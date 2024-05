Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024

"Валенсия” уже потеряла шансы попасть в еврокубки и играет сугубо за престиж. "Жирона" в случае поражения может потерять третью строчку и переместиться на четвертую, хотя это тоже зона ЛЧ.

Почему этот матч надо обязательно смотреть? Забудьте про таблицу. Главное для нас — в деле Яремчук, Довбик и Цыганков. Кто-то из них обязательно себя покажет, вот увидите.

"Валенсия" сделала шаг вперед после 16-го места в прошлом сезоне, но качества игры не хватило для еврокубков. Рубен Бараха научил команду биться, но когда надо сыграть тоньше — беда.

У себя на "Месталье" "Валенсия" очень боевита и набрала 30 очков, не проиграв "Реалу" (2:2) и "Барселоне" (1:1). "Атлетико" же и подавно был уничтожен — 3:0. "Жирону" не ждет легкий вечер даже с учетом утраты "Лос Чес" турнирной мотивации.

Главная проблема "Валенсии" - травмы лидера центра поля Пепелу и лучшего бомбардира Уго Дуро. Врачи пытаются поставить обоих на ноги, но шансы малы. Менять Дуро будет Роман Яремчук, но это неравноценная замена. В позапрошлом туре украинец даже с линии вратарского не попал, да и в целом по сезону он дает результат в одном матче из пяти.

"Жирона" после победы в дерби с "Барсой" (4:2) вышла на 2-е место в таблице, но затем набрала 1 очко в матчах с "Алавесом" (2:2) и "Вильярреалом" (0:1), и теперь может стать 4-й.

Мини-кризис жиронцев понятен — они добились, чего хотели; они вышли в ЛЧ. Вполне вероятно, что играть там будет уже новый состав, а этих летом раскупят топ-клубы. Собраться в такой ситуации непросто. Тем более, "Жирона" на выезде слабее, чем дома — в 2024 году у них 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений на чужих полях.

14 - @GironaFC_Engl is the 14th @LaLigaEN team to qualify for the European Cup/Champions League and the second Catalan side to achieve that after Barcelona. Historic. ???????? pic.twitter.com/A3qdgO4oYc