Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024

Центральный поединок тура — матч главной каталонской и главной баскской команд.

"Барса" неделей ранее победила на "Месталье", а Бильбао дома не обыграл "Хетафе", но вряд ли это сыграет роль на "Монжуике". В Эль Класико — а это одна из его разновидностей — каждая сторона выкладывается совершенно иначе.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Атлетік Смотреть трансляцию

Примера. 2-й тур

24 августа. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 20:00 "Атлетик"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" в первом туре не убедила, но все же обыграла "Валенсию", которую хватило только на один тайм (2:1). Роберт Левандовский забил дубль, но еще один герой — Пау Кубарси, вынесший мяч с линии своих ворот при счете 0:1.

Таковы реалии "Барсы". 17-летние Кубарси и Ямаль — самые эффективные в коллективе. Также Ганси Флик доверяет их сверстнику Марку Берналю — он пытается "играть Бускетса". При этом нехватка опыта нарастает на фоне ухода Гюндогана, неспособности клуба зарегистрировать Ольмо и травм — вне игры Араухо, Френки, Гави и Фати.

10 - Lamine Yamal has been involved in 10 goals in 38 games in @LaLigaEN (five goals and five assists); only Bojan Krkić (13, 10 and three) and Ansu Fati (12, 11 and one) were involved in more goals before the age of 18 in the competition in the entire 21st century.



Jewel. pic.twitter.com/WNGLa59wyL — OptaJose (@OptaJose) August 17, 2024

В таких условиях сложно считать "Барсу" явным фаворитом игры с "Атлетиком" - скорее, шансы 55 на 45. Да, команда Флика будет больше контролировать мяч и атаковать. У нее все еще приличный контрпрессинг, а Левандовский умеет забивать. Но и слабых мест полно.

Новости "Атлетика"

Баски в первом туре неожиданно оступились дома с "Хетафе" (1:1) — на эффектный гол Ойана Сансета ответил дебютант элиты Уче.

Почему? Нико Уильямс, главная звезда Бильбао, вышел на 72-й минуте и за оставшееся время создал столько же голевых шансов, сколько его партнеры вместе взятые за весь матч. То есть, зависимость критична. Неудивительно, что летом "Атлетик" всеми силами упрашивал Нико отказать "ПСЖ". Ну, а "Барсе" он просто был не по карману.

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На "Монжуик" баски едут заниматься любимым делом — бороться и контратаковать. Братья Уильямс в этом наиболее опасны; также Сансет хорошо отдает на ход, а Гурусета — замыкает. При этом наибольше опасений у "Атлетика" вызывает позиция вратаря. Симон и Агирресабала синхронно выбыли и играть будет 20-летний Алекс Падилья. Никто не знает, что он покажет.

"Барселона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дома обыграла "Атлетик" 1:0, а в гостях сыграла в очень скучную ничью 0:0. При этом в Кубке торжествовал именно Бильбао — 4:2 после 120 минут.

Ну, и еще заметим, что последняя победа басков на поле "Барсы" во всех турнирах датирована аж ноябрем 2001 года — тогда на гол Ривалдо ответили Урсаис и Эскьерро.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 1 1 0 0 2-1 3 2 "Сельта" 1 1 0 0 2-1 3 3 "Райо Вальекано" 1 1 0 0 2-1 3 4 "Вальядолид" 1 1 0 0 1-0 3 5 "Вильярреал" 1 0 1 0 2-2 1 6 "Лас-Пальмас" 1 0 1 0 2-2 1 7 "Севилья" 1 0 1 0 2-2 1 8 "Атлетико" 1 0 1 0 2-2 1 9 Жирона 1 0 1 0 1-1 1 10 "Хетафе" 1 0 1 0 1-1 1 11 "Леганес" 1 0 1 0 1-1 1 12 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1 13 "Бетис" 1 0 1 0 1-1 1 14 "Осасуна" 1 0 1 0 1-1 1 15 "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1 16 Реал 1 0 1 0 1-1 1 17 "Алавес" 1 0 0 1 1-2 0 18 "Реал Сосьедад" 1 0 0 1 1-2 0 19 "Валенсия" 1 0 0 1 1-2 0 20 "Эспаньол" 1 0 0 1 0-1 0

Ориентировочные составы

У "Барсы" главная интрига — кто выйдет в паре с Кубарси в защите? Это могут быть Иньиго и Кристенсен.

У "Атлетика" вне игры из-за травм де Галларета, Серрано, де Маркос и двое вратарей. Кроме того, под вопросом центрбек Паредес.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Берналь — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Атлетик": Падилья — Горосабель, Йерай, Вивиан, Берчиче — Весга, Прадос — Уильямс, Сансет, Нико Уильямс — Гурусета

"Барселона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Исторически плохо играет Бильбао на поле “Барсы", и не видно у нем качества, чтобы эту традицию прервать. Поставим здесь на хозяев — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.