Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024

Центральный поединок тура — матч главной каталонской и главной баскской команд.

"Барса" неделей ранее победила на "Месталье", а Бильбао дома не обыграл "Хетафе", но вряд ли это сыграет роль на "Монжуике". В Эль Класико — а это одна из его разновидностей — каждая сторона выкладывается совершенно иначе.

"Барселона" в первом туре не убедила, но все же обыграла "Валенсию", которую хватило только на один тайм (2:1). Роберт Левандовский забил дубль, но еще один герой — Пау Кубарси, вынесший мяч с линии своих ворот при счете 0:1.

Таковы реалии "Барсы". 17-летние Кубарси и Ямаль — самые эффективные в коллективе. Также Ганси Флик доверяет их сверстнику Марку Берналю — он пытается "играть Бускетса". При этом нехватка опыта нарастает на фоне ухода Гюндогана, неспособности клуба зарегистрировать Ольмо и травм — вне игры Араухо, Френки, Гави и Фати.

10 - Lamine Yamal has been involved in 10 goals in 38 games in @LaLigaEN (five goals and five assists); only Bojan Krkić (13, 10 and three) and Ansu Fati (12, 11 and one) were involved in more goals before the age of 18 in the competition in the entire 21st century.



Jewel. pic.twitter.com/WNGLa59wyL