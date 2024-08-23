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Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024

Испания

Первое Эль Класико сезона

Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный поединок тура — матч главной каталонской и главной баскской команд.

"Барса" неделей ранее победила на "Месталье", а Бильбао дома не обыграл "Хетафе", но вряд ли это сыграет роль на "Монжуике". В Эль Класико — а это одна из его разновидностей — каждая сторона выкладывается совершенно иначе.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Атлетік
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Примера. 2-й тур
24 августа. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 20:00 "Атлетик"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барселона" в первом туре не убедила, но все же обыграла "Валенсию", которую хватило только на один тайм (2:1). Роберт Левандовский забил дубль, но еще один герой — Пау Кубарси, вынесший мяч с линии своих ворот при счете 0:1.

Таковы реалии "Барсы". 17-летние Кубарси и Ямаль — самые эффективные в коллективе. Также Ганси Флик доверяет их сверстнику Марку Берналю — он пытается "играть Бускетса". При этом нехватка опыта нарастает на фоне ухода Гюндогана, неспособности клуба зарегистрировать Ольмо и травм — вне игры Араухо, Френки, Гави и Фати.

В таких условиях сложно считать "Барсу" явным фаворитом игры с "Атлетиком" - скорее, шансы 55 на 45. Да, команда Флика будет больше контролировать мяч и атаковать. У нее все еще приличный контрпрессинг, а Левандовский умеет забивать. Но и слабых мест полно.

Новости "Атлетика"

Баски в первом туре неожиданно оступились дома с "Хетафе" (1:1) — на эффектный гол Ойана Сансета ответил дебютант элиты Уче.

Почему? Нико Уильямс, главная звезда Бильбао, вышел на 72-й минуте и за оставшееся время создал столько же голевых шансов, сколько его партнеры вместе взятые за весь матч. То есть, зависимость критична. Неудивительно, что летом "Атлетик" всеми силами упрашивал Нико отказать "ПСЖ". Ну, а "Барсе" он просто был не по карману.

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На "Монжуик" баски едут заниматься любимым делом — бороться и контратаковать. Братья Уильямс в этом наиболее опасны; также Сансет хорошо отдает на ход, а Гурусета — замыкает. При этом наибольше опасений у "Атлетика" вызывает позиция вратаря. Симон и Агирресабала синхронно выбыли и играть будет 20-летний Алекс Падилья. Никто не знает, что он покажет.

"Барселона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дома обыграла "Атлетик" 1:0, а в гостях сыграла в очень скучную ничью 0:0. При этом в Кубке торжествовал именно Бильбао — 4:2 после 120 минут.

Ну, и еще заметим, что последняя победа басков на поле "Барсы" во всех турнирах датирована аж ноябрем 2001 года — тогда на гол Ривалдо ответили Урсаис и Эскьерро.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024 - изображение 4

Последние матчи "Атлетика"

Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 1 1 0 0 2-1 3
2 "Сельта" "Сельта" 1 1 0 0 2-1 3
3 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 1 1 0 0 2-1 3
4 "Вальядолид" "Вальядолид" 1 1 0 0 1-0 3
5 "Вильярреал" "Вильярреал" 1 0 1 0 2-2 1
6 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 1 0 1 0 2-2 1
7 "Севилья" "Севилья" 1 0 1 0 2-2 1
8 "Атлетико" "Атлетико" 1 0 1 0 2-2 1
9 Жирона Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10 "Хетафе" "Хетафе" 1 0 1 0 1-1 1
11 "Леганес" "Леганес" 1 0 1 0 1-1 1
12 Мальорка Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
13 "Бетис" "Бетис" 1 0 1 0 1-1 1
14 "Осасуна" "Осасуна" 1 0 1 0 1-1 1
15 "Атлетик" "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1
16 Реал Реал 1 0 1 0 1-1 1
17 "Алавес" "Алавес" 1 0 0 1 1-2 0
18 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 1 0 0 1 1-2 0
19 "Валенсия" "Валенсия" 1 0 0 1 1-2 0
20 "Эспаньол" "Эспаньол" 1 0 0 1 0-1 0

Ориентировочные составы

У "Барсы" главная интрига — кто выйдет в паре с Кубарси в защите? Это могут быть Иньиго и Кристенсен.

У "Атлетика" вне игры из-за травм де Галларета, Серрано, де Маркос и двое вратарей. Кроме того, под вопросом центрбек Паредес.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Берналь — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Атлетик": Падилья — Горосабель, Йерай, Вивиан, Берчиче — Весга, Прадос — Уильямс, Сансет, Нико Уильямс — Гурусета

"Барселона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

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1,68
4,10
5,20
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"Барселона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Исторически плохо играет Бильбао на поле “Барсы", и не видно у нем качества, чтобы эту традицию прервать. Поставим здесь на хозяев — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.

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Сampeón
23.08.2024 в 17:27
пута відсмокче в Ніко
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Комментарии 1
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Сampeón
23.08.2024 в 17:27
пута відсмокче в Ніко
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