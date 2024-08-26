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Райо Вальекано — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2024
Очень серьезное испытание для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона” после двух побед на старте чемпионата едет на один из наболее неприятных для себя стадионов в Испании.
"Райо" может быть далеко не топом, но конкретно против каталонцев, да еще и дома, эта команда играть умеет. Не пропустите этот матч! Тем более, завтра на "Вальекасе" нас ждет дебют Хамеса Родригеса — давненько испанские середняки не подписывали игроков такого калибра.
- Новости “Райо Вальекано”
- Новости “Барселоны"
- "Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Барселона
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Примера. 3-й тур
27 августа. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости “Райо Вальекано”
“Райо" начал сезон здорово. 2:1 с "Реалом Сосьедад" - это было вообще сенсационно, 0:0 с "Хетафе" - не идеально, но достойно.
Команда Андони Ираолы играет в жесткий, контратакующий футбол. Они не боятся мелкого фола, умело контролируют зоны; имеют несколько вариантов вывода мяча в атаку. Иси Паласон и Альваро Гарсия — от них ждем активности с "Барсой"; в предыдущем туре обоим лидерам дали отдохнуть.
29 - Colombian players ???????? with most goals scored in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024
62 - Carlos Bacca
61 - Radamel Falcao
29 - JAMES RODRÍGUEZ
Return. ⚡️ pic.twitter.com/E5XZyhf8mB
Ну, и фактор Хамеса — не уверены, что он дебютирует, но если это случится, "Райо" он поможет. Летом на Копе бывший плеймейкер "Реала" отдал 6 голевых передач, и он в отменной форме.
Новости “Барселоны"
У "Барсы" старт сезона хорош на поле и ужасен в кабинетах. Так, клуб вычеркнул из заявки Рональда Араухо до января, зная, что тот вернется раньше. Теперь вот пришел черед Андреаса Кристенсена — его "вышвырнули", чтобы заявить Дани Ольмо. По честному, так и до судов со своими игроками недалеко.
При этом на поле Левандовский, Ямаль, Рафинья, Кубарси дают результат. "Барса" по делу одолела "Валенсию" в гостях (2:1), а затем обыграла и "Атлетик" у себя дома — 2:1 по счету, но по игре заслужили на гораздо большее.
Механизмы Флика работают; "Барса" уверенно контролирует мяч, чаще вспоминает про вертикальные атаки, у Роберта всегда есть шансы. Но, конечно, "Вальекас" - это "Вальекас; самый узкий стадион Ла Лиги, и растянуть "Молний", как любит "Барса", будет намного сложнее, чем даже "Валенсию" на ее "Месталье".
"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч
"Барса" легко разбила "Райо" дома в последнем туре минувшего чемпионата — 3:0. А вот до этого мадридцы не проигрывали каталонцам в пяти матчах подряд, из которых три — выиграли.
Ну, и насчет последней победы "Барсы" на "Вальекасе" - было это аж в январе 2021-го в рамках Кубка короля — 2:1 с голами Месси и де Йонга.
Последние матчи "Райо Вальекано"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Сельта"
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|"Барселона"
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3
|"Атлетико"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|4
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|5
|"Вильярреал"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6
|"Леганес"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|"Осасуна"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|"Райо Вальекано"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9
|"Реал Сосьедад"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10
|"Вальядолид"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|13
|"Лас-Пальмас"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|14
|"Севилья"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|15
|"Атлетик"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|17
|"Алавес"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|19
|"Эспаньол"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|20
|"Валенсия"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
У "Барсы" травмированы Араухо, Кристенсен, Гави, Фати и де Йонг. При этом мы ждем дебюта Ольмо. У "Райо" же здоровы все основные, кроме правого бека Рацу.
"Райо Вальекано": Карденас — Балью, Лежен, Мумин, Эспино — Валентин, Сисс — де Фрутос, Паласон, Альваро Гарсия — Камельо
"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Берналь, Педри — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский
"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Учитывая, как "Райо" играет на своем маленьком стадионе с грандами, а еще плотный календарь и усталость "Барсы", играющей одним и тем же составом, рискнем поставить на сенсацию. Наша ставка — 1Х. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,1 и выше.
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