Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024
Впервые в новом сезоне на "Бернабеу"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
"Реал" после сенсационной осечки с "Мальоркой" в 1-м туре (1:1) потерял Джуда Беллингема из-за травмы и теперь сыграет с новичком элиты.
На бумаге это выглядит отличным шансом поднять настроение, но кто знает, что об этом думает команда Пауло Пеццолано? После года в Сегунде "Вальядолид" почти никого не продал и купил десятерых, так что оценивать его пока рано.
- Новости “Реала”
- Новости “Вальядолида”
- “Реал Мадрид” - “Вальядолид”: статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала"
- Последние матчи "Вальядолида"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Реал Мадрид" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты
- "Реал Мадрид" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вальядолід
Смотреть трансляцию
Примера. 2-й тур
25 августа. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 18:00 "Вальядолид"
Арбитр: Виктор Гарсия Вердура
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости “Реала”
“Реал" в первом туре на Балеарах выпустил в основе звездного Мбаппе, но предстал крайне разбалансированной командой, и "Мальорка" выстояла — 1:1.
Уже после встречи сетью гуляли видео, где Беллингем в грубой форме требует от своих возвращаться в оборону. Позже Родриго опубликовал странный пост, где просил "больше уважения". Анчелотти также сказал, что все знают, что именно надо улучшить. Неужели появились проблемы в коллективе?
Добавьте сюда последующую травму Джуда, который выбыл на месяц — и получим уже не заведомо проходной матч, а вызов для "Сливочных". Им надо настроить игру по новому, вписать в нее Мбаппе, а может и еще одного новичка — Эндрика. Сумеют ли? "Вальядолид" не топ, но покажет направление, в котором движется "Реал".
Новости “Вальядолида”
“Вальядолид", в свою очередь, в первом туре играл против "Эспаньола", и это было как бы продолжение минувшей Сегунды. Команда Пеццолано очень рьяно атаковала со старта, и ее блицкриг удался — 1:0.
Этим летом новичок Примеры сохранил всех лидеров, кроме отбывшего в Грецию Мончу, и при этом подписал сразу десятерых новичков. Амат Ндиай из "Мальорки" знает, как забивать "Реалу". Также есть два парня из самого Мадрида — Хуанми Латаса и Марио Мартин.
1 - @realvalladolidE ⚪️???? have opened with a home win in their first game of a @LaLigaEn season for the first time since the 1989/90 campaign (2-0 against Barcelona). Smile. pic.twitter.com/huabtZUD3G— OptaJose (@OptaJose) August 19, 2024
На бумаге состава, собранного клубом Роналдо, должно хватить для борьбы за выживание. При этом с командами, уровня "Реала", шансы не просматриваются, увы, никак. Все, что остается — забиться в оборону, верить в контратаки, сбрасывания от Латасы и, конечно, в чудо.
“Реал Мадрид” - “Вальядолид”: статистика личных встреч
Мадрид выиграл все 5 последних матчей у "Вальядолида" всухую. Последний — 2 апреля 2023-го — со счетом 6:0.
Последний раз "Пуселе" удавалось избежать поражения на "Бернабеу" в августе 2019-го — тогда была зафиксирована сенсационная ничья 1:1.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Вальядолида"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Сельта"
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|"Вильярреал"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|"Барселона"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|"Райо Вальекано"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|"Вальядолид"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|"Лас-Пальмас"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7
|"Атлетико"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|8
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|"Хетафе"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|"Леганес"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|"Бетис"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|"Осасуна"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|"Атлетик"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|15
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|16
|"Севилья"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|17
|"Алавес"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|19
|"Эспаньол"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|20
|"Валенсия"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо упомянутого Беллингема вне состава травмированные Алаба и Камавинга, а Менди дисквалифицирован за удаление в Мальорке.
У "Вальядолида" возвращается после бана вратарь Андре Феррейра, а защитник Анвар Тухами выбыл на месяц — ему прооперировали грыжу.
"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамени, Модрич — Родриго, Мбаппе, Винисиус
"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес, Бойомо, Лукас Роса — Ндиай, Амалла, Джемерт, Кике Перес, Моро — Силла
"Реал Мадрид" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол
Домашний матч с новичком элиты выглядит идеальным днем для Килиана Мбаппе, чтобы впервые забить в Примере. Тут уровень оппозиции будет примерно таким, как он привык в Лиге 1.
БК принимают ставки на это событие с коэффициентами от 1,6 и выше.
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2024
- Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
- СМИ о последнем матче Мудрика: Лает, но не кусается. Разочарующее, но увлекательное наблюдение
- Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1