Реал Мадрид — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024

"Реал" после сенсационной осечки с "Мальоркой" в 1-м туре (1:1) потерял Джуда Беллингема из-за травмы и теперь сыграет с новичком элиты.

На бумаге это выглядит отличным шансом поднять настроение, но кто знает, что об этом думает команда Пауло Пеццолано? После года в Сегунде "Вальядолид" почти никого не продал и купил десятерых, так что оценивать его пока рано.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вальядолід Смотреть трансляцию

Примера. 2-й тур

25 августа. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 18:00 "Вальядолид"

Арбитр: Виктор Гарсия Вердура

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Реала”

“Реал" в первом туре на Балеарах выпустил в основе звездного Мбаппе, но предстал крайне разбалансированной командой, и "Мальорка" выстояла — 1:1.

Уже после встречи сетью гуляли видео, где Беллингем в грубой форме требует от своих возвращаться в оборону. Позже Родриго опубликовал странный пост, где просил "больше уважения". Анчелотти также сказал, что все знают, что именно надо улучшить. Неужели появились проблемы в коллективе?

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Добавьте сюда последующую травму Джуда, который выбыл на месяц — и получим уже не заведомо проходной матч, а вызов для "Сливочных". Им надо настроить игру по новому, вписать в нее Мбаппе, а может и еще одного новичка — Эндрика. Сумеют ли? "Вальядолид" не топ, но покажет направление, в котором движется "Реал".

Новости “Вальядолида”

“Вальядолид", в свою очередь, в первом туре играл против "Эспаньола", и это было как бы продолжение минувшей Сегунды. Команда Пеццолано очень рьяно атаковала со старта, и ее блицкриг удался — 1:0.

Этим летом новичок Примеры сохранил всех лидеров, кроме отбывшего в Грецию Мончу, и при этом подписал сразу десятерых новичков. Амат Ндиай из "Мальорки" знает, как забивать "Реалу". Также есть два парня из самого Мадрида — Хуанми Латаса и Марио Мартин.

1 - @realvalladolidE ⚪️???? have opened with a home win in their first game of a @LaLigaEn season for the first time since the 1989/90 campaign (2-0 against Barcelona). Smile. pic.twitter.com/huabtZUD3G — OptaJose (@OptaJose) August 19, 2024

На бумаге состава, собранного клубом Роналдо, должно хватить для борьбы за выживание. При этом с командами, уровня "Реала", шансы не просматриваются, увы, никак. Все, что остается — забиться в оборону, верить в контратаки, сбрасывания от Латасы и, конечно, в чудо.

“Реал Мадрид” - “Вальядолид”: статистика личных встреч

Мадрид выиграл все 5 последних матчей у "Вальядолида" всухую. Последний — 2 апреля 2023-го — со счетом 6:0.

Последний раз "Пуселе" удавалось избежать поражения на "Бернабеу" в августе 2019-го — тогда была зафиксирована сенсационная ничья 1:1.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вальядолида"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Сельта" 2 2 0 0 5-2 6 2 "Вильярреал" 2 1 1 0 4-3 4 3 "Барселона" 1 1 0 0 2-1 3 4 "Райо Вальекано" 1 1 0 0 2-1 3 5 "Вальядолид" 1 1 0 0 1-0 3 6 "Лас-Пальмас" 1 0 1 0 2-2 1 7 "Атлетико" 1 0 1 0 2-2 1 8 Жирона 1 0 1 0 1-1 1 9 "Хетафе" 1 0 1 0 1-1 1 10 "Леганес" 1 0 1 0 1-1 1 11 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1 12 "Бетис" 1 0 1 0 1-1 1 13 "Осасуна" 1 0 1 0 1-1 1 14 "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1 15 Реал 1 0 1 0 1-1 1 16 "Севилья" 2 0 1 1 3-4 1 17 "Алавес" 1 0 0 1 1-2 0 18 "Реал Сосьедад" 1 0 0 1 1-2 0 19 "Эспаньол" 1 0 0 1 0-1 0 20 "Валенсия" 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо упомянутого Беллингема вне состава травмированные Алаба и Камавинга, а Менди дисквалифицирован за удаление в Мальорке.

У "Вальядолида" возвращается после бана вратарь Андре Феррейра, а защитник Анвар Тухами выбыл на месяц — ему прооперировали грыжу.

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамени, Модрич — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес, Бойомо, Лукас Роса — Ндиай, Амалла, Джемерт, Кике Перес, Моро — Силла

"Реал Мадрид" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

Домашний матч с новичком элиты выглядит идеальным днем для Килиана Мбаппе, чтобы впервые забить в Примере. Тут уровень оппозиции будет примерно таким, как он привык в Лиге 1.

БК принимают ставки на это событие с коэффициентами от 1,6 и выше.