Бетис — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2024

Подняться на вершину проще, чем на ней удержаться — в этом сезоне избитую истину будет постигать "Жирона", и начнет она на "Бенито Вильямарин", в гостях у традиционно зубастого "Бетиса".

Сложные времена переживают Вердибланкос в финансовом плане, но Мануэль Пеллегрини все еще тренер, и под рукой у него хватает сильных игроков. То же можно сказать и про "Жирону". Пожалуй, шансы 50 на 50.

"Бетис" занял 7-е место в минувшей Ла Лиге, и это отменный результат для клуба, который летом продал свою главную звезду и чемпиона Европы-2024 Айосе Переса прямому конкуренту - "Вильярреалу". Вот насколько им нужны деньги.

Замену Айосе клуб пока не подписал — как, впрочем, и Гвидо Родригесу. Трансферная кампания Вердибланкос продолжается, и вкупе с травмой Иско это бьет по качеству игры - "Бетис" настроен, но несбалансирован. Поддержка трибун и опыт Пеллегрини — важные факторы, но кому-то же надо воплощать идеи Инженера на поле.

В летних спаррингах получалось так себе. Да, арабов били легко, но уже с "Кадисом" (0:0) и "Байером" (1:1) ничего особенного не показали. Авила, Фекир и Руибаль пока не выглядят тройкой нападения, способной на большие свершения. Этой команде нужен Х-фактор.

Если "Бетис" надеется в новом сезоне удержать свое 7-е место, то у "Жироны" задачка еще серьезнее — не провалиться слишком глубоко, впервые в истории играя на два фронта.

После сенсационного попадания в ТОП-3, каталонцы дебютируют в ЛЧ, но с кем? Ушли Довбик, Алейш Гарсия, Савиньо, Коуто и Эрик Гарсия. Да, кое-кого приобрели, но лишь Крейчи выглядит явным усилением, остальные — нет. По товарищеским матчам это тоже было видно — 1 победа в 7 спаррингах. Причем "МЮ" (0:4) и "Тулузе" (0:4) влетали очень больно.

286 - Yan Couto carried the ball 286 meters per 90 minutes in La Liga last season, only Barcelona's Frenkie De Jong averaged more (303m). Impulse. pic.twitter.com/rSmQXdYURk