Реал Мадрид — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024

"Реал" после сенсационной осечки с "Мальоркой" в 1-м туре (1:1) потерял Джуда Беллингема из-за травмы и теперь сыграет с новичком элиты.

На бумаге это выглядит отличным шансом поднять настроение, но кто знает, что об этом думает команда Пауло Пеццолано? После года в Сегунде "Вальядолид" почти никого не продал и купил десятерых, так что оценивать его пока рано.

“Реал" в первом туре на Балеарах выпустил в основе звездного Мбаппе, но предстал крайне разбалансированной командой, и "Мальорка" выстояла — 1:1.

Уже после встречи сетью гуляли видео, где Беллингем в грубой форме требует от своих возвращаться в оборону. Позже Родриго опубликовал странный пост, где просил "больше уважения". Анчелотти также сказал, что все знают, что именно надо улучшить. Неужели появились проблемы в коллективе?

Добавьте сюда последующую травму Джуда, который выбыл на месяц — и получим уже не заведомо проходной матч, а вызов для "Сливочных". Им надо настроить игру по новому, вписать в нее Мбаппе, а может и еще одного новичка — Эндрика. Сумеют ли? "Вальядолид" не топ, но покажет направление, в котором движется "Реал".

“Вальядолид", в свою очередь, в первом туре играл против "Эспаньола", и это было как бы продолжение минувшей Сегунды. Команда Пеццолано очень рьяно атаковала со старта, и ее блицкриг удался — 1:0.

Этим летом новичок Примеры сохранил всех лидеров, кроме отбывшего в Грецию Мончу, и при этом подписал сразу десятерых новичков. Амат Ндиай из "Мальорки" знает, как забивать "Реалу". Также есть два парня из самого Мадрида — Хуанми Латаса и Марио Мартин.

1 - @realvalladolidE ⚪️???? have opened with a home win in their first game of a @LaLigaEn season for the first time since the 1989/90 campaign (2-0 against Barcelona). Smile. pic.twitter.com/huabtZUD3G