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Вильярреал — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.05.2024
Шанс для одних, повинность для других
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
"Реал" оформил чемпионство еще 4 мая, и с тех пор его главная задача — поддержать форму, не получив травм. "Вильярреал" же надеется в последний момент выгрызть место в еврокубках.
Противостояние класса и желания — вот что нас ожидает на "Мадригале". Ну, и Андрей Лунин на воротах — вполне себе событие с учетом возвращения Тибо Куртуа.
- Новости "Вильярреала"
- Новости "Реала"
- "Вильярреал" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Вильярреала"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Вильярреал" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
- "Вильярреал" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Вільярреал - Реал Мадрид
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Примера. 37-й тур
19 мая. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 20:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" отстает от 7-го еврокубкового места на 5 очков, и это много. Но у "Бетиса" сломал ногу Иско, и впридачу сложнейший календарь - "Сосьедад" дома и выезд на "Бернабеу" в оставшихся турах.
Конечно, команда Марселино понимает, что шансы есть. Да, "Реал" проиграл в Ла Лиге только "Атлетико" еще осенью 2023-го, но он уже отбегал два матча на этой неделе, причем последний — основой. На "Мадригале" "Сливочные" в целях безопасности почти наверняка сыграют резервом.
Между тем "Вильярреал" на ходу. Он проиграл только 1 из 9 последних домашних матчей и выиграл в 4 из 5 последних туров. Марселино нашел ключ к победам — оборона в прошлом туре сдержала даже "Жирону". Также сияют лучший ассистент лиги Алекс Баэна (13) и второй лучший бомбардир Александр Серлот (19).
Новости "Реала"
А что Мадрид? Он монументален. Даже резерв уверен в себе настолько, что обыгрывал "Сосьедад" (1:0) и уничтожал "Гранаду" (4:0).
О силе этого "Реала" еще будут писать статьи и даже книги. В этом сезоне команда Карло Анчелотти забила наибольше (83) и пропустила наименьше (22) в Ла Лиге. Кроме того, Мадрид уже повторил свою рекордную беспроигрышную серию в чемпионате — 30 матчей. Еще один — и достижение "пятерки Бутрахеньо" будет побито.
Ce but de Brahim Diaz ???? Villarreal au match aller ????????— Madridistas Del Mundo (@MadridistasDM) May 18, 2024
pic.twitter.com/07tLtrza9l
Получится ли? Прежде всего, "Вильярреалу" стоит остерегать блестящего дриблера Браима Диаса и реализации юного Арды Гюлера, забившего весной 4 гола при 3 выходах в старте.
"Вильярреал" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В первом круге, когда "Подводники" переживали кризис, Мадрид не имел с ними проблем — 4:1.
При этом ранее в чемпионате "Вильярреал" хорошо справлялся с "Реалом". В 2021-23 годах "Субмарина" дважды победила "Сливочных", дважды сыграла вничью и ни разу не проиграла.
Последние матчи "Вильярреала"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" ожидаем масштабную ротацию. Помимо нее из-за травм не сыграют Давид Алаба и Орельен Чуамени.
У "Вильярреала" потерь больше, и прежде всего это плеймейкер Баэна — у него перебор карточек. Также дисквалификация у правого бека Фемении, а левый Альфонсо Педраса травмирован.
"Вильярреал": Йоргенсен — Куэнка, Байи, Москера, Альберто Морено — Коклен, Комесанья, Парехо, Ахомаш — Жерар Морено, Серлот
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Начо, Фран Гарсия — Себальос, Камавинга, Модрич — Гюлер — Браим Диас, Хоселу
"Вильярреал" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Вильярреал" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Подводники" будут очень стараться, но без Баэны им играть трудно. Вдобавок Мадриду в этом сезоне еще и нереально везет — он поставил на поток победы в равных матчах.
Отсюда и наша ставка — на "Реал" с форой 0. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.
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