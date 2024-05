Севилья — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.05.2024

"Барселона" в последнем туре Ла Лиги-2023/24 едет в Севилью после второго объявления об увольнении Хави. На сей раз окончательного.

Внутренние конфликты разъедают каталонцев, но, думается, команда попытается красиво проститься с тренером, принесшим ей золото-2023. А что "Севилья"? Она закончит сезон в нижней части таблицы, и клубу не до красивых жестов. Летом на него ждет большая работа на рынке.

"Севилья" впервые за 15-20 лет опустилась в нижнюю часть таблицы. Более того, она играет, как команда из низов Примеры — нету баланса, идей впереди, много хаоса.

Последнее идеально иллюстрирует ситуация с 38-летней легендой "Нервиона" Хесусом Навасом, который сперва объявил об уходе, а лишь затем ему предложили пожизненный контракт. Кажется, никто на "Писхуане" сейчас не отвечает за планирование. Тренер Кике Санчес Флорес помог команде не вылететь, набрав 13 очков из 15 в период с 30 марта по 5 мая, но это все.

К "Барсе" "Севилья" подходит на фоне серии из трех поражений, и вдобавок половина состава травмирована. Из плюсов — при Флоресе "Нервион" выиграл 4 из 6 домашних встреч. Тем не менее, факт есть факт - "Барса" сейчас сильнее.

Хотя, конечно, и каталонцы далеки от своего лучшего состояния. В текущем сезоне команда набрала уже 82 очка и забила 77 голов — вроде бы неплохо. Но вот 43 пропущенных — это беда.

У Хави не было идей, как ее решить с имеющимися игроками, и он психовал, за что президент Лапорта его и уволил. Матч на "Писхуане" был прощальным для Эрнандеса во главе "Барсы". Уже известно, что новым тренером станет Ганси Флик, ранее приведший "Баварию" к триумфу в ЛЧ.

50 - With 16 years and 311 days, Lamine Yamal plays his 50th match for @FCBarcelona in all competitions (G49 W31 D8 L10, seven goals and six assists). Figure. pic.twitter.com/K5RKmsOn2n