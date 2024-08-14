Бетис — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.08.2024

Подняться на вершину проще, чем на ней удержаться — в этом сезоне избитую истину будет постигать "Жирона", и начнет она на "Бенито Вильямарин", в гостях у традиционно зубастого "Бетиса".

Сложные времена переживают Вердибланкос в финансовом плане, но Мануэль Пеллегрини все еще тренер, и под рукой у него хватает сильных игроков. То же можно сказать и про "Жирону". Пожалуй, шансы 50 на 50.

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Примера. 1-й тур

15 августа. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 22:30 "Жирона"

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Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Бетиса"

"Бетис" занял 7-е место в минувшей Ла Лиге, и это отменный результат для клуба, который летом продал свою главную звезду и чемпиона Европы-2024 Айосе Переса прямому конкуренту - "Вильярреалу". Вот насколько им нужны деньги.

Замену Айосе клуб пока не подписал — как, впрочем, и Гвидо Родригесу. Трансферная кампания Вердибланкос продолжается, и вкупе с травмой Иско это бьет по качеству игры - "Бетис" настроен, но несбалансирован. Поддержка трибун и опыт Пеллегрини — важные факторы, но кому-то же надо воплощать идеи Инженера на поле.

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В летних спаррингах получалось так себе. Да, арабов били легко, но уже с "Кадисом" (0:0) и "Байером" (1:1) ничего особенного не показали. Авила, Фекир и Руибаль пока не выглядят тройкой нападения, способной на большие свершения. Этой команде нужен Х-фактор.

Новости "Жироны"

Если "Бетис" надеется в новом сезоне удержать свое 7-е место, то у "Жироны" задачка еще серьезнее — не провалиться слишком глубоко, впервые в истории играя на два фронта.

После сенсационного попадания в ТОП-3, каталонцы дебютируют в ЛЧ, но с кем? Ушли Довбик, Алейш Гарсия, Савиньо, Коуто и Эрик Гарсия. Да, кое-кого приобрели, но лишь Крейчи выглядит явным усилением, остальные — нет. По товарищеским матчам это тоже было видно — 1 победа в 7 спаррингах. Причем "МЮ" (0:4) и "Тулузе" (0:4) влетали очень больно.

286 - Yan Couto carried the ball 286 meters per 90 minutes in La Liga last season, only Barcelona's Frenkie De Jong averaged more (303m). Impulse. pic.twitter.com/rSmQXdYURk — OptaFranz (@OptaFranz) July 31, 2024

Безусловно, Мичел умеет удивлять, но уже на "Вильямарине" будет видна разница между старой и новой "Жиронами". На додачу — травма Цыганкова, которого скорее всего не будет. Сказка каталонцев закончилась — впереди жесткие будни.

"Бетис" - "Жирона": статистика личных встреч

"Жирона" последний раз побеждала на "Бенито Вильямарин" в марте 2010-го еще в рамках Сегунды (1:0).

В прошлом сезоне каталонцы были близки к успеху, но пропустили от Пессельи на последних минутах (1:1). Зато дома на "Монтиливи" торжествовали 3:2 с дублем от Довбика.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Жироны"

Ориентировочные составы

У "Жироны" под большим вопросом Цыганков, у "Бетиса" точно не сыграет Иско.

Ну, и ждем на поле летних новичков — Диего Льоренте, Рикардо Родригеса, Брайана Хиля, Донни ван де Бека.

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Бартра, Рикардо Родригес — Кардосо, Рока — Диао, Фекир, Форнальс — Хуанми

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Ромеу, ван де Бек — Порту, Хиль

"Бетис" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Из увиденного от "Жироны" летом — новый состав Мичела еще слишком сырой для побед.

На данном этапе поставим на Вердибланкос — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 2,4 и выше.