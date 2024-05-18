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Валенсия — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024
Яремчук против Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Валенсия” уже потеряла шансы попасть в еврокубки и играет сугубо за престиж. "Жирона" в случае поражения может потерять третью строчку и переместиться на четвертую, хотя это тоже зона ЛЧ.
Почему этот матч надо обязательно смотреть? Забудьте про таблицу. Главное для нас — в деле Яремчук, Довбик и Цыганков. Кто-то из них обязательно себя покажет, вот увидите.
Дивіться матч Прімери Валенсія - Жирона
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Примера. 37-й тур
19 мая. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 20:00 "Жирона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Валенсии"
"Валенсия" сделала шаг вперед после 16-го места в прошлом сезоне, но качества игры не хватило для еврокубков. Рубен Бараха научил команду биться, но когда надо сыграть тоньше — беда.
У себя на "Месталье" "Валенсия" очень боевита и набрала 30 очков, не проиграв "Реалу" (2:2) и "Барселоне" (1:1). "Атлетико" же и подавно был уничтожен — 3:0. "Жирону" не ждет легкий вечер даже с учетом утраты "Лос Чес" турнирной мотивации.
Главная проблема "Валенсии" - травмы лидера центра поля Пепелу и лучшего бомбардира Уго Дуро. Врачи пытаются поставить обоих на ноги, но шансы малы. Менять Дуро будет Роман Яремчук, но это неравноценная замена. В позапрошлом туре украинец даже с линии вратарского не попал, да и в целом по сезону он дает результат в одном матче из пяти.
Новости "Жироны"
"Жирона" после победы в дерби с "Барсой" (4:2) вышла на 2-е место в таблице, но затем набрала 1 очко в матчах с "Алавесом" (2:2) и "Вильярреалом" (0:1), и теперь может стать 4-й.
Мини-кризис жиронцев понятен — они добились, чего хотели; они вышли в ЛЧ. Вполне вероятно, что играть там будет уже новый состав, а этих летом раскупят топ-клубы. Собраться в такой ситуации непросто. Тем более, "Жирона" на выезде слабее, чем дома — в 2024 году у них 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений на чужих полях.
14 - @GironaFC_Engl is the 14th @LaLigaEN team to qualify for the European Cup/Champions League and the second Catalan side to achieve that after Barcelona. Historic. ???????? pic.twitter.com/A3qdgO4oYc— OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024
Касательно наших, то у Цыганкова только один ассист с начала апреля, а вот Довбик на ходу и забил на этом отрезке 4 гола. На него, а еще на отменную форму Кристиана Порту главные надежды Мичела на "Месталье".
"Валенсия" - "Жирона": статистика личных встреч
В первом круге "Жирона" победила "Валенсию" 2:1 благодаря героическому выходу на замену Кристиана Стуани.
При этом в прошлом сезоне команды обменялись домашними успехами, и на "Месталье" "Лос Чес" победили 1:0 с голом Карлоса Солера.
Последние матчи "Валенсии"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Валенсии", как уже говорилось, главные потери — Дуро и Пепелу. Кроме того, лечатся Фран Перес, Муктар Диахаби и Хесус Васкес.
У "Жироны" отмечаем давнюю травму Стуани и проблемы с формой Яна Коуто, которые ударят по качеству правого фланга каталонцев.
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье — Канос, Гильямон, Алмейда, Герра — Диего Лопес, Яремчук
"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Порту, Мартин, Савио — Довбик
"Валенсия" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Валенсия" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Учитывая выступления "Жироны" на чужих полях в этом году, а также умение "Валенсии" давать бой на "Месталье" всем без исключения грандам, поставим на то, что команда Рубена Барахи не проиграет.
Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 и выше.
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