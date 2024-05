Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.05.2024

Новый чемпион Испании "Реал" в последнем туре примет седьмую команду сезона - "Бетис".

Турнирной мотивации у команд не осталось, и для Мадрида главными становятся две вещи — избежать травм в преддверии финала ЛЧ и красиво проводить на пенсию Тони Крооса, который завершит карьеру после Евро-2024.

Решение Крооса повесить бутсы на гвоздь удивило, если не шокировало — в свои 34 года Тони все еще доминирует в полузащите. Без него "Реал" бы не выдал настолько выдающийся сезон.

Команда Карло Анчелотти проиграла только 2 матча во всех турнирах, последний — более 4 месяцев назад. В Ла Лиге единственное поражение датировано сентябрем 2023-го — это означает рекордные для клуба 31 тур без фиаско. У Мадрида лучшая атака (87 голов) и лучшая оборона (26) Испании, и даже после досрочного чемпионства они непременно забивали по 4 гола в каждом из матчей.

1 - Since his arrival to @RealMadriden ⚪️⚪️ in the 2014/15 campaign, no midfielder in Europe's top five leagues (min. 30 games played), has a better passing accuracy (93.7%) than @ToniKroos ???????? and he is the 5th with the most assists (92) in all competitions. Legend. pic.twitter.com/BZgtQ3zsg0