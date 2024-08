Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024

"Атлетико" и "Жирона" - клубы разной величины, но в этом сезоне они оба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов.

Готовы ли они? Судя по первому туру, проблем у обоих хватает, и от этого их очное противостояние выглядит еще более интригующим.

"Матрасники" в 1-м туре сыграли в веселые 2:2 с "Вильярреалом". Их обновленная атака с Серлотом на острие смотрелась интересно, но дыры в защите никуда не делись. Кажется, одного Ле Нормана мало — ветераны Витсель и Аспиликуэта вообще не тянут.

Между 1-м и 2-м турами "Атлетико" еще усилился — привез центрхава Конора Галлахера. Вряд ли он выйдет в основе на "Жирону", а вот Хулиана Альвареса уже ждем. Он приехал раньше и, по слухам, мгновенно нашел общий язык с Симеоне.

18 - @atletienglish ????⚪️ striker Alexander Sørloth ???????? has scored 18 goals in @LaLigaEn in 2024, more than any other player among Europe's top five leagues:



15 - Jonathan David & Harry Kane.

14 - Erling Haaland, Jean-Philippe Mateta, Cole Palmer & Phil Foden.



Killer. pic.twitter.com/gB1RDXAw3g