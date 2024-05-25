Севилья — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.05.2024

"Барселона" в последнем туре Ла Лиги-2023/24 едет в Севилью после второго объявления об увольнении Хави. На сей раз окончательного.

Внутренние конфликты разъедают каталонцев, но, думается, команда попытается красиво проститься с тренером, принесшим ей золото-2023. А что "Севилья"? Она закончит сезон в нижней части таблицы, и клубу не до красивых жестов. Летом на него ждет большая работа на рынке.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Севілья - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 38-й тур

26 мая. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Севильи"

"Севилья" впервые за 15-20 лет опустилась в нижнюю часть таблицы. Более того, она играет, как команда из низов Примеры — нету баланса, идей впереди, много хаоса.

Последнее идеально иллюстрирует ситуация с 38-летней легендой "Нервиона" Хесусом Навасом, который сперва объявил об уходе, а лишь затем ему предложили пожизненный контракт. Кажется, никто на "Писхуане" сейчас не отвечает за планирование. Тренер Кике Санчес Флорес помог команде не вылететь, набрав 13 очков из 15 в период с 30 марта по 5 мая, но это все.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

К "Барсе" "Севилья" подходит на фоне серии из трех поражений, и вдобавок половина состава травмирована. Из плюсов — при Флоресе "Нервион" выиграл 4 из 6 домашних встреч. Тем не менее, факт есть факт - "Барса" сейчас сильнее.

Новости "Барселоны"

Хотя, конечно, и каталонцы далеки от своего лучшего состояния. В текущем сезоне команда набрала уже 82 очка и забила 77 голов — вроде бы неплохо. Но вот 43 пропущенных — это беда.

У Хави не было идей, как ее решить с имеющимися игроками, и он психовал, за что президент Лапорта его и уволил. Матч на "Писхуане" был прощальным для Эрнандеса во главе "Барсы". Уже известно, что новым тренером станет Ганси Флик, ранее приведший "Баварию" к триумфу в ЛЧ.

50 - With 16 years and 311 days, Lamine Yamal plays his 50th match for @FCBarcelona in all competitions (G49 W31 D8 L10, seven goals and six assists). Figure. pic.twitter.com/K5RKmsOn2n — OptaJose (@OptaJose) May 19, 2024

Чего ждать от каталонцев завтра? Качества игры выше среднего — вот чего. Команда Хави выиграла 4 из 5 последних матчей, причем три последних — после травмы Араухо — всухую. Хотя тренер и не верит в состав, он сохраняет над ним контроль — такой вот парадокс, и ничего хорошего для "Севильи" в нем нет.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барселона" выиграла все четыре последних матча против "Севильи" всухую — в том числе, и в первом круге этого сезона (1:0).

Последняя победа "Нервиона" над "Блауграной" случалась в Кубке короля 10 февраля 2021-го (2:0), а в Ла Лиге — и подавно 3 октября 2015-го (2:1). Удобный соперник.

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры давно только трое — Бальде, Гави и Френки. Араухо был под вопросом, но вроде уже в порядке.

У "Севильи" список травмированных длиннее — Оливер, Ромеро, Соу, Ламела и Гудель не сыграют точно, а Сусо и Хесус Навас под большим вопросом.

"Севилья": Нюланд — Салас, Рамос, Баде — Хуанлу, Сумаре, Агуме, Акунья — Окампос, Эн-Несири, Лукебакио

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Фермин Лопес, Кристенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Удобный соперник, хорошая форма, возможность красиво попрощаться с тренером — честно, мы не видим аргументов против "Барсы".

Ставки на ее победу БК принимают с коэффициентами от 1,85 и выше.