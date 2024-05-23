Жирона — Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2024

Исторический сезон "Жироны" подходит к концу. Команда Мичела уже гарантировала себе рекордное третье место, но одна задача у нее таки осталась — конечно, речь об Артеме Довбике и бомбардирской гонке.

Сейчас украинец на 2 гола отстает от Александра Серлота из "Вильярреала", но у того сложный выезд в Памплону, а вот у "Жироны" матч с безнадежным аутсайдером, и в этом кроется шанс.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Гранада Смотреть трансляцию

Примера. 38-й тур

24 мая. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Гранада"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

Вне сомнений, "Жирона" провела исторический сезон. Да, в концовке чуть подсели, пропустили вперед "Барсу", но и третье место для столь маленького клуба — чудо.

У "Жироны" вторая лучшая атака чемпионата (78 голов), и хотя она многовато пропускает (46), команда Мичела дома проиграла только дважды - "Реалу" (0:3) и "Вильярреалу" (0:1). Даже у "Барсы" домашних осечек больше. Ко всему, "Жирона" подходит к "Гранаде" после легких 3:1 в Валенсии — то есть, команда все еще в отличной форме.

DOVBYK:

-26años

-21 Goles

-Rapado militar

-1,95

- En cualquier momento se va a la Guerra en Ucrania

- 40M de cláusula

Hay que ficharle como sea, marcará una época en el Atleti pic.twitter.com/Mqa5tQtnKa — AtletionTop (@AtletiOnTop) May 22, 2024

Мичел на пресс-конференции не скрывал, что у Довбика наибольше мотивации — само собой, команда будет играть на Артема. Впрочем, есть и еще один сентиментальный момент — уже летом этот состав почти наверняка разберут. Цыганкова, Довбика, Савиньо, Алейша, Гутьерреса вовсю торгуют гранды, да и тренер Мичел на слуху. Вероятно, это последний матч "лучшей в истории" "Жироны".

Новости "Гранады"

"Гранада" тоже не так давно имела лучшую в истории клуба команду — в Лиге Европы-2020/21 она дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

Сейчас в это сложно поверить. В текущей Ла Лиге "Насриды" - единственная команда, не выигравшая ни единого матча на чужих полях. У них сносная атака (38 голов), но совершенно кошмарная оборона (72). Лишь в апреле команде Хосе Рамона Сандоваля удалось чуть-чуть ее наладить и набрать 7 очков в 3 турах, но затем снова пошли поражения.

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В прошлых двух турах "Гранада" выбросила белый флаг с "Райо" (1:2) и "Сельтой" (1:2), причем в первом случае не помогли даже 85 минут в большинстве. Думаете, у "Насридов" есть шансы на "Монтиливи"? Сейчас в это не верят даже их собственные фаны.

"Жирона" - "Гранада": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" комфортно одолела "Гранаду" в гостях 4:2 — у Цыганкова был гол, а у Довбика ассист.

Ну, а до этого команды встречались аж в Сегунде-2010/11, и тогда обменялись домашними победами. Из интересного — в тех матчах за "Гранаду" играл Луис Муриэль, делавший первые шаги после переезда в Европу.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Гранады"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" есть сомнения насчет готовности Мигеля Гутьерреса и Яна Коуто — сообщается, что по ним решение будет принято перед игрой.

У "Гранады" список проблемных исполнителей длиннее — тут центрбеки Торренте и Микель, вратарь Баталья, вингер Юзвяк, форвард Узуни.

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Блинд — Алейш Гарсия, Эррера — Цыганков, Мартин, Савиньо — Довбик

"Гранада": Марк Мартинес — Мендес, Рубио, Пянтковский, Нева — Гумбау, Вильяр, Серхио Руис — Пеллистри, Бойе, Роделас

"Жирона" - "Гранада": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Гранада": прогноз от UA-Футбол

"Жироне" нужны голы для Довбика, а "Гранаде" не нужно ничего, и вдобавок она даже при желании безнадежна на чужих полях.

Наша ставка — на победу каталонцев с форой (-2,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 2,4 и выше.