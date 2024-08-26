Райо Вальекано — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2024

"Барселона” после двух побед на старте чемпионата едет на один из наболее неприятных для себя стадионов в Испании.

"Райо" может быть далеко не топом, но конкретно против каталонцев, да еще и дома, эта команда играть умеет. Не пропустите этот матч! Тем более, завтра на "Вальекасе" нас ждет дебют Хамеса Родригеса — давненько испанские середняки не подписывали игроков такого калибра.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 3-й тур

27 августа. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости “Райо Вальекано”

“Райо" начал сезон здорово. 2:1 с "Реалом Сосьедад" - это было вообще сенсационно, 0:0 с "Хетафе" - не идеально, но достойно.

Команда Андони Ираолы играет в жесткий, контратакующий футбол. Они не боятся мелкого фола, умело контролируют зоны; имеют несколько вариантов вывода мяча в атаку. Иси Паласон и Альваро Гарсия — от них ждем активности с "Барсой"; в предыдущем туре обоим лидерам дали отдохнуть.

29 - Colombian players ???????? with most goals scored in @LaLigaEN history:



62 - Carlos Bacca

61 - Radamel Falcao

29 - JAMES RODRÍGUEZ



Return. ⚡️ pic.twitter.com/E5XZyhf8mB — OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024

Ну, и фактор Хамеса — не уверены, что он дебютирует, но если это случится, "Райо" он поможет. Летом на Копе бывший плеймейкер "Реала" отдал 6 голевых передач, и он в отменной форме.

Новости “Барселоны"

У "Барсы" старт сезона хорош на поле и ужасен в кабинетах. Так, клуб вычеркнул из заявки Рональда Араухо до января, зная, что тот вернется раньше. Теперь вот пришел черед Андреаса Кристенсена — его "вышвырнули", чтобы заявить Дани Ольмо. По честному, так и до судов со своими игроками недалеко.

При этом на поле Левандовский, Ямаль, Рафинья, Кубарси дают результат. "Барса" по делу одолела "Валенсию" в гостях (2:1), а затем обыграла и "Атлетик" у себя дома — 2:1 по счету, но по игре заслужили на гораздо большее.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Механизмы Флика работают; "Барса" уверенно контролирует мяч, чаще вспоминает про вертикальные атаки, у Роберта всегда есть шансы. Но, конечно, "Вальекас" - это "Вальекас; самый узкий стадион Ла Лиги, и растянуть "Молний", как любит "Барса", будет намного сложнее, чем даже "Валенсию" на ее "Месталье".

"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" легко разбила "Райо" дома в последнем туре минувшего чемпионата — 3:0. А вот до этого мадридцы не проигрывали каталонцам в пяти матчах подряд, из которых три — выиграли.

Ну, и насчет последней победы "Барсы" на "Вальекасе" - было это аж в январе 2021-го в рамках Кубка короля — 2:1 с голами Месси и де Йонга.

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Сельта" 2 2 0 0 5-2 6 2 "Барселона" 2 2 0 0 4-2 6 3 "Атлетико" 2 1 1 0 5-2 4 4 Реал 2 1 1 0 4-1 4 5 "Вильярреал" 2 1 1 0 4-3 4 6 "Леганес" 2 1 1 0 3-2 4 7 "Осасуна" 2 1 1 0 2-1 4 8 "Райо Вальекано" 2 1 1 0 2-1 4 9 "Реал Сосьедад" 2 1 0 1 2-2 3 10 "Вальядолид" 2 1 0 1 1-3 3 11 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2 12 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2 13 "Лас-Пальмас" 2 0 1 1 3-4 1 14 "Севилья" 2 0 1 1 3-4 1 15 "Атлетик" 2 0 1 1 2-3 1 16 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1 17 "Алавес" 2 0 1 1 1-2 1 18 Жирона 2 0 1 1 1-4 1 19 "Эспаньол" 2 0 0 2 0-2 0 20 "Валенсия" 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

У "Барсы" травмированы Араухо, Кристенсен, Гави, Фати и де Йонг. При этом мы ждем дебюта Ольмо. У "Райо" же здоровы все основные, кроме правого бека Рацу.

"Райо Вальекано": Карденас — Балью, Лежен, Мумин, Эспино — Валентин, Сисс — де Фрутос, Паласон, Альваро Гарсия — Камельо

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Берналь, Педри — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский

"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая, как "Райо" играет на своем маленьком стадионе с грандами, а еще плотный календарь и усталость "Барсы", играющей одним и тем же составом, рискнем поставить на сенсацию. Наша ставка — 1Х. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,1 и выше.