов соперников в простых ситуациях. А тут еще и хронический неудобный "Райо"...

Наша ставка — на то, что "Молнии" хотя бы раз забьют. БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,8 и выше.