Райо Вальекано — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2024

"Барселона” после двух побед на старте чемпионата едет на один из наболее неприятных для себя стадионов в Испании.

"Райо" может быть далеко не топом, но конкретно против каталонцев, да еще и дома, эта команда играть умеет. Не пропустите этот матч! Тем более, завтра на "Вальекасе" нас ждет дебют Хамеса Родригеса — давненько испанские середняки не подписывали игроков такого калибра.

“Райо" начал сезон здорово. 2:1 с "Реалом Сосьедад" - это было вообще сенсационно, 0:0 с "Хетафе" - не идеально, но достойно.

Команда Андони Ираолы играет в жесткий, контратакующий футбол. Они не боятся мелкого фола, умело контролируют зоны; имеют несколько вариантов вывода мяча в атаку. Иси Паласон и Альваро Гарсия — от них ждем активности с "Барсой"; в предыдущем туре обоим лидерам дали отдохнуть.

29 - Colombian players ???????? with most goals scored in @LaLigaEN history:



62 - Carlos Bacca

61 - Radamel Falcao

29 - JAMES RODRÍGUEZ



Return. ⚡️ pic.twitter.com/E5XZyhf8mB