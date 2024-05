Барселона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024

"Барселона" почти гарантировала себе итоговое второе место, а "Райо Вальекано" практически обеспечил сохранение прописки в элите. Такова фабула матча.

Кроме того, на волоске повисла судьба Хави. Он снова рассорился с Лапортой и, кажется, это отставка. Или нет? Покажет ли команда желание, чтоб укрепить позиции тренера? Вот это завтра интереснее всего.

Главное событие недели в "Барсе" - новый скандал вокруг Хави. Тренер "Барсы" прямо заявил, что его клуб слабее "Реала", а еще наехал на боссов за "ненужный" трансфер Роке.

Итог ожидаем — Хави снова хотят уволить. Не клуб, а Санта-Барбара какая-то. Уже на фоне нее "Барса" сыграла плохо, но победила "Альмерию" 2:0, ведь та не забивала даже с пяти метров. Улучшится ли игра на "Монжуике"? Думается, да. У "Барсы" есть скамейка, а "Райо" будет уставшим после мидуика. Да и трибуны помогут.

7 - Three #Barcelona players under 20 have provided an assist in @LaLigaEn this season (4 by Lamine Yamal, 2 by Héctor Fort and 1 by Gavi). No team in Europe's top 5 leagues has seen as many assists from players that age this term (6 from Man. United). Light. pic.twitter.com/OMZQRXfk1Y