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Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024

Испания

Яремчук против Довбика и Цыганкова

Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия” уже потеряла шансы попасть в еврокубки и играет сугубо за престиж. "Жирона" в случае поражения может потерять третью строчку и переместиться на четвертую, хотя это тоже зона ЛЧ.

Почему этот матч надо обязательно смотреть? Забудьте про таблицу. Главное для нас — в деле Яремчук, Довбик и Цыганков. Кто-то из них обязательно себя покажет, вот увидите.

Содержание

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Примера. 37-й тур
19 мая. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 20:00 "Жирона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Валенсии"

"Валенсия" сделала шаг вперед после 16-го места в прошлом сезоне, но качества игры не хватило для еврокубков. Рубен Бараха научил команду биться, но когда надо сыграть тоньше — беда.

У себя на "Месталье" "Валенсия" очень боевита и набрала 30 очков, не проиграв "Реалу" (2:2) и "Барселоне" (1:1). "Атлетико" же и подавно был уничтожен — 3:0. "Жирону" не ждет легкий вечер даже с учетом утраты "Лос Чес" турнирной мотивации.

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Главная проблема "Валенсии" - травмы лидера центра поля Пепелу и лучшего бомбардира Уго Дуро. Врачи пытаются поставить обоих на ноги, но шансы малы. Менять Дуро будет Роман Яремчук, но это неравноценная замена. В позапрошлом туре украинец даже с линии вратарского не попал, да и в целом по сезону он дает результат в одном матче из пяти.

Новости "Жироны"

"Жирона" после победы в дерби с "Барсой" (4:2) вышла на 2-е место в таблице, но затем набрала 1 очко в матчах с "Алавесом" (2:2) и "Вильярреалом" (0:1), и теперь может стать 4-й.

Мини-кризис жиронцев понятен — они добились, чего хотели; они вышли в ЛЧ. Вполне вероятно, что играть там будет уже новый состав, а этих летом раскупят топ-клубы. Собраться в такой ситуации непросто. Тем более, "Жирона" на выезде слабее, чем дома — в 2024 году у них 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений на чужих полях.

Касательно наших, то у Цыганкова только один ассист с начала апреля, а вот Довбик на ходу и забил на этом отрезке 4 гола. На него, а еще на отменную форму Кристиана Порту главные надежды Мичела на "Месталье".

"Валенсия" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" победила "Валенсию" 2:1 благодаря героическому выходу на замену Кристиана Стуани.

При этом в прошлом сезоне команды обменялись домашними успехами, и на "Месталье" "Лос Чес" победили 1:0 с голом Карлоса Солера.

Последние матчи "Валенсии"

Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024 - изображение 4

Последние матчи "Жироны"

Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Валенсии", как уже говорилось, главные потери — Дуро и Пепелу. Кроме того, лечатся Фран Перес, Муктар Диахаби и Хесус Васкес.

У "Жироны" отмечаем давнюю травму Стуани и проблемы с формой Яна Коуто, которые ударят по качеству правого фланга каталонцев.

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье — Канос, Гильямон, Алмейда, Герра — Диего Лопес, Яремчук

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Порту, Мартин, Савио — Довбик

"Валенсия" - "Жирона": ставки и коэффициенты

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3,55
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"Валенсия" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая выступления "Жироны" на чужих полях в этом году, а также умение "Валенсии" давать бой на "Месталье" всем без исключения грандам, поставим на то, что команда Рубена Барахи не проиграет.

Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 и выше.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2024 в 17:43
ЖИРОНА может опустится на 4 место
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.05.2024 в 17:43
ЖИРОНА может опустится на 4 место
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