Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.05.2024

Новый чемпион Испании "Реал" в последнем туре примет седьмую команду сезона - "Бетис".

Турнирной мотивации у команд не осталось, и для Мадрида главными становятся две вещи — избежать травм в преддверии финала ЛЧ и красиво проводить на пенсию Тони Крооса, который завершит карьеру после Евро-2024.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Бетіс Смотреть трансляцию

Примера. 38-й тур

25 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости "Реала"

Решение Крооса повесить бутсы на гвоздь удивило, если не шокировало — в свои 34 года Тони все еще доминирует в полузащите. Без него "Реал" бы не выдал настолько выдающийся сезон.

Команда Карло Анчелотти проиграла только 2 матча во всех турнирах, последний — более 4 месяцев назад. В Ла Лиге единственное поражение датировано сентябрем 2023-го — это означает рекордные для клуба 31 тур без фиаско. У Мадрида лучшая атака (87 голов) и лучшая оборона (26) Испании, и даже после досрочного чемпионства они непременно забивали по 4 гола в каждом из матчей.

1 - Since his arrival to @RealMadriden ⚪️⚪️ in the 2014/15 campaign, no midfielder in Europe's top five leagues (min. 30 games played), has a better passing accuracy (93.7%) than @ToniKroos ???????? and he is the 5th with the most assists (92) in all competitions. Legend. pic.twitter.com/BZgtQ3zsg0 — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2024

Как будет с "Бетисом"? Показательное выступление, а как иначе? Быть может, заработают пенальти и дадут пробить Кроосу. И уж точно никто не будет лезть до конца в каждый стык, ведь через неделю финал Лиги чемпионов с "Боруссией", и это намного важнее.

Новости "Бетиса"

Если "Реал" шел по дистанции поразительно ровно, то "Бетис" шатало из стороны в сторону. В марте команда набрала 0 очков из 12, и Мануэль Пеллегрини даже был на грани отставки. Но что было дальше? 6 матчей без поражений.

В итоге зелено-полосатые завоевали 7-е место — и для них это 4-й подряд выход в еврокубки. Вовсе неплохо, хотя многие игроки и деградировали. Хуанми и Борху пришлось отдавать в аренды, Карвалью почти не играет, Фекир не бежит. Можно сказать, всех в еврокубки затащил Иско, но и он в конце сломался и в гипсе.

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Крайне сложная работа предстоит директорам "Бетиса" летом — надо и балласт сплавить, и новых игроков набрать, и в потолок Ла Лиги при этом вписаться. Матч с "Реалом"? Чистая формальность, где главное банально не опозориться, не более того.

"Реал Мадрид" - "Бетис": статистика личных встреч

"Бетис" - одна из немногих команд, которой удалось остановить "Реал" в этом сезоне. В декабре на "Бенито Вильямарин" были зафиксированы боевые 1:1.

Также у зелено-полосатых хватает успехов и на поле "Реала" - в последних 6 матчах в столице они проиграли только раз, штампуя ничьи 0:0.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры травмированные Давид Алаба и Орельен Чуамени, тут без сюрпризов.

У "Бетиса" помимо уже упомянутого Иско лечатся Вильям Карвалью, Герман Песселья, Марк Бартра, Чими Авила, Седрик Бакамбу.

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Бетис": Браво — Руибаль, Сократис, Рияд, Миранда — Рока, Кардосо — Абде, Фекир, Айосе Перес — Виллиан Жозе

"Реал Мадрид" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне на своем поле "Реал" играет мощно, а после досрочного оформления титула — еще и чрезвычайно результативно. Почему ему сбавлять обороты, когда надо красиво проводить легенду?

Наша ставка — на индивидуальный тотал "Сливочных" больше 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.