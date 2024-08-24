Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024

"Атлетико" и "Жирона" - клубы разной величины, но в этом сезоне они оба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов.

Готовы ли они? Судя по первому туру, проблем у обоих хватает, и от этого их очное противостояние выглядит еще более интригующим.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 2-й тур

25 августа. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Жирона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Матрасники" в 1-м туре сыграли в веселые 2:2 с "Вильярреалом". Их обновленная атака с Серлотом на острие смотрелась интересно, но дыры в защите никуда не делись. Кажется, одного Ле Нормана мало — ветераны Витсель и Аспиликуэта вообще не тянут.

Между 1-м и 2-м турами "Атлетико" еще усилился — привез центрхава Конора Галлахера. Вряд ли он выйдет в основе на "Жирону", а вот Хулиана Альвареса уже ждем. Он приехал раньше и, по слухам, мгновенно нашел общий язык с Симеоне.

18 - @atletienglish ????⚪️ striker Alexander Sørloth ???????? has scored 18 goals in @LaLigaEn in 2024, more than any other player among Europe's top five leagues:



15 - Jonathan David & Harry Kane.

14 - Erling Haaland, Jean-Philippe Mateta, Cole Palmer & Phil Foden.



Killer. pic.twitter.com/gB1RDXAw3g — OptaJose (@OptaJose) August 19, 2024

Ну, и потом "Матрасники" исторически здорово играют с "Жироной", а на своем поле они и подавно отсиживаться в защите не будут. В 2022-24 годах команда Симеоне вообще не проигрывала на "Метрополитано" аж 14 месяцев кряду. Ждем от Гризманна и компании атак и доминирующего стиля футбола и завтра тоже.

Новости "Жироны"

Если "Атлетико" в 1-м туре поучаствовал в перестрелке, то "Жирона" насторожила очень слабым стартом, но сумела переломить игру с "Бетисом" заменами во втором тайме — 1:1.

Юный вингер Икер Альмена — автор ассиста и лучшего перфоманса в тот вечер. При этом "Жирона" еще и купила за рекордные 18 млн Ясера Асприлью на эту же позицию, и возникает вопрос — а что с Цыганковым? Зачем команде три правых вингера? Или, может, украинца переведут в центр? Эксперименты такие уже были.

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Надо понимать: "Жироны", которая билась за титул-2024, больше нет. Алейш, Довбик, Савиньо, Коуто, Эрик ушли, и Мичелу надо строить нечто совершенно новое, чтобы не развалиться в Ла Лиге и ЛЧ. На "Метрополитано", вероятно, мы увидим очертания плана тренера, которого сватают аж в "Ман Сити",

"Атлетико" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Жирона" в невероятно драматичном матче одолела "Атлетико" дома 4:3 — это ее первый успех против "Матрасников" в истории клубов.

Уже в Мадриде "Атлетико" убедительно взял реванш (3:1), а до этого выиграл у каталонцев трижды подряд.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Сельта" 2 2 0 0 5-2 6 2 "Вильярреал" 2 1 1 0 4-3 4 3 "Барселона" 1 1 0 0 2-1 3 4 "Райо Вальекано" 1 1 0 0 2-1 3 5 "Вальядолид" 1 1 0 0 1-0 3 6 "Лас-Пальмас" 1 0 1 0 2-2 1 7 "Атлетико" 1 0 1 0 2-2 1 8 Жирона 1 0 1 0 1-1 1 9 "Хетафе" 1 0 1 0 1-1 1 10 "Леганес" 1 0 1 0 1-1 1 11 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1 12 "Бетис" 1 0 1 0 1-1 1 13 "Осасуна" 1 0 1 0 1-1 1 14 "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1 15 Реал 1 0 1 0 1-1 1 16 "Севилья" 2 0 1 1 3-4 1 17 "Алавес" 1 0 0 1 1-2 0 18 "Реал Сосьедад" 1 0 0 1 1-2 0 19 "Эспаньол" 1 0 0 1 0-1 0 20 "Валенсия" 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

В целом команды подходят к матчу без потерь. У "Атлетико" лечится только Рейнилду, у "Жироны" - Валери.

Главная же новость для нас — после простуды возвращается в игру Виктор Цыганков.

"Атлетико": Облак — Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман — Льоренте, де Пауль, Коке, Самуэл Лино — Гризманн, Альварес — Серлот

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, Мартин — Цыганков, Абель Руис, Порту

"Атлетико" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Из увиденного в первом туре - "Атлетико" подошел к сезону более сильным.

На него и поставим — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,6 и выше.