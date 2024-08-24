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Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024
Цыганков начинает новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико" и "Жирона" - клубы разной величины, но в этом сезоне они оба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов.
Готовы ли они? Судя по первому туру, проблем у обоих хватает, и от этого их очное противостояние выглядит еще более интригующим.
Дивіться матч Прімери Атлетіко - Жирона
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Примера. 2-й тур
25 августа. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:30 "Жирона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетико"
"Матрасники" в 1-м туре сыграли в веселые 2:2 с "Вильярреалом". Их обновленная атака с Серлотом на острие смотрелась интересно, но дыры в защите никуда не делись. Кажется, одного Ле Нормана мало — ветераны Витсель и Аспиликуэта вообще не тянут.
Между 1-м и 2-м турами "Атлетико" еще усилился — привез центрхава Конора Галлахера. Вряд ли он выйдет в основе на "Жирону", а вот Хулиана Альвареса уже ждем. Он приехал раньше и, по слухам, мгновенно нашел общий язык с Симеоне.
18 - @atletienglish ????⚪️ striker Alexander Sørloth ???????? has scored 18 goals in @LaLigaEn in 2024, more than any other player among Europe's top five leagues:— OptaJose (@OptaJose) August 19, 2024
15 - Jonathan David & Harry Kane.
14 - Erling Haaland, Jean-Philippe Mateta, Cole Palmer & Phil Foden.
Killer. pic.twitter.com/gB1RDXAw3g
Ну, и потом "Матрасники" исторически здорово играют с "Жироной", а на своем поле они и подавно отсиживаться в защите не будут. В 2022-24 годах команда Симеоне вообще не проигрывала на "Метрополитано" аж 14 месяцев кряду. Ждем от Гризманна и компании атак и доминирующего стиля футбола и завтра тоже.
Новости "Жироны"
Если "Атлетико" в 1-м туре поучаствовал в перестрелке, то "Жирона" насторожила очень слабым стартом, но сумела переломить игру с "Бетисом" заменами во втором тайме — 1:1.
Юный вингер Икер Альмена — автор ассиста и лучшего перфоманса в тот вечер. При этом "Жирона" еще и купила за рекордные 18 млн Ясера Асприлью на эту же позицию, и возникает вопрос — а что с Цыганковым? Зачем команде три правых вингера? Или, может, украинца переведут в центр? Эксперименты такие уже были.
Надо понимать: "Жироны", которая билась за титул-2024, больше нет. Алейш, Довбик, Савиньо, Коуто, Эрик ушли, и Мичелу надо строить нечто совершенно новое, чтобы не развалиться в Ла Лиге и ЛЧ. На "Метрополитано", вероятно, мы увидим очертания плана тренера, которого сватают аж в "Ман Сити",
"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Жирона" в невероятно драматичном матче одолела "Атлетико" дома 4:3 — это ее первый успех против "Матрасников" в истории клубов.
Уже в Мадриде "Атлетико" убедительно взял реванш (3:1), а до этого выиграл у каталонцев трижды подряд.
Последние матчи "Атлетико"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Сельта"
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|"Вильярреал"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|"Барселона"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|"Райо Вальекано"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|"Вальядолид"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|"Лас-Пальмас"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7
|"Атлетико"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|8
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|"Хетафе"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|"Леганес"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|"Бетис"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|"Осасуна"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|"Атлетик"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|15
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|16
|"Севилья"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|17
|"Алавес"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|19
|"Эспаньол"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|20
|"Валенсия"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
В целом команды подходят к матчу без потерь. У "Атлетико" лечится только Рейнилду, у "Жироны" - Валери.
Главная же новость для нас — после простуды возвращается в игру Виктор Цыганков.
"Атлетико": Облак — Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман — Льоренте, де Пауль, Коке, Самуэл Лино — Гризманн, Альварес — Серлот
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, Мартин — Цыганков, Абель Руис, Порту
"Атлетико" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Из увиденного в первом туре - "Атлетико" подошел к сезону более сильным.
На него и поставим — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,6 и выше.
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