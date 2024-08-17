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Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.08.2024

Испания

Мбаппе дебютирует в Ла Лиге

Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.08.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Испании "Реал" начинает новый сезон в отличном настроении — на неделе команда Карло Анчелотти выиграла Суперкубок УЕФА, одолев "Аталанту" (2:0).

Кроос ушел на пенсию, но пришли Мбаппе и главный талант Бразилии Эндрик, и на фоне этого возникает вопрос — а как вообще останавливать этот "Реал"? Первый ответ на него даст "Сон Моиш" - традиционно непростое место для всякого гранда.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Мальорка - Реал Мадрид
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Примера. 1-й тур
18 августа. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости “Мальорки”

“Мальорке" не удался прошлый сезон. Она почти до последнего тура боролась за выживание, заняла только 15-е место, после чего Хавьера Агирре сменил более молодой Ягоба Аррасате, с коим связан прогресс "Осасуны".

У островитян также есть деньги — их американские инвесторы привезли левого бека Йоана Мохику, правого бека Матеу Мори и форварда Такуму Асано. Это укрепит самые проблемные позиции. При этом голкипер Предраг Райкович выбрал саудовские миллионы — его сменщик Даниэль Грейф не так опытен.

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План на "Реал"? Тут только один вариант — пять защитников, редкие контратаки. Мурики будет пытаться сбрасывать на Асано, а тот — убегать. Шансы на успех? Будем честны — крайне малы.

Новости “Реала”

“Реал" в прошлом сезоне не просто выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов — он доминировал в Испании. У него была лучшая оборона (26), лучшая атака (87), он набрал 95 очков в 38 матчах.

Индивидуальное качество Мадрида невероятно высоко. Остановить Родриго непросто, не говоря уже о Беллингеме и Винисиусе. Если Мбаппе сыграется с ними — это может убить интригу в Ла Лиге на годы, однако Суперкубок показал — Килиан хоть и забил, но пока вообще не попадает в ритм. Ему надо время, и в этом крохотный шанс "Мальорки".

Также любопытно, как "Реалу" удастся на дистанции менять вышедшего на пенсию Крооса, и еще закрывать дыру в центре защиты, где Алаба травмирован, а Начо уехал на Восток. Ну, и вроде все. В остальном Мадрид выглядит устрашающе. "Аталанта" уже знает.

“Мальорка” - “Реал Мадрид”: статистика личных встреч

В прошлом сезоне с Хавьером Агирре "Мальорка" играла в "автобус", и таким образом дважды проиграла "Реалу" с честью — по 0:1.

При этом ее последний успех в матче со "Сливочными" совсем свеж в памяти — февраль 2023 года, 1:0 с автоголом от Начо.

Последние матчи "Мальорки"

Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.08.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Мальорка — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.08.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Алаба и Камавинга. У "Мальорки" вне игры только неосновной нападающий Хави Льябрес.

"Мальорка": Грейф — ван дер Хейден, Раильо, Гонсалес — Маффео, Маскарель, Дани Родригес, Мохика — Дардер — Мурики, Асано

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Мальорка" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Мальорка" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Не будем выдумывать велосипед — поставим на победу "Реала". БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.

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