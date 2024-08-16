Валенсия — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.08.2024

“Барселона” и “Валенсия” - два клуба с большими именами, амбициями, но не менее крупными финансовыми проблемами, которые их сильно ограничивают.

В новом сезоне одни попытаются навязать "Реалу" борьбу за титулы, а другие — попасть в еврокубки. Очный матч на старте покажет, как команды готовы к выполнению своих задач.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Валенсія - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 1-й тур

17 августа. Валенсия. “Месталья”

“Валенсия” 22:30 “Барселона”

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Валенсии”

“Валенсия" была классическим середняком в прошлом сезоне. 9-е место, 13 побед, 10 ничьих, 15 поражений.

Изменилась ли команда за лето? Да не особо. Столе Димитриевский пришел, чтобы поменять Гию Мамардашвили, которого торгует "Ливерпуль", но переговоры еще идет. Место Романа Яремчука занял местный воспитанник Рафа Мир. Футбол Рубена Барахи как был простым и физическим, таким и остался.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

При этом хоть "Валенсия" и не имеет качества для ТОП-6, она умеет обыгрывать команды из ТОП-6. В прошлом сезоне "Валенсия" останавливала на "Месталье" и "Барсу", и "Реал", а "Атлетико" вообще громила 3:0. Физическая сила, немного грубости и контратаки — их стиль. Плюс неистовые трибуны "Местальи". Если парням Барахи удастся связать каталонцев борьбой, сенсация снова еще как возможна.

Новости “Барселоны"

Очередное сложное лето переживают каталонцы. Трансферных целей много, но где взять на них средства? Дани Ольмо приехал — и даже это кажется чудом.

Кроме того, "Барса" сменила тренера, и теперь за все отвечает Ханси Флик. В том числе, и за 0:3 в товарищеском Кубке Жоана Гампера, который каталонцы традиционно проводят перед сезоном на глазах у своих фанатов. Это первое фиаско "Барсы" в Кубке с 2012 года.

Monaco ???????????????????? Barcelona in the Trofeu Joan Gamper ???????????? pic.twitter.com/OsJxSRIXku — 433 (@433) August 12, 2024

Этому спаррингу предшествовали три других, которые объединяет один факт - "Барса" постоянно пропускала. 2 от "Ман Сити", 2 от "Милана", 1 от "Реала" - не то, что хочет видеть Флик. Но, как и ранее Хави, ему очень мешает обилие травмы. Френки, Гави, Педри, Фати вне состава; даже ветераны Левандовский и Гюндоган с ушибами — и как тут строить игру? В таких обстоятельствах на "Месталье" от "Барсы" можем увидеть всякое — от яркой победы до унылого поражения.

"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды поделили очки на "Месталье" (1:1), а на "Монжуике" каталонцы победили 4:2.

Последняя победа "Летучих мышей" над каталонцами датирована январем 2020-го — 2:0 с дублем Макси Гомеса.

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

О потерях "Барсы" уже говорили. Добавим только, что Ольмо, Ямаль и Кубарси совсем недавно вернулись к игре, и их состояние, скорее всего, не позволит играть 90 минут.

У "Валенсии" из потерь — капитан Хосе Гайя, а еще вингеры Фран Перес и Серджи Канос. Плюс по Мамардашвили неясно — выпустит ли его Бараха, зная, что грузин уйдет в течение двух недель?

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Тарреха, Васкес — Диего Лопес, Гильямон, Пепелу, Фулькье — Рафа Мир, Дуро

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Гюндоган, Кристенсен — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Исходя из того, как "Лос Чес" играли дома в прошлом сезоне, рискнем поверить в них и сейчас.

Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 2,1 и выше.